ТВ-рейтинги: в 2019-м хоккей был выше всех. И он же лидирует в 2020-м

В последние три недели декабря хит-парад самых рейтинговых спортивных трансляций-2019 изменений не претерпел. Вопреки ожиданиям, суперзвездному чемпионату страны по фигурному катанию не суждено было вклиниться в десятку лидеров года, где этот вида спорта представлен шире, чем какой-либо другой. Более того, красноярский ЧР заметно уступил предыдущему национальному первенству в Саранске - 3,2 рейтинговых процента против прошлогодних 4,0.
Причина лежит на поверхности: на нынешнем чемпионате фактически отсутствовали две самых популярных фигуристки (да и вообще спортсменки) России – Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая в начале декабря объявила, что берет паузу в карьере, а вторая, приехав в Красноярск, сломала ботинок на тренировке, неудачно выступила в короткой программе и затем снялась с произвольной. И пусть они с Загитовой даже в полной амуниции и боевой форме вряд ли смогли бы на равных побороться за медали с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, статистика судейских оценок и телевизионной аудитории - далеко не одно и то же. Чтобы приблизиться по популярности к чемпионкам предыдущих лет, новым юным звездам необходимо время, и быстрый успех в этой погоне им совершенно не гарантирован.
Еще одно рождественское событие – поединок знаменитого мастера смешанных единоборств Федора Емельяненко – вообще провалилось «в прокате». Его рейтинг составил лишь семь десятых процента. Видимо, сказалось ранее время боя, проходившего в Японии. В последнее воскресенье перед Новым годом не каждый готов разлепить глаза в шесть утра по московскому.
Итак, 2019-й ушел в историю, и самое время отойти чуть назад, чтобы окинуть его ТВ-результаты общим, панорамным взглядом.
Прежде всего, отметим первенство майского чемпионата мира по хоккею, удержавшего до конца года два места в тройке лидеров, включая первое. Четвертьфинал Россия – США стал 15-м по рейтингу среди всех телепередач 2019-го и единственной спортивной трансляцией, попавшей в первую двадцатку.
Кроме хоккея в спортивном топ-10 присутствуют футбольная сборная, уже упомянутые фигуристки и коллега Емельяненко по ММА Хабиб Нурмагомедов. Кстати, смешанные единоборства, как зрелище, за последние годы явно обошли прежних лидеров этого направления - боксеров. Примерно так же, как Загитова с Медведевой вывели свой вид спорта на новый уровень, оставив позади доминировавший до них в зимней епархии биатлон.
Еще бросается в глаза, что хит-парад целиком состоит из одного канала. После успешного эксперимента с фигуристками «Первый» продолжает пробовать на зуб спортивные события, и теперь транслирует даже лыжный Кубок мира. Это сильно раздражает комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, при каждом удобном и неудобном случае отпускающего колкости как в адрес конкурентов, так и президента лыжной федерации Елены Вяльбе.
Впрочем, пока неясно, сумеют ли прижиться на «Первом» Александр Большунов с Сергеем Устюговым. С одной стороны, они уже вроде бы догнали по показателям клубный футбол (это данные компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч жителей), с другой - нужно держать в уме поправку на изначальную разницу в размере аудитории. По так называемой «среднесуточной доле» федеральный «Первый» превосходит «Матч» чуть ли не в десять раз, что вполне естественно.
Другой монстр нашего ТВ «Россия 1» пока не спешит брать пример с коллег и бросаться в неизведанный омут спортивных трансляций. Из общеполитических каналов не утерпел только РЕН ТВ, недавно рискнувший сделать ставку на кулачные бои – и не прогадавший. Необычный ноябрьский поединок, в котором на ринге сошлись выходцы из ММА и пауэрлифтинга соответственно Александр Емельяненко и Михаил Кокляев, с ходу побил все боксерские трансляции года, включая титульные бои Сергея Ковалева на Первом. Такова тенденция: зритель все чаще отдает предпочтение шоу (желательно с налетом скандальности) перед традиционным «спортом высших достижений».
Не успели мы толком запротоколировать хоккейную телепобеду по итогам 2019-го, как ребята с клюшками наперевес и надписями Russia на игровой амуниции захватили лидерство и в новом году. Эстафету у первой сборной приняла молодежная, в первый уик-энд января едва не добывшая золото чемпионата мира. Рейтинг финального матча с канадцами на «Первом» оказался весьма высок: в ушедшем году это было бы второе место - выше всех футболистов, фигуристок и драчунов.
Хотя шансов сохранить лидерство до конца года у хоккеистов – что юных, что зрелых - теперь практически нет. Летом нас ждет чемпионат Европы по футболу с участием сборной России и о том, чем это чревато, вы легко можете судить по приведенным здесь же данным из 2018-го. Финальные турниры ЧМ или ЧЕ в «спорте №1» - совершенно особая статья. Они выводят спортивные рейтинги на заоблачные высоты, куда-то в район новогодних поздравлений президента. Кстати, ни одно соревнование прошлого года не было бы конкурентоспособным в году позапрошлом – с его домашне-футбольным чемпионатом мира и Олимпиадой. Такова телеспортивная жизнь: здесь четные годы заведомо урожайнее нечетных.
Единственное «но»: в 2020-м ждать высоких показателей от олимпийского Токио я бы поостерегся. Во-первых, на летних Играх нет биатлона, фигурного катания и хоккея, во-вторых, наши футболисты туда в очередной раз не отобрались и, в-третьих, еще неизвестно, в каком составе наша команда поедет в Японию после очередного раунда допинг-противостояния с WADA. Синхронистки с «художницами» привычное золото, конечно, возьмут, но боюсь, что ради их побед вся страна к экранам не бросится.
За 2019 год
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
ЧМ. 1/4 финала. Россия – США
Первый
23.05
6,6
26,8
2
Единоборства
Нурмагомедов – Порье
Первый
7.09
5,3
23,2
3
Хоккей
ЧМ. Группа. Россия – Чехия
Первый
13.05
4,9
21,3
4
Футбол
ЧЕ-2020. Россия – Бельгия
Первый
16.11
4,5
13,2
5
Фигурное
катание
Финал Гран-при. Женщины
Произвольная программа
Первый
7.12
4,4
18,2
6
Фигурное
катание
Финал Гран-при. Танцы
Произвольная программа
Первый
7.12
4,2
13,8
7
Футбол
ЧЕ-2020. Кипр – Россия
Первый
13.10
4,1
12,6
8
Фигурное катание
Гран-при Франции. Женщины
Произвольная программа
Первый
2.11
3,9
13,1
9
Футбол
ЧЕ-2020. Россия – Кипр
Первый
11.06
3,6
15,3
10
Фигурное
катание
Гран-при России. Женщины
Произвольная программа
Первый
16.11
3,6
11,7
За 2018 год
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Футбол
ЧМ. 1/4 финала.
Россия – Хорватия
Первый
7.07
20,2
63,6
2
Футбол
ЧМ. 1/8 финала.
Россия – Испания
Россия 1
1.07
18,6
57,7
3
Футбол
ЧМ. Финал. Франция - Хорватия
Россия 1
15.07
16,2
53,9
4
Футбол
ЧМ. Группа. Россия - Египет
Россия 1
19.06
15,8
47,4
5
Футбол
ЧМ. Группа.
Россия – Саудовская Аравия
Первый
14.06
14,1
48,3
6
Хоккей
Олимпиада. Финал.
Россия – Германия
Россия 1
25.02
12,8
52,3
7
Футбол
ЧМ. Группа. Россия - Уругвай
Первый
25.06
11,8
48,4
8
Футбол
ЧМ. 1/4 финала.
Бразилия – Бельгия
Россия 1
6.07
8,7
31,2
9
Хоккей
Олимпиада. Группа.
Россия – США
Россия 1
17.02
8,7
29,7
10
Хоккей
Олимпиада. 1/2 финала.
Россия – Чехия
Россия 1
23.02
7,4
27,6
В 2020 году (1-12 января)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
Молодежный ЧМ. Финал.
Россия – Канада
Первый
5.01
5,6
18,7
2
Хоккей
Молодежный ЧМ. 1/2 финала.
Россия – Швеция
Первый
4.01
3,7
11,0
3
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
11.01
2,3
8,3
4
Биатлон
КМ. Масс-старт. Мужчины
Матч ТВ
12.01
2,2
7,6
5
Хоккей
Молодежный ЧМ. 1/4 финала.
Россия – Швейцария
Матч ТВ
2.01
2,1
7,2
6
Биатлон
КМ. Эстафета. Женщины
Матч ТВ
11.01
1,8
7,3
7
Биатлон
КМ. Масс-старт. Женщины
Матч ТВ
12.01
1,5
6,0
8
Лыжи
КМ. Тур де Ски.
Масс-старт. Мужчины
Первый
5.01
1,5
5,3
9
Биатлон
КМ. Спринт. Мужчины
Матч ТВ
10.01
1,4
6,0
10
Хоккей
Молодежный ЧМ. За 3-е место.
Швеция – Финляндия
Матч ТВ
5.01
1,2
4,0
Рекордные рейтинги 2019 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10
Вид спорта/турнир
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
13.01
3,3
10,9
Бокс
А.Емельяненко – Кокляев
РЕН ТВ
29.11
2,9
14,2
Футбол
Чемпионат России
Спартак – Зенит
Матч ТВ
1.09
2,1
7,3
Футбол
Лига чемпионов
Группа. Лион – Зенит
Матч ТВ
17.09
2,1
7,0
Лыжи
КМ. Эстафета. Мужчины
Первый
8.12
2,0
8,7
Футбол
Лига Европы
Квалификация. Спартак - Тун
Матч ТВ
15.08
1,6
5,9
Хоккей. КХЛ
1/2 финала
Авангард – Салават Юлаев
Матч ТВ
6.04
1,0
3,1
Гандбол
ЧМ. Мужчины. Россия – Корея
Матч ТВ
12.01
0,9
3,4
Спортивная
гимнастика
ЧМ. Многоборье. Женщины.
Матч ТВ
10.10
0,7
3,0
Волейбол
ЧЕ. Мужчины
Россия – Финляндия
Матч ТВ
16.09
0,7
2,9
Легкая атлетика
ЧМ. Финалы
Матч ТВ
30.09
0,7
2,5
Пляжный футбол
Межконтинентальный кубок.
Россия – Италия
Матч ТВ
7.11
0,7
2,3
Хоккей с мячом
ЧМ. Финал. Швеция – Россия
Матч ТВ
2.02
0,7
2,2
Плавание
ЧМ. Финалы
Матч ТВ
28.07
0,6
3,4
Формула-1
Гран-при Испании
Матч ТВ
12.05
0,6
2,9
Теннис
Кубок Дэвиса. Россия – Канада
Матч ТВ
23.11
0,6
2,4
Синхронное плавание
ЧМ. Комбинация
Матч ТВ
20.07
0,4
3,2
Баскетбол
ЧМ. Россия – Аргентина
Матч ТВ
4.09
0,4
2,9