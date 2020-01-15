«Эрдоган отнял у меня все. Теперь я – нищий таксист». Откровенное интервью Хакана Шукюра

Он выиграл с «Галатасараем» Кубок УЕФА в 2000 году, а спустя два года вел за собой сборную Турции к главному успеху в ее истории – третьему месту на чемпионате мира. Он сыграл 112 матчей за национальную команду и забил 51 гол и по праву считается величайшим турецким футболистом. Завершив карьеру в 2008 году, он должен был наслаждаться заработанными миллионами, но все пошло не так. Его зовут Хакан Шукюр, он живет в изгнании и работает таксистом.

В родной Турции его считают «врагом народа», а все его имущество забрало государство. Говорили, что у Шукюра в Штатах есть своя пекарня, но этот бизнес провалился и жить стало еще тяжелее. По стандартам Америки «Босфорский бык» является нищим. Чем занимается Шукюр? Работает в такси, а в свободное время торгует книгами на улице.

Все это приключилось с футболистом по одной простой причине – он не хотел молчать и открыто критиковал одно из главных диктаторов 21-го века – Реджепа Эрдогана. Именно турецкий лидер отнял у Шукюра всю, разрушил его жизнь и семью.

14 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ ЗА ФОТО С ШУКЮРОМ

– Добрый день, Хакан. Чем Вы сейчас занимаетесь?

– Добрый день! Вот только выехал на смену, я на работе.

– Говорят, что ваша пекарня больше не работает. Чем занимаетесь?

– Я работаю таксистом в Uber. Иногда продаю книги.

– Пассажиры узнают Вас?

– Однажды ко мне сел один человек и сказал: «Я вас знаю! Вы мне очень нравились, когда были футболистом. Но я с Вами не поеду. Не хочу иметь ничего общего с Вашей персоной». А была еще одна интересная история. Еще до попытки госпереворота в Турции, я встретил своего соотечественника, студента. Он стоял один на улице и попросил меня сделать с ним селфи. Когда он вернулся в Турцию, каким-то образом в его телефоне нашли эту фотографию. Его тут же арестовали и он провел 14 месяцев за решеткой. Власти делают это специально – они хотят стереть всю память обо мне, хотят вычеркнуть меня из истории.

– Они по-прежнему считают Вас «врагом народа»?

– Я – враг правительства, а не государства или народа Турции. Я люблю свою страну, люблю наш флаг. Но я выступаю против ужасной политики, целью которой является отключить нас от западной цивилизации. Это правительство совершило немало преступлений и они стараются убрать тех, кто об этом знает и говорит.

ЭРДОГАН ОТНЯЛ У МЕНЯ ВСЕ

– Но Вы же и сами были членом партии Эрдогана?

– Да, они пригласили меня, чтобы использовать в своих целях. Я согласился. Если бы я этого не сделал, то никогда бы не узнал, как все работает в турецкой политике. Я видел море коррупции и еще много всяких ужасных явлений. В 2013 году я ушел и тогда начался мой ад.

– Эрдоган объявил Вас «персоной нон грата». Также Вас считают последователем Гюлена (гюленистом) и террористом. Это так?

– Нет, я не гюленист. Я просто занимался публичной деятельностью, которая по закону разрешена в моей стране. Я говорил об ужасных вещах, которые делает наше правительство. Но я – Хакан Шукюр и именно поэтому они начали преследовать нас. Ведь, если люди могут обличать правительство вместе со мной, то почему бы им это не делать с кем-то еще? Каждый, кто считает Эрдогана тираном – террорист. Весь мир об этом знает, но никто ничего не делает.

– Что случилось, когда Вы отвернулись от Эрдогана?

– Он забрал у меня все: право на свободу, возможность говорить, работать. У меня в Турции есть 10 миллионов долларов. Но это тоже отобрали. Моего отца посадили в тюрьму…

– Вы контактируете с Гюленом? Он ведь тоже живет в США.

– Нет, мы живем далеко друг от друга. Но если Гюлен или кто-то еще совершает преступление, то это не значит, что к этому причастен я или мой отец. У моей семьи социал-демократические взгляды. С точки зрения политики мы никак не пересекаемся с Гюленом.

– Вы чувствуете обиду?

– Конечно! Почему они не говорят, какое именно преступление я совершил? Они только кричат: предатель, террорист! И все в это верят. Но в мире нам нужно работать вместе. Не только против Эрдогана, но и против терроризма, преступников против человечества и диктатуры.

НА МОИХ ДЕТЕЙ НАПАДАЛИ НА УЛИЦАХ, А У ОТЦА С МАТЕРЬЮ – РАК

– В какой момент стало ясно, что в Турции Вам находиться больше не безопасно?

– Как только я ушел из партии, я больше не мог оставаться в стране. Они бросали камни в бутик моей жены, на моих детей нападали на улицах. Я сам получал множество угроз после каждого публичного заявления. Мне пришлось уехать. Сначала мне нужно было отправить детей учиться. Но как только я уехал, они посадили в тюрьму моего отца. У него рак, поэтому его отпустили. Сейчас он находится под домашним арестом. У матери тоже рак. Мои родители сильно больны и им нужны деньги. Но любой, кто как-то соприкасался со мной в жизни, теперь имеет кучу проблем.

– Вы сказали, что все Ваше имущество конфисковали…

– У меня есть права на мою собственность. Европейский суд это также подтвердил. Но в Турции европейские законы не работают, поэтому я даже не могу сдать свои апартаменты. Все потому что потенциальные арендаторы будут иметь проблемы. Так я и оказался на дне, без права на мои деньги и недвижимость. Именно поэтому я сейчас занимаюсь тем, чем занимаюсь.

– А где-то за рубежом у вас есть денежные вклады?

– Нет, я инвестировал все в Турцию. Потому и остался ни с чем.

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ, ЧТО Я БОЛЬШЕ НЕ ЛЕГЕНДА

– В 2017 году Вас вычеркнули из истории «Галатасарая» в качестве легенды клуба. Фанаты протестовали. Это решение принял министр спорта?

– Так решил президент страны.

– Вас это задело?

– Не очень сильно. Это членство в клубе великих не значило для меня много. Что меня действительно беспокоит – ситуация в моей стране.

– Вы сейчас общаетесь с кем-то в Турции?

– Да, в том числе и с людьми, близкими к власти. Некоторые из них переводят деньги в США, несмотря на то, что являются членами правительства. Все просто: они больше не считают Турцию безопасным местом для себя. Многие люди, приезжающие в Штаты в отпуск, тайно встречаются со мной. Говорят, что молятся за меня и мою семью. Просят не держать на них зла, если делали что-то плохое в стране. Я их понимаю, они тоже в беде. Таковы правила игры.

– Эрдоган использует спорт в качестве политического инструмента?

– Да, футбол в Турции не автономен, как многие другие структуры. Свободы в турецком футболе нет.

ОЗИЛУ И ГЮНДОГАНУ НАДО ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ ЭРДОГАНА, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

– Почему же известные спортсмены не высказываются против власти?

– Они запуганы. Им заткнули рты. Если они начнут говорить, то их тут же начнут атаковать масс-медиа.

– Фото Озила и Гюндогана с Эрдоганом в 2018 вызвало долгую полемику. Что Вы думаете на этот счет?

– Не считаю, что это было хорошо. Я бы посоветовал Месуту и Илкаю вступить в партию Эрдогана, чтобы увидеть реальность в Турции. Пусть поедут в нашу страну, поговорят с людьми, все увидят и почувствуют на своей шкуре.

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