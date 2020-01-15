От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно - Советский спорт
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15 января 2020 19:06Футбол

От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно

Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры.

«Эрдоган отнял у меня все. Теперь я – нищий таксист». Откровенное интервью Хакана Шукюра

Турецкая звезда еле сводит концы с концами в США.

Алан ХАДСОН

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68 лет

В 1970-х этот британский полузащитник блистал в составах «Челси», «Сток Сити» и «Арсенала», в 1980-е отправился популяризировать футбол в США и, в общем-то, на жизнь не жаловался. Однако по окончании карьеры Хадсон спустил все свои накопления на карты и алкоголь. Уже в преклонном возрасте его еще и угораздило попасть под машину. Итог - общежитие для бездомных в Ноттинг-Хилле, пенсия в 300 фунтов и невозможность передвигаться без помощи костылей.

Пол ГАСКОЙН

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52 года

Один из самых талантливых английских полузащитников 90-х в бытность футболистом не дружил с режимом. Ну а что началось потом… Газза стремительно превратился в дряхлого старика, которого можно легко спутать с бомжом. В 2011 году ему чудом удалось избежать банкротства, но по всем долгам он до сих пор не рассчитался. Счет идет на сотни тысяч.

Ричард РУФУС

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44 года

Многолетний лидер «Чарльтона» (288 матчей) был объявлен банкротом в 2011 году. Позже выяснилось, что экс-защитник был причастен к организации финансовой пирамиды, из-за которой пострадали более ста инвесторов. Судебное разбирательство до сих пор продолжается - и Руфус рискует загреметь за решетку. Разумеется, его давно освободили от всех должностей в «Чарльтоне», где он мог спокойно строить карьеру тренера академии и функционера.

Брэд ФРИДЕЛЬ

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48 лет

Известный в прошлом вратарь сборной США не сделал ничего плохого. Однако открытая им по окончании карьеры детская академия принесла ему убытки в размере 7 миллионов долларов. Пришлось продать дом и начать жизнь среднестатистического гражданина.

Йон-Арне РИИСЕ

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39 лет

Рыжеволосый норвежец блистал в «Ливерпуле» при Рафаэле Бенитесе, зарабатывал тогда 60 тысяч фунтов в неделю, но совершенно не думал о будущем. Карьеру защитник завершил в Индии. До нитки Риисе обобрали… агенты, из-за которых он лишился миллионов.

Дэвид ДЖЕЙМС

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49 лет

А вот бывший голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии своим банкротством обязан жене, развод с которой лишил его последних средств к существованию. Для погашения долгов Джеймсу пришлось продавать памятные футболки на аукционе. А ведь в бытность футболистом и мужем он заработал более 20 миллионов фунтов! Красиво жить не запретишь…

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