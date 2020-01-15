ТВ-рейтинги: в 2019-м хоккей был выше всех. И он же лидирует в 2020-м - Советский спорт
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15 января 2020 16:57ФутболТигай Лев

ТВ-рейтинги: в 2019-м хоккей был выше всех. И он же лидирует в 2020-м

«Советский спорт» подводит итоги ушедшего года на российском спортивном телевидении, а также публикует лучшие рейтинги трансляций в первые дни января.

В последние три недели декабря хит-парад самых рейтинговых спортивных трансляций-2019 изменений не претерпел. Вопреки ожиданиям, суперзвездному чемпионату страны по фигурному катанию не суждено было вклиниться в десятку лидеров года, где этот вида спорта представлен шире, чем какой-либо другой. Более того, красноярский ЧР заметно уступил предыдущему национальному первенству в Саранске - 3,2 рейтинговых процента против прошлогодних 4,0.

Причина лежит на поверхности: на нынешнем чемпионате фактически отсутствовали две самых популярных фигуристки (да и вообще спортсменки) России – Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая в начале декабря объявила, что берет паузу в карьере, а вторая, приехав в Красноярск, сломала ботинок на тренировке, неудачно выступила в короткой программе и затем снялась с произвольной. И пусть они с Загитовой даже в полной амуниции и боевой форме вряд ли смогли бы на равных побороться за медали с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, статистика судейских оценок и телевизионной аудитории - далеко не одно и то же. Чтобы приблизиться по популярности к чемпионкам предыдущих лет, новым юным звездам необходимо время, и быстрый успех в этой погоне им совершенно не гарантирован.

Еще одно рождественское событие – поединок знаменитого мастера смешанных единоборств Федора Емельяненко – вообще провалилось «в прокате». Его рейтинг составил лишь семь десятых процента. Видимо, сказалось ранее время боя, проходившего в Японии. В последнее воскресенье перед Новым годом не каждый готов разлепить глаза в шесть утра по московскому.

Итак, 2019-й ушел в историю, и самое время отойти чуть назад, чтобы окинуть его ТВ-результаты общим, панорамным взглядом.

«ПЕРВЫЙ» ЗЛИТ ГУБЕРНИЕВА - И ПОДАЕТ ПРИМЕР РЕН ТВ

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Прежде всего, отметим первенство майского чемпионата мира по хоккею, удержавшего до конца года два места в тройке лидеров, включая первое. Четвертьфинал Россия – США стал 15-м по рейтингу среди всех телепередач 2019-го и единственной спортивной трансляцией, попавшей в первую двадцатку.

Кроме хоккея в спортивном топ-10 присутствуют футбольная сборная, уже упомянутые фигуристки и коллега Емельяненко по ММА Хабиб Нурмагомедов. Кстати, смешанные единоборства, как зрелище, за последние годы явно обошли прежних лидеров этого направления - боксеров. Примерно так же, как Загитова с Медведевой вывели свой вид спорта на новый уровень, оставив позади доминировавший до них в зимней епархии биатлон.

Еще бросается в глаза, что хит-парад целиком состоит из одного канала. После успешного эксперимента с фигуристками «Первый» продолжает пробовать на зуб спортивные события, и теперь транслирует даже лыжный Кубок мира. Это сильно раздражает комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, при каждом удобном и неудобном случае отпускающего колкости как в адрес конкурентов, так и президента лыжной федерации Елены Вяльбе.

Впрочем, пока неясно, сумеют ли прижиться на «Первом» Александр Большунов с Сергеем Устюговым. С одной стороны, они уже вроде бы догнали по показателям клубный футбол (это данные компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч жителей), с другой - нужно держать в уме поправку на изначальную разницу в размере аудитории. По так называемой «среднесуточной доле» федеральный «Первый» превосходит «Матч» чуть ли не в десять раз, что вполне естественно.

Другой монстр нашего ТВ «Россия 1» пока не спешит брать пример с коллег и бросаться в неизведанный омут спортивных трансляций. Из общеполитических каналов не утерпел только РЕН ТВ, недавно рискнувший сделать ставку на кулачные бои – и не прогадавший. Необычный ноябрьский поединок, в котором на ринге сошлись выходцы из ММА и пауэрлифтинга соответственно Александр Емельяненко и Михаил Кокляев, с ходу побил все боксерские трансляции года, включая титульные бои Сергея Ковалева на Первом. Такова тенденция: зритель все чаще отдает предпочтение шоу (желательно с налетом скандальности) перед традиционным «спортом высших достижений».

ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ РЕВАНШ ФУТБОЛА

Не успели мы толком запротоколировать хоккейную телепобеду по итогам 2019-го, как ребята с клюшками наперевес и надписями Russia на игровой амуниции захватили лидерство и в новом году. Эстафету у первой сборной приняла молодежная, в первый уик-энд января едва не добывшая золото чемпионата мира. Рейтинг финального матча с канадцами на «Первом» оказался весьма высок: в ушедшем году это было бы второе место - выше всех футболистов, фигуристок и драчунов.

Хотя шансов сохранить лидерство до конца года у хоккеистов – что юных, что зрелых - теперь практически нет. Летом нас ждет чемпионат Европы по футболу с участием сборной России и о том, чем это чревато, вы легко можете судить по приведенным здесь же данным из 2018-го. Финальные турниры ЧМ или ЧЕ в «спорте №1» - совершенно особая статья. Они выводят спортивные рейтинги на заоблачные высоты, куда-то в район новогодних поздравлений президента. Кстати, ни одно соревнование прошлого года не было бы конкурентоспособным в году позапрошлом – с его домашне-футбольным чемпионатом мира и Олимпиадой. Такова телеспортивная жизнь: здесь четные годы заведомо урожайнее нечетных.

Единственное «но»: в 2020-м ждать высоких показателей от олимпийского Токио я бы поостерегся. Во-первых, на летних Играх нет биатлона, фигурного катания и хоккея, во-вторых, наши футболисты туда в очередной раз не отобрались и, в-третьих, еще неизвестно, в каком составе наша команда поедет в Японию после очередного раунда допинг-противостояния с WADA. Синхронистки с «художницами» привычное золото, конечно, возьмут, но боюсь, что ради их побед вся страна к экранам не бросится.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

За 2019 год

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

ЧМ. 1/4 финала. Россия – США

Первый

23.05

6,6

26,8

2

Единоборства

Нурмагомедов – Порье

Первый

7.09

5,3

23,2

3

Хоккей

ЧМ. Группа. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

4

Футбол

ЧЕ-2020. Россия – Бельгия

Первый

16.11

4,5

13,2

5

Фигурное

катание

Финал Гран-при. Женщины

Произвольная программа

Первый

7.12

4,4

18,2

6

Фигурное

катание

Финал Гран-при. Танцы

Произвольная программа

Первый

7.12

4,2

13,8

7

Футбол

ЧЕ-2020. Кипр – Россия

Первый

13.10

4,1

12,6

8

Фигурное катание

Гран-при Франции. Женщины

Произвольная программа

Первый

2.11

3,9

13,1

9

Футбол

ЧЕ-2020. Россия – Кипр

Первый

11.06

3,6

15,3

10

Фигурное

катание

Гран-при России. Женщины

Произвольная программа

Первый

16.11

3,6

11,7

За 2018 год

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Футбол

ЧМ. 1/4 финала.

Россия – Хорватия

Первый

7.07

20,2

63,6

2

Футбол

ЧМ. 1/8 финала.

Россия – Испания

Россия 1

1.07

18,6

57,7

3

Футбол

ЧМ. Финал. Франция - Хорватия

Россия 1

15.07

16,2

53,9

4

Футбол

ЧМ. Группа. Россия - Египет

Россия 1

19.06

15,8

47,4

5

Футбол

ЧМ. Группа.

Россия – Саудовская Аравия

Первый

14.06

14,1

48,3

6

Хоккей

Олимпиада. Финал.

Россия – Германия

Россия 1

25.02

12,8

52,3

7

Футбол

ЧМ. Группа. Россия - Уругвай

Первый

25.06

11,8

48,4

8

Футбол

ЧМ. 1/4 финала.

Бразилия – Бельгия

Россия 1

6.07

8,7

31,2

9

Хоккей

Олимпиада. Группа.

Россия – США

Россия 1

17.02

8,7

29,7

10

Хоккей

Олимпиада. 1/2 финала.

Россия – Чехия

Россия 1

23.02

7,4

27,6

В 2020 году (1-12 января)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

Молодежный ЧМ. Финал.

Россия – Канада

Первый

5.01

5,6

18,7

2

Хоккей

Молодежный ЧМ. 1/2 финала.

Россия – Швеция

Первый

4.01

3,7

11,0

3

Биатлон

КМ. Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

11.01

2,3

8,3

4

Биатлон

КМ. Масс-старт. Мужчины

Матч ТВ

12.01

2,2

7,6

5

Хоккей

Молодежный ЧМ. 1/4 финала.

Россия – Швейцария

Матч ТВ

2.01

2,1

7,2

6

Биатлон

КМ. Эстафета. Женщины

Матч ТВ

11.01

1,8

7,3

7

Биатлон

КМ. Масс-старт. Женщины

Матч ТВ

12.01

1,5

6,0

8

Лыжи

КМ. Тур де Ски.

Масс-старт. Мужчины

Первый

5.01

1,5

5,3

9

Биатлон

КМ. Спринт. Мужчины

Матч ТВ

10.01

1,4

6,0

10

Хоккей

Молодежный ЧМ. За 3-е место.

Швеция – Финляндия

Матч ТВ

5.01

1,2

4,0

Рекордные рейтинги 2019 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10

Вид спорта/турнир

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

Биатлон

КМ. Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

13.01

3,3

10,9

Бокс

А.Емельяненко – Кокляев

РЕН ТВ

29.11

2,9

14,2

Футбол

Чемпионат России

Спартак – Зенит

Матч ТВ

1.09

2,1

7,3

Футбол

Лига чемпионов

Группа. Лион – Зенит

Матч ТВ

17.09

2,1

7,0

Лыжи

КМ. Эстафета. Мужчины

Первый

8.12

2,0

8,7

Футбол

Лига Европы

Квалификация. Спартак - Тун

Матч ТВ

15.08

1,6

5,9

Хоккей. КХЛ

1/2 финала

Авангард – Салават Юлаев

Матч ТВ

6.04

1,0

3,1

Гандбол

ЧМ. Мужчины. Россия – Корея

Матч ТВ

12.01

0,9

3,4

Спортивная

гимнастика

ЧМ. Многоборье. Женщины.

Матч ТВ

10.10

0,7

3,0

Волейбол

ЧЕ. Мужчины

Россия – Финляндия

Матч ТВ

16.09

0,7

2,9

Легкая атлетика

ЧМ. Финалы

Матч ТВ

30.09

0,7

2,5

Пляжный футбол

Межконтинентальный кубок.

Россия – Италия

Матч ТВ

7.11

0,7

2,3

Хоккей с мячом

ЧМ. Финал. Швеция – Россия

Матч ТВ

2.02

0,7

2,2

Плавание

ЧМ. Финалы

Матч ТВ

28.07

0,6

3,4

Формула-1

Гран-при Испании

Матч ТВ

12.05

0,6

2,9

Теннис

Кубок Дэвиса. Россия – Канада

Матч ТВ

23.11

0,6

2,4

Синхронное плавание

ЧМ. Комбинация

Матч ТВ

20.07

0,4

3,2

Баскетбол

ЧМ. Россия – Аргентина

Матч ТВ

4.09

0,4

2,9

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