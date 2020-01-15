Мнение юриста: За договорняк могут дать и «пятерочку»

Прядкина вызывали на допрос: что это значит Разбираем неожиданные события вечера вторника.

- Аркадий Юрьевич, почему вдруг такая странная ситуация возникла? Играли между собой два клуба ПФЛ, а допрашивают главу РПЛ.

- Круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, определяет следствие. Очевидно, что следствию нужна максимально полная информация от людей, вовлеченных в футбольный процесс, о том, как устроен этот процесс, какие лиги существуют, по каким принципам устроены переходы из одной в другую и т.д.

- Так что не стоит за Сергея Прядкина переживать?

- Пока его уголовно-процессуальный статус не изменен, нет ничего опасного.

- Это первое в истории уголовное дело в России, связанное с договорными матчами. Большая часть экспертного сообщества наверняка настроена очень скептически и не верит, что за «договорняк» могут быть реальные сроки.

- Будут ли реальные сроки осуждения, связанные с изоляцией, это определит суд. Посмотрим, какие доказательства соберет сторона обвинения. Когда в 2016 году были усилены санкции за подкуп с целью оказать влияние на результат спортивных соревнований, тогда уголовное наказание ужесточили: за подкуп спортсмена, судьи, тренера, руководителя спортивной команды максимальный срок лишения свободы увеличен с четырёх до пяти лет. Те, кто оказывали при этом посреднические услуги, рискуют получить до четырех лет лишения свободы.

- То есть могут дать и «пятерочку»?

- Повторюсь, решать будет суд. Может быть заключение, могут быть и серьезные штрафы – они тоже за это преступление увеличены.

- В мире примеров уголовного наказания за договорные матчи много. Сидел Паоло России в Италии, два года сидел во Франции Бернар Таппи…

- Поправка: Паоло России осужден был за неуплату налогов с незаконно полученных доходов за, как Вы говорите, «договорняки», а не за сами «договорняки». Но сейчас это нет смысла обсуждать. Это было почти 40 лет назад, и уж к современной российской системе правосудия это никакого отношения не имеет.

- Я почему об этом спрашиваю. Опыт зарубежный как-то может использоваться? И можем ли прогнозировать, что дело будет длиться долго? Раз уж это первый случай уголовного дела за «договорняк», а значит следствие не имеет еще наработанной практики?

- Профессионалов-следователей и опытных криминалистов в России достаточно. Уверен, что дело будет всесторонне расследовано. Предмет доказывания, круг лиц, подлежащих установлению и допросу, а также объем необходимых следственных действий установит следствие. От объема и сложности следственных действий зависит и процессуальный срок проведения следствия. Конечно, с учетом, что этот процессуальный срок будет в рамках, установленных УПК РФ.

- КДК РФС проводил свое расследование - с детектором лжи, очными ставками и т.п. Могут ли его данные учитываться в следственном комитете? Или тут все будет с нуля?

- Следствие не связано доводами и выводами третьих лиц, включая профильные организации. Оно в любом случае будет самостоятельно проводить следственные действия, как того требует уголовно-процессуальный закон; к тому же все участники этих следственных действий должны быть предупреждены об уголовной ответственности – каждый в сфере своей деятельности или в связи со своим процессуальным статусом.

- Ещё одна тема. Все - на бытовом уровне - понимают, что такое проиграть матч в обмен на полученные деньги. Тут же наказание может получить фигурант, который стимулировал одну из команд на победу (речь о директоре «Урожая» Дмитрии Градиленко). Это ведь тоже неправомерное влияние на исход спортивного соревнования?

- Конечно, и налицо сговор целой команды, которая умышленно играла непрофессионально, что, безусловно, квалифицируется как отягчающее обстоятельство.