Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру - Советский спорт
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16 января 2020 18:30ФутболЗибрак Артем

Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру

В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент.

Похоже, неслучайно Антонио Конте назвал свою дочь Викторией. О максимализме тренера в Италии ходят легенды, и все же когда он летом возглавил «Интер», с трудом верилось, что он сходу сможет включиться в чемпионскую гонку. Но вот прошел первый круг, а нерадзурри отстают от туринцев всего на два очка. Чтобы продолжить борьбу с «Ювентусом» за скудетто, Конте требуется усиление в каждую линию, и похоже, он получит необходимое усиление.

Спинаццола не без труда проходит медосмотр

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В среду первый медицинский осмотр прошел крайний защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола. Если все сложится удачно, он отправится из Рима в Милан, а в обратном направлении проследует вингер Маттео Политано. Контракт Спинаццолы уже согласован – «Интер» готов платить ему только же, сколько тот получал в «Роме» (3 млн евро в год).

Однако сделка, которая казалась уже практически осуществленной, неожиданно, приостановилась, когда миланцы после вчерашнего обследования потребовали дополнительное, причем в присутствии самого Конте. Якобы тренер хочет удостовериться в том, что защитник сходу сможет принимать участие в матчах. Однако в Риме это решение восприняли болезненно, решив, что нерадзурри пошли на такой ход, чтобы изменить формулу сделки.

Изначально планировалось, что «Интер» возьмет Леонардо в аренду с обязательством выкупа, а затем клуб решил заменить обязательство на право, объясняя это тем, что чистая медицинская карта не является решающим аргументом в приобретении футболиста. Поэтому отказавшиеся от такой формулы римляне видят в этой задержке попытку манипуляции.

Отношения между клубами неожиданно стали насколько напряженными, что, по информации некоторых СМИ, римляне запретили проводить дополнительное обследование. Кроме того, в «Роме» считают, что в «Интере» существуют внутренние разногласия по этому трансферу и не хотят оттягивать оформление трансфера на конец января.

Чтобы не остаться с пустыми руками на случай, если сделка все-таки сорвется, в Милане продолжают вести переговоры с защитником «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгом. Более того, итальянская пресса утверждает, что директор «Интера» Пьеро Аузилио пообещал «Юнайтед» и самому футболисту, что переход состоится любом случае. Чтобы найти на него деньги, черно-синие готовы отправить в аренду в «Верону» единственного левого защитника Федерико Димарко и расстаться с полузащитником Валентино Лазаро.

Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств «Интер» может усилить проблемную позицию сразу двумя качественными футболистами.

Леви бьется за каждый евро за Эриксена

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Также продолжаются переговоры с «Тоттенхэмом» о приобретении Кристиана Эриксена, чей контракт истекает будущим летом. Аузилио уже побывал в Лондоне, где помимо «шпор» провел переговоры с «Челси» по кадидатуре Оливье Жиру, и, судя по фотографиям болельщиков в соцсетях, уже вернулся в Италию, что намекает на скорое осуществление обоих трансферов.

Ожидается, что Эриксен получит оклад в 7,5 млн евро в год, не считая бонусов, и контракт до 2024 года. Пока все упирается в стоимость трансфера. Известный умением торговаться за каждый евро президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви хочет за футболиста, который летом и так уйдет бесплатно, 20 млн, тогда как «Интер» начал торги с суммы, в два раза меньшей.

Наверняка Леви выиграет это перетягивание каната, поскольку спортивный директор итальянцев уже согласился предоставить посредникам мандат на повышение предложения до 15 млн и дополнительный бонус, и в Лондоне согласны, что это предложение более, чем интересное. Но зная Леви, в Италии опасаются, что он опустит ценник только до 17 млн, и стараются избегать прямой конфронтации между сторонами. Собственно, поэтому миланцы по минимуму напрямую контактируют с руководителем «Тоттенхэма», предпочитая привлечь к сделке посредников.

Тем не менее, агент Эриксена Мартин Шутс позитивно оценивает ход переговоров и выражает уверенность в том, что трансфер будет осуществлен. Тот факт, что в среду «шпоры» оформили переход из «Бенфики» на правах 18-месячной аренды Жедсона Фернандеша, говорит в пользу «Интера».

Плюс Жиру, минус Весино

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А линию нападения должен усилить чемпион мира Жиру. «Интер» и «Челси» пока не пришли к компромиссу – лондонцы хотят 5 млн плюс еще 1 млн бонусами, а миланцы предлагают 4+1 млн, но очевидно, что стороны не сильно расходятся во взглядах.

Еще одним кандидатом на усиление назывался 23-летний полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат, однако после встречи с агентом футболиста нерадзурри решили уступить его «Фиорентине», готовой ежегодно класть ему на счет по 1,8 млн. К тому же, в борьбу готов вступить «Наполи», поэтому в Милане предпочли отказаться от участия в аукционе.

Из трансферов «на выход» ожидается продажа 28-летнего полузащитника Матиаса Весино, на которого больше не рассчитывает Конте. По информации Corriere dello Sport, у уругвайца два надежных варианта продолжения карьеры – «Севилья» и «Эвертон», а оценивается он в 20 млн. Поэтому, к слову, не исключен обмен в «Тоттенхэм» на Эриксена или в «Милан» на Франка Кессье.

В любом случае, отъезд Весино дело почти решенное. Хотя Матиас пропустил только последний тур чемпионата, Конте неслучайно в последних матчах задействовал отправленного было на пенсию 35-летнего Борху Валеро. Это знак, что уругвайцу лучше искать новое место для продолжения карьеры.

Италия

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