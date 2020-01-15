Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко - Советский спорт
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15 января 2020 23:02Футбол

Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко

Известный агент считает бело-голубых фаворитами в борьбе за нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, скептически воспринимает новости о возможных дорогостоящих приобретениях ЦСКА и верит в новый «Рубин» Леонида Слуцкого.

«4,5 МЛН ЕВРО - АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА ЗА САМАРСКОГО БОМБАРДИРА»

- СМИ наперебой отправляют одного из лучших бомбардиров РПЛ-2019/20 то в «Динамо», то в ЦСКА. У кого больше шансов заполучить Соболева?
- В «Динамо» с финансами получше. Если у ЦСКА летом на Николая Комличенко не хватило денег, вряд ли армейцы потянут трансфер Соболева. Я в такой сценарий не верю. Тем более, команда уже спокойно готовится к сезону в Кампоаморе.

- Сумма отступных в контракте Соболева составляет 150 миллионов рублей или 2,4 млн евро по текущему курсу. А «Трансфермаркт» оценивает самарца в 4,5 миллиона. Получается, покупатель сэкономит?
- Вот вы внесли в клубную казну 150 миллионов рубелей, но это не все затраты на трансфер. У игрока же есть еще агент. Когда «Барселона» говорит, что сделка обойдется клубу в условные 150 миллионов евро, в эту сумму включаются агентские, подъемные и прочее. А «Трансфермаркт» - не истина в последней инстанции. Игрок стоит столько, сколько за него платят.

Хотя, если учесть грядущие летом изменения лимита на легионеров, даже 4,5 млн евро за Соболева не выглядят неадекватными. Форвард адаптирован к чемпионату России и подходит динамовцам по стилю игры – именно такого наконечника им не хватает.

- Могут ли агентские при переходе Соболева достигать 3-4 млн евро, о чем пишут СМИ?
- Скорее речь идет об общей сумме трансфера. «Крылья» получат свои 150 миллионов рублей, остальное достанется агентам.

- А мелькающая в прессе зарплата в полтора миллиона евро для Соболева адекватна?
- Более чем! Однако не думаю, что «Динамо» будет платить ему так много, разве что с какими-то бонусами. Например, за определенное количество голов. В нашем футболе сейчас кризис, в «Динамо» зарплаты не астраномические. Исключение сделано разве что для Максимилиана Филиппа. Ну и, конечно, ЦСКА точно не готов платить Соболеву полтора миллиона в год.

Кстати, в свое время Александр уже проходил просмотр в армейском клубе, и что-то там не сложилось. Допускаю, у него осталась внутренняя обида, а в футболе мелочей нет. Кто-то бывает доволен, что доказал свою необходимость, а кто-то, наоборот, второй раз в одну реку не пойдет. Все от человека зависит.

«ВАСИЛЮК ТОЖЕ ЗАБИВАЛ В БЕЛОРУССИИ, А В РПЛ НЕ ЗАИГРАЛ»

- Тем временем ЦСКА все равно активно ищет форварда…
- Да армейцы уже четвертое трансферное окно «активно ищут», но никак не могут найти. Называются какие-то нападающие, которые стоят запредельных денег. У меня подобные новости давно вызывают скепсис.

- Армейцы уже приобрели лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илью Шкурина. Если им все-таки удастся заполучить Соболева, будет ли это означать готовность продать Федора Чалова за границу?
- Появится ли в ЦСКА еще один топовый форвард или нет, Чалов все равно будет полезен как минимум для глубины скамейки. Да и невозможно сейчас предугадать, как проявит себя в России Шкурин. В свое время Роман Василюк тоже много забивал в Белоруссии, а у нас в стране не заиграл.

- Что за история такая странная со Шкуриным? Принадлежал «Энергетику-БГУ», уже согласовав трансфер с ЦСКА, подписал контракт с брестским «Динамо», но все равно оказался в Москве…
- Разные бывают ситуации. Стороны всегда могут договориться, найти общий язык. Формально Шкурин съездил в Брест, а по факту сразу перешел в ЦСКА.

«КАЗАНЬ МОЖЕТ ОБСТАВИТЬ БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

- «Динамо» вроде заинтересовано еще и в Комличенко. Кто для бело-голубых предпочтительнее – он или Соболев?
- Как я уже сказал, Соболев адаптирован к РПЛ, а Комличенко после Чехии придется перестраиваться. С другой стороны, его уже вызывают в сборную, а это уровень. В целом, они оба хорошие нападающие. Так почему «Динамо» не взять того и другого?

- Но разве при наличии Филиппа, Клинтона Нжи, Сильвестра Игбуна и Кирилла Панченко «Динамо» нужно усиливать нападение?
- Я так понимаю, что Панченко тренерский штаб рассматривает в качестве оттянутого нападающего. Рамиль Шейдаев уже ушел, вакансия освободилась. Не вижу проблемы.

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- Трансфер Комличенко оценивается в 3,5 млн евро, а зарплату - в миллион. Как относиться к этим цифрам?
- Знаю, что в Чехии зарплаты в среднем варьируются от 25 до 30 тысяч евро в месяц, поэтому на оклад в два-три раза больше Комличенко наверняка согласится. Все равно 3-5 миллионов ему никто не предложит, он же не бразилец и не испанец…

В принципе, Комличенко стабильно забивает, поэтому 3,5 млн за трансфер - не так уж много. Возьмите испанскую примеру. Человек забьет два-три мяча - и сразу дорожает. Брать же на перспективу какого-нибудь бразильца за меньшие деньги – риск. Зачастую в первый год эти ребята выступают в России здорово, а потом танцуют ламбаду.

- Другой претендент на Комличенко – «Рубин». По силам ли казанцам обставить «Динамо»?
- Вполне. Агент Комличенко Олег Артемов в хороших отношениях с руководством казанского клуба. Это человеческий фактор, который может сыграть важную роль.

«САМОШНИКОВУ ПО СИЛАМ ДОРАСТИ ДО СБОРНОЙ»

- После покупки Ивана Игнатьева «Рубину» вообще имеет смысл замахиваться на второго форварда?
- Хорошие игроки лишними не бывают, им всегда можно найти применение. Все-таки у Игнатьева и Комличенко хороший возраст. Тем более, команда наверняка будет использовать различные схемы. Например, дома и в гостях.

- В неожиданном отъезде Игнатьева из Краснодара имелась неспортивная составляющая? Поговаривали о том, что игрок якобы употреблял наркотики.
- Футбол – это бизнес. Игроки всегда покупались и продавались. А копаться в грязном белье я не хочу. Если свой воспитанник по каким-то причинам захотел сменить обстановку, это его право. «Краснодар» в этой истории ничего не проиграл.

- А осуществимы ли теперь мечты Сергея Галицкого увидеть 11 выходцев из клубной академии в основе «Краснодара»?
- Смотря для каких задач. Стать чемпионом с 11 воспитанниками нереально, а занять место в середине таблицы при такой политике «Краснодар» мог бы уже сейчас. Впрочем, Галицкий и Владимир Хашиг по земле ходят и все понимают, поэтому покупают серьезных игроков за серьезные деньги.

- «Рубин» зимой уже подписал Игнатьева, Дениса Макарова и Илью Самошникова. На просмотре находится Дмитрий Тарасов. Верите ли в «проект Слуцкого»?
- Пока казанцам не хватает в опорной зоне игрока уровня Понтуса Вернблума. Павел Могилевец, Вячеслав Подберезкин и Игорь Коновалов хороши, но середина поля все равно проседает. Не знаю, потянет ли уровень «Рубина» Тарасов. Он опытный дядька, но в «Локомотиве» проиграл конкуренцию Дмитрию Баринову.

Тем не менее, я верю в этот «Рубин». Макаров и Самошников – отличные приобретения. Оба - уровня РПЛ. При правильном отношении тот же Самошников дорастет до сборной России. Он быстрый, проделывает большой объем работы. А Макаров обладает хорошим видением поля, поставленным ударом и высоким уровнем игрового мышления. Главное, чтобы они побыстрее адаптировались, потому что между РПЛ и ФНЛ – пропасть.

«ЗА 18 МИЛЛИОНОВ САМ БЫ ОТВЕЛ КРАЛА В «НЬЮКАСЛ»

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- Почему ничего не слышно о трансферах «Зенита»?
- Потому что трансферные дела любят тишину. Пока «Зенит» занимается тем, что ищет новые клубы тем, кто команде не нужен. Когда Роберт Мак и прочие уедут, тогда и возьмут новичков.

- Защитник «Локо» Бенедикт Хеведес согласовал контракт с «Кельном», хотя клубы между собой не договорились. Разве так можно?
- Да, если это сделано с согласия «Локо». Василий Кикнадзе подтвердил, что переговоры ведутся. Значит, когда «Кельн» обратился, москвичи дали Хеведесу добро на переговоры, а когда немец согласовал контракт с «Кельном», началось обсуждение сделки. Нормальная практика. Иначе может получиться, что клубы трансфер согласовали, а игрок личный контракт – нет.

Это не противоречит правилам ФИФА. Если «Локо» с «Кельном» не договорятся об условиях перехода, Хеведес останется в Москве. Если же найдут точки соприкосновения, защитник вернется в бундеслигу.

- За полузащитником «Спартака» Алексом Кралом вроде бы следит «Ньюкасл». Какая компенсация за чеха устроила бы москвичей?
- Зависит от задачи на сезон. Если клубу достаточно просто не вылететь, можно Крала и отпустить. С другой стороны, зачем было его брать для перепродажи через полгода? Впрочем, «Спартак» логике не поддается, и ожидать можно чего угодно. Поэтому-то в таблице между красно-белыми и «Тамбовом» - одно очко при астраномической разнице в бюджетах. У одних условно 120 миллионов евро, у других тоже 120 миллионов, только рублей…

Если же вспоминать, что Крала покупали за 12 млн евро, то за 18 миллионов я бы сам отвел его за руку в «Ньюкасл». Это же не суперзвезда. Томаш Соучек, которым тоже интересовался «Спартак», сильнее Крала на две головы.

Главное - клуб не должен откладывать переходы до закрытия трансферного окна. А то у нас часто берут игроков в последний момент, и в результате вся команда находится в разной степени готовности, как получилось в том же «Спартаке» летом.

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