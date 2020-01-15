ТВ-рейтинги: в 2019-м хоккей был выше всех. И он же лидирует в 2020-м

В последние три недели декабря хит-парад самых рейтинговых спортивных трансляций-2019 изменений не претерпел. Вопреки ожиданиям, суперзвездному чемпионату страны по фигурному катанию не суждено было вклиниться в десятку лидеров года, где этот вида спорта представлен шире, чем какой-либо другой. Более того, красноярский ЧР заметно уступил предыдущему национальному первенству в Саранске - 3,2 рейтинговых процента против прошлогодних 4,0.

Причина лежит на поверхности: на нынешнем чемпионате фактически отсутствовали две самых популярных фигуристки (да и вообще спортсменки) России – Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая в начале декабря объявила, что берет паузу в карьере, а вторая, приехав в Красноярск, сломала ботинок на тренировке, неудачно выступила в короткой программе и затем снялась с произвольной. И пусть они с Загитовой даже в полной амуниции и боевой форме вряд ли смогли бы на равных побороться за медали с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, статистика судейских оценок и телевизионной аудитории - далеко не одно и то же. Чтобы приблизиться по популярности к чемпионкам предыдущих лет, новым юным звездам необходимо время, и быстрый успех в этой погоне им совершенно не гарантирован.

Еще одно рождественское событие – поединок знаменитого мастера смешанных единоборств Федора Емельяненко – вообще провалилось «в прокате». Его рейтинг составил лишь семь десятых процента. Видимо, сказалось ранее время боя, проходившего в Японии. В последнее воскресенье перед Новым годом не каждый готов разлепить глаза в шесть утра по московскому.

Итак, 2019-й ушел в историю, и самое время отойти чуть назад, чтобы окинуть его ТВ-результаты общим, панорамным взглядом.

«ПЕРВЫЙ» ЗЛИТ ГУБЕРНИЕВА - И ПОДАЕТ ПРИМЕР РЕН ТВ

Прежде всего, отметим первенство майского чемпионата мира по хоккею, удержавшего до конца года два места в тройке лидеров, включая первое. Четвертьфинал Россия – США стал 15-м по рейтингу среди всех телепередач 2019-го и единственной спортивной трансляцией, попавшей в первую двадцатку.

Кроме хоккея в спортивном топ-10 присутствуют футбольная сборная, уже упомянутые фигуристки и коллега Емельяненко по ММА Хабиб Нурмагомедов. Кстати, смешанные единоборства, как зрелище, за последние годы явно обошли прежних лидеров этого направления - боксеров. Примерно так же, как Загитова с Медведевой вывели свой вид спорта на новый уровень, оставив позади доминировавший до них в зимней епархии биатлон.

Еще бросается в глаза, что хит-парад целиком состоит из одного канала. После успешного эксперимента с фигуристками «Первый» продолжает пробовать на зуб спортивные события, и теперь транслирует даже лыжный Кубок мира. Это сильно раздражает комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, при каждом удобном и неудобном случае отпускающего колкости как в адрес конкурентов, так и президента лыжной федерации Елены Вяльбе.

Впрочем, пока неясно, сумеют ли прижиться на «Первом» Александр Большунов с Сергеем Устюговым. С одной стороны, они уже вроде бы догнали по показателям клубный футбол (это данные компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч жителей), с другой - нужно держать в уме поправку на изначальную разницу в размере аудитории. По так называемой «среднесуточной доле» федеральный «Первый» превосходит «Матч» чуть ли не в десять раз, что вполне естественно.

Другой монстр нашего ТВ «Россия 1» пока не спешит брать пример с коллег и бросаться в неизведанный омут спортивных трансляций. Из общеполитических каналов не утерпел только РЕН ТВ, недавно рискнувший сделать ставку на кулачные бои – и не прогадавший. Необычный ноябрьский поединок, в котором на ринге сошлись выходцы из ММА и пауэрлифтинга соответственно Александр Емельяненко и Михаил Кокляев, с ходу побил все боксерские трансляции года, включая титульные бои Сергея Ковалева на Первом. Такова тенденция: зритель все чаще отдает предпочтение шоу (желательно с налетом скандальности) перед традиционным «спортом высших достижений».

ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ РЕВАНШ ФУТБОЛА

Не успели мы толком запротоколировать хоккейную телепобеду по итогам 2019-го, как ребята с клюшками наперевес и надписями Russia на игровой амуниции захватили лидерство и в новом году. Эстафету у первой сборной приняла молодежная, в первый уик-энд января едва не добывшая золото чемпионата мира. Рейтинг финального матча с канадцами на «Первом» оказался весьма высок: в ушедшем году это было бы второе место - выше всех футболистов, фигуристок и драчунов.

Хотя шансов сохранить лидерство до конца года у хоккеистов – что юных, что зрелых - теперь практически нет. Летом нас ждет чемпионат Европы по футболу с участием сборной России и о том, чем это чревато, вы легко можете судить по приведенным здесь же данным из 2018-го. Финальные турниры ЧМ или ЧЕ в «спорте №1» - совершенно особая статья. Они выводят спортивные рейтинги на заоблачные высоты, куда-то в район новогодних поздравлений президента. Кстати, ни одно соревнование прошлого года не было бы конкурентоспособным в году позапрошлом – с его домашне-футбольным чемпионатом мира и Олимпиадой. Такова телеспортивная жизнь: здесь четные годы заведомо урожайнее нечетных.

Единственное «но»: в 2020-м ждать высоких показателей от олимпийского Токио я бы поостерегся. Во-первых, на летних Играх нет биатлона, фигурного катания и хоккея, во-вторых, наши футболисты туда в очередной раз не отобрались и, в-третьих, еще неизвестно, в каком составе наша команда поедет в Японию после очередного раунда допинг-противостояния с WADA. Синхронистки с «художницами» привычное золото, конечно, возьмут, но боюсь, что ради их побед вся страна к экранам не бросится.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

За 2019 год

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Хоккей ЧМ. 1/4 финала. Россия – США Первый 23.05 6,6 26,8 2 Единоборства Нурмагомедов – Порье Первый 7.09 5,3 23,2 3 Хоккей ЧМ. Группа. Россия – Чехия Первый 13.05 4,9 21,3 4 Футбол ЧЕ-2020. Россия – Бельгия Первый 16.11 4,5 13,2 5 Фигурное катание Финал Гран-при. Женщины Произвольная программа Первый 7.12 4,4 18,2 6 Фигурное катание Финал Гран-при. Танцы Произвольная программа Первый 7.12 4,2 13,8 7 Футбол ЧЕ-2020. Кипр – Россия Первый 13.10 4,1 12,6 8 Фигурное катание Гран-при Франции. Женщины Произвольная программа Первый 2.11 3,9 13,1 9 Футбол ЧЕ-2020. Россия – Кипр Первый 11.06 3,6 15,3 10 Фигурное катание Гран-при России. Женщины Произвольная программа Первый 16.11 3,6 11,7

За 2018 год

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Футбол ЧМ. 1/4 финала. Россия – Хорватия Первый 7.07 20,2 63,6 2 Футбол ЧМ. 1/8 финала. Россия – Испания Россия 1 1.07 18,6 57,7 3 Футбол ЧМ. Финал. Франция - Хорватия Россия 1 15.07 16,2 53,9 4 Футбол ЧМ. Группа. Россия - Египет Россия 1 19.06 15,8 47,4 5 Футбол ЧМ. Группа. Россия – Саудовская Аравия Первый 14.06 14,1 48,3 6 Хоккей Олимпиада. Финал. Россия – Германия Россия 1 25.02 12,8 52,3 7 Футбол ЧМ. Группа. Россия - Уругвай Первый 25.06 11,8 48,4 8 Футбол ЧМ. 1/4 финала. Бразилия – Бельгия Россия 1 6.07 8,7 31,2 9 Хоккей Олимпиада. Группа. Россия – США Россия 1 17.02 8,7 29,7 10 Хоккей Олимпиада. 1/2 финала. Россия – Чехия Россия 1 23.02 7,4 27,6

В 2020 году (1-12 января)

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Хоккей Молодежный ЧМ. Финал. Россия – Канада Первый 5.01 5,6 18,7 2 Хоккей Молодежный ЧМ. 1/2 финала. Россия – Швеция Первый 4.01 3,7 11,0 3 Биатлон КМ. Эстафета. Мужчины Матч ТВ 11.01 2,3 8,3 4 Биатлон КМ. Масс-старт. Мужчины Матч ТВ 12.01 2,2 7,6 5 Хоккей Молодежный ЧМ. 1/4 финала. Россия – Швейцария Матч ТВ 2.01 2,1 7,2 6 Биатлон КМ. Эстафета. Женщины Матч ТВ 11.01 1,8 7,3 7 Биатлон КМ. Масс-старт. Женщины Матч ТВ 12.01 1,5 6,0 8 Лыжи КМ. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины Первый 5.01 1,5 5,3 9 Биатлон КМ. Спринт. Мужчины Матч ТВ 10.01 1,4 6,0 10 Хоккей Молодежный ЧМ. За 3-е место. Швеция – Финляндия Матч ТВ 5.01 1,2 4,0

Рекордные рейтинги 2019 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10