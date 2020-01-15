Прядкина вызывали на допрос: что это значит

Итак, что произошло? К вечеру вторника стало известно, что глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин был вызван на допрос в Следственный комитет. Многие обратили внимание (об этом написали практически все пользователи социальных сетей и журналисты, затронувшие тему допроса), что Прядкин, выходя из здания, оглядывался, озирался и нервно говорил по телефону.

Нервозности мы, конечно, не заметили. Но ясно, что в хорошем настроении допрос следователя тоже никто не посещает.

Очень быстро стало известно, что вызван Прядкин в связи с темой договорных матчей. В каком статусе был вызван и что это были за процессуальные действия, какие вопросы задавались – обо всем этом нам не сообщили.

Речь идет о конкретном матче. Матче нашумевшем. Победа в мае 2019 года команды «Чайка» из Ростовской области (формально – населенный пункт Песчанокопское) над новороссийским «Черноморцем» в борьбе за право выйти в ФНЛ из ПФЛ была не просто странной или подозрительной – откровенно скандальной.

Первый тайм проходил с одним характером игры. Деньги в перерыве повлияли на характер игры во втором.

«Чайка», лидирующая в таблице, принимала крепкий «Черноморец». Хозяева пропустили первыми, но еще до перерыва отыграли один мяч. Второй тайм был веселым: игроки «Черноморца» неожиданно стали бегать мимо мяча в собственной штрафной, подставляться под откровенные пенальти, но хозяева и с пенальти били мимо, и со стопроцентных убойных моментов лупили в штанги. Пришлось гостям просто откровенно скидывать мяч соперникам и убегать в противоположную от мяча сторону. Начните смотреть сразу с хайлайтов второго тайма – будет весело:

«Чайка» выиграла 3:1. Шум поднял соперник в борьбе за первую строчку – «Урожай». Правда, выяснилось, что и там рыльце оказалось в пушку, но об этом чуть ниже.

До Александра Дюкова и до РФС информация дошла практически сразу. Надо отдать им должное – отреагировали: Дисциплинарный комитет установил и запротоколировал, что во время матча игроки «Черноморца» получили от миллиона до двух миллионов рублей за намеренное поражение. Именно это и позволило противникам выйти на первое место в итоговой турнирной таблице.

Клубы, правда, с чемпионата не сняли, а «Чайка» так и вовсе повышение в классе получила. Но президент РФС Дюков все-таки обратился к МВД с просьбой провести расследование.

И вот теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки: возбуждено уголовное дело о договорном матче в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Оно было возбуждено по статье, которая формулируется так: «Оказание противоправного влияния на результат спортивного мероприятия или зрелищного коммерческого конкурса».

Какое ко всему этому имеет отношение человек из РПЛ (матч, напомним, был под эгидой ПФЛ – на пару ступенек ниже), непонятно.

Что известно еще о матче и обстоятельствах вокруг него?

«РФС служебная проверка по матчу «Чайка» – «Черноморец», – заявил в июне глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, результаты психо-физиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча. Действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы. По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявление игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой». После первого тайма (1:1) команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ. Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморец» практически сдали игру, чем обеспечили победу соперника».

Наказания от РФС были такими. Градиленко из «Урожая» отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год. Тренер Дышеков за оказание воздействия на игроков «Черноморца», с целью влияния на результат (видимо, за согласие принять деньги от Градиленко), отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год. Игроки «Черноморца» Резников, Юдин и Пуляев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.

Но дальше – самое интересное – результат матча не аннулируется, так как «вина «Чайки» не установлена».

Интересно, добавит ли что-то расследование МВД? Ведь на нашей памяти это первое уголовное дело по договорным матчам.