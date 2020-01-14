«Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро

Российским клубам стоит задуматься об инстаграм-факторе, раз зарабатывать при помощи ТВ, как «цивилизованная футбольная Европа», не получается.

ВЫШЕЛ ЛИ ПИТЕР В ПЛЮС?

Сразу оговоримся: речь идет именно о доходах, а не о прибыли. В противном случае в тридцатке лидеров рейтинга вряд ли нашлось бы место российскому представителю. В этой роли шестой год подряд выступил «Зенит». По подсчетам Deloitte, питерцы заработали за прошлый сезон 180,4 миллиона евро. Окупила ли эта сумма совокупные расходы гегемона РПЛ, неизвестно. Но по неофициальным данным, только на зарплаты «Зенит» тратит в год не менее 8 миллиардов евро (110 млн евро). Вот и делайте выводы.

Логично, что в Топ-20 по доходам вошли исключительно представители пяти ведущих европейских чемпионатов. А в третьем десятке остальную Европу (и мир), помимо «Зенита» (28-е место), представляют «Аякс» (23-е), «Бенфика» (24-е) и «Порту» (29-е). Топ-10 наполовину состоит из клубов АПЛ («МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси»), что не удивляет, учитывая огромные выплаты, которые английские клубы ежегодно получают по телевизионному контракту лиги. Лидером же рейтинга впервые в истории стала «Барселона».

ФАКТОРЫ ТВ И РОНАЛДУ

Каталонский клуб пробил планку в 800 миллионов евро, чего ранее еще никому не удавалось. По сравнению с предшествующим сезоном доходы «Барсы» выросли на 150 миллионов. Коммерческая деятельность принесла сине-гранатовым 383 млн (46 процентов от общей суммы), реализация ТВ-прав – 298 млн (35%), проведение матчей – 158 млн (19%). У расположившегося на второй строчке «Реала» структура доходов примерно такая же (47%+34%+19%), но абсолютный показатель гораздо меньше (757 млн). И только у клубов АПЛ, по указанной выше причине, наблюдается перекос в сторону телевизионной составляющей (скажем, «Тоттенхэм» получил от ТВ более половины годовой выручки).

Отдельно отметим прорыв в первую десятку «Ювентуса». Доходы туринцев выросли почти на 20 процентов (до 459 миллионов), и главная причина этого – приобретение Криштиану Роналду. Популярность португальца обеспечила «Юве» колоссальную прибавку в коммерческой прибыли. А что вы хотели? Криштиану имеет 169 миллионов подписчиков в инстаграме. Это в 5,5 раза больше, чем у его клуба. И примерно столько же, сколько на двоих аккумулировали в соцсетях (которые давно превратились в эффективный инструмент продвижения на рынке) «Барса» и «Реал».

ТРИДЦАТКА САМЫХ ДОХОДНЫХ КЛУБОВ МИРА

Клуб Страна Доходы-2018/19, млн евро Барселона Испания 840,8 Реал Испания 757,3 МЮ Англия 711,5 Бавария Германия 660,1 ПСЖ Франция 635,9 Ман Сити Англия 610,6 Ливерпуль Англия 604,7 Тоттенхэм Англия 521,1 Челси Англия 513,1 Ювентус Италия 459,7 Арсенал Англия 445,6 Боруссия Д Германия 377,1 Атлетико Испания 367,6 Интер Италия 364,6 Шальке Германия 324,8 Рома Италия 231,0 Лион Франция 220,8 Вест Хэм Англия 216,4 Эвертон Англия 213,0 Наполи Италия 207,4 Милан Италия 206,3 Лестер Англия 200,0 Аякс Голландия 199,4 Бенфика Португалия 197,6 Вулверхэмптон Англия 195,5 Валенсия Испания 184,7 Айнтрахт Германия 183,8 Зенит Россия 180,4 Порту Португалия 176,2 Кристал Пэлас Англия 174,5

Выделены клубы, не входящие в пятерку ведущих национальных чемпионатов.