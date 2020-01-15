От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно

Алан ХАДСОН

68 лет

В 1970-х этот британский полузащитник блистал в составах «Челси», «Сток Сити» и «Арсенала», в 1980-е отправился популяризировать футбол в США и, в общем-то, на жизнь не жаловался. Однако по окончании карьеры Хадсон спустил все свои накопления на карты и алкоголь. Уже в преклонном возрасте его еще и угораздило попасть под машину. Итог - общежитие для бездомных в Ноттинг-Хилле, пенсия в 300 фунтов и невозможность передвигаться без помощи костылей.

Пол ГАСКОЙН

52 года

Один из самых талантливых английских полузащитников 90-х в бытность футболистом не дружил с режимом. Ну а что началось потом… Газза стремительно превратился в дряхлого старика, которого можно легко спутать с бомжом. В 2011 году ему чудом удалось избежать банкротства, но по всем долгам он до сих пор не рассчитался. Счет идет на сотни тысяч.

Ричард РУФУС

44 года

Многолетний лидер «Чарльтона» (288 матчей) был объявлен банкротом в 2011 году. Позже выяснилось, что экс-защитник был причастен к организации финансовой пирамиды, из-за которой пострадали более ста инвесторов. Судебное разбирательство до сих пор продолжается - и Руфус рискует загреметь за решетку. Разумеется, его давно освободили от всех должностей в «Чарльтоне», где он мог спокойно строить карьеру тренера академии и функционера.

Брэд ФРИДЕЛЬ

48 лет

Известный в прошлом вратарь сборной США не сделал ничего плохого. Однако открытая им по окончании карьеры детская академия принесла ему убытки в размере 7 миллионов долларов. Пришлось продать дом и начать жизнь среднестатистического гражданина.

Йон-Арне РИИСЕ

39 лет

Рыжеволосый норвежец блистал в «Ливерпуле» при Рафаэле Бенитесе, зарабатывал тогда 60 тысяч фунтов в неделю, но совершенно не думал о будущем. Карьеру защитник завершил в Индии. До нитки Риисе обобрали… агенты, из-за которых он лишился миллионов.

Дэвид ДЖЕЙМС

49 лет

А вот бывший голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии своим банкротством обязан жене, развод с которой лишил его последних средств к существованию. Для погашения долгов Джеймсу пришлось продавать памятные футболки на аукционе. А ведь в бытность футболистом и мужем он заработал более 20 миллионов фунтов! Красиво жить не запретишь…