От Дзюбы до Глушакова. Россияне, чьи контракты истекают в конце июня - Советский спорт
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19 января 2020 21:12ФутболЗибрак Артем

От Дзюбы до Глушакова. Россияне, чьи контракты истекают в конце июня

«Зенит» может лишиться сразу пяти игроков стартового состава, не подпадающих под лимит на легионеров.

С переходом на розыгрыш чемпионата России по системе «осень-весна» контракты большинства футболистов РПЛ стали подписываться до лета. Таким образом, игроки с истекающими контрактами получили возможность вести переговоры с другими клубами уже с 1 января. Финансовый кризис на фоне высоких запросов игроков, привыкших к астрономическим зарплатам, привел к тому, что нынешней зимой среди тех, кто уже сейчас может договариваться с новым работодателем, хватает и чемпионов страны, и футболистов сборной России.

Особняком стоит самый сильный клуб страны, который, судя по всему, ожидает масштабная кадровая чистка. Сразу у девяти игроков (Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Олега Шатова, Роберта Мака, Александра Кокорина и Артема Дзюбы) в июне истекают трудовые соглашения, причем как минимум шестерых из них можно назвать футболистами стартового состава.

Обычно клубы, сильно заинтересованные в сохранении своих звезд, решают подобные вопросы сильно заранее. Нередко хотя бы за год до истечения соглашений. Понятно, что каждая история индивидуальна (так, Дзюба, видимо, хочет попробовать свои силы в Англии, а Жирков, скорее всего, будет решать ближе к лету, исходя из самочувствия), тем не менее, очевидно, что в большинстве случаев питерцам по силам заключить новые договора. Однако раз до сих пор это не сделано, летом от Сергея Семака стоит ожидать глобальных перестановок в составе.

Наверняка причиной такому решению послужило неудачное выступление в Лиге чемпионов, которое наглядно показало, что нынешний подбор футболистов не справляется с задачей по выходу в плей-офф главного клубного турнира Старого Света даже из группы, в которой нет ни одного действительно большого европейского гранда («Лейпциг» хотя и лидирует в чемпионате Германии, до статуса топ-клуба пока не дорос).

Артем Дзюба, 31 год

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Позиция: нападающий

Клуб: Зенит

Статистика в сезоне: 26 матчей, 13 голов и 11 передач

Лучший российский футболист в РПЛ последних двух лет наверняка с легкостью мог бы продлить контракт с «Зенитом». Уж к кому-кому, а к нему у Семака претензий быть не может. Дзюба безусловный лидер нападения – не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент, набравший в 26 матчах 24 очка результативности. Да и в раздевалке он едва ли не главная звезда.

В декабре сообщалось, что форвард все-таки продлил контракт с клубом, но официально об этом объявлено не было, что, согласитесь, странно. Если бы питерцы переподписали соглашение с самым популярным футболистом России, утаивать это от общественности им не было бы никакого резона.

Возможно, дело в том, что Артем очень хочет успеть попытать удачу в АПЛ. Летом ради этого он даже выдал мандат на ведение переговоров скандально известному и почти всесильному агенту Мино Райоле. И хотя тогда из этого ничего не вышло, статус свободного агента вполне может поспособствовать более удачной повторной попытке.

Далер Кузяев, 27 лет

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Позиция: центральный полузащитник

Клуб: Зенит

Статистика в сезоне: 17 матчей и 1 передача

Вернувшись после травмы, из-за которой в прошлом сезоне он пропустил полгода, Кузяев обнаружил, что места в основе разобраны, поэтому ему приходится довольствоваться ролью первого запасного. Из 17 сыгранных матчей во второй половине 2019 года в старте он выходил только семь раз, причем в двух случаях это были кубковые игры против команд ФНЛ.

Далеру всего 27 лет – оптимальный футбольный возраст. Кроме того, в его пользу говорят российский паспорт, что особенно важно в свете изменения формулы лимита на легионеров, и высокая трансферная стоимость – даже за полгода до истечения контракта transfermarkt оценивает его в 10 млн евро. Уже хотя бы поэтому «Зениту» выгодно продлить соглашение с полузащитником.

Отец футболиста Адьям Кузяев считает, что эта тема для него не главная, а журналист Василий Конов поделился инсайдом о том, что в ближайшее время соглашение все же будет подписано. В любом случае, у Кузяева есть еще несколько зимних сборов, чтобы доказать Семаку свою необходимость, как годом ранее это сделал Магомед Оздоев. Если сделать это все же не удастся, летом он может бесплатно покинуть Петербург. В «Краснодаре» или «Локомотиве» у него были бы хорошие шансы вернуть былую уверенность и форму.

Олег Шатов, 29 лет

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Позиция: крайний полузащитник

Клуб: Зенит

Статистика в сезоне: 14 матчей, 3 гола и 5 передач

У Шатова очень схожие исходные данные: российский паспорт, хороший футбольный возраст, приличная по российским меркам трансферная стоимость (5 млн евро), потенциал уровня сборной России и отсутствие места в основе. С той лишь разницей, что он чаще выбывает из строя, и зачастую сразу на месяц. Только Олег наберет форму, вновь отправляется в лазарет. Причем шесть последних повреждений были мышечными. Так что в его случае многое будет зависеть от состояния здоровья.

Шанс Шатова остаться в неопределенности с позицией левого полузащитника. Двужильный Жирков все-таки не вечен, а Себастьян Дриусси может пасть жертвой будущего лимита на легионеров или просто уехать в США. Претендентом на него СМИ называют возрождающийся из пепла «Рубин», хотя он пришелся бы ко двору в любом клубе РПЛ.

Игорь Смольников, 31 год

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Позиция: правый защитник

Клуб: Зенит

Статистика в сезоне: 14 матчей, 1 гол и 2 передачи

А вот без Смольникова «Зенит» проживет легко. На его место в начале сезона за 8 млн евро у «Витесса» был куплен 24-летний Вячеслав Караваев, и он полностью оправдывает возложенные ожидания. Семак продолжает давать Игорю игровую практику, но скорее по старой привычке, чем по необходимости.

Да и возраст у него уже «не продажный», так что держать высокооплачиваемого защитника есть смысл только в том случае, если он согласится на понижение оклада. Смольников пригодился бы «Рубину, «Динамо», «Ростову» (у Алексея Козлова тоже истекает контракт) или «Локомотиву» (может уйти Владислав Игнатьев).

Ари, 34 года

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Позиция: нападающий

Клуб: Краснодар

Статистика в сезоне: 20 матчей, 6 голов и 6 передач

Ари уже 34 года, но он по-прежнему в отличной физической форме. Лидер нападения «Краснодара» великолепно ведет борьбу, обладает отличной техникой и очень здорово играет в подыгрыше, поэтому идеально вписывается в модель игры «быков». После отъезда Ивана Игнатьева его шансы остаться в команде стали еще выше.

С момента переезда в Россию в 2010 году Ари заметно обрусел и даже обзавелся русской женой, поэтому вряд ли захочет менять страну, а внутри чемпионата России лучшего варианта ему все равно не найти. Так что если вопрос с контрактом не упирается в деньги, почти наверняка он будет продлен.

Алексей Ионов, 30 лет

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Позиция: правый нападающий

Клуб: Ростов

Статистика в сезоне: 19 матчей, 5 голов и 7 передач

Основному игроку сборной России не составило бы труда переподписать контракт, слишком уж большую роль он играет в «Ростове». Но пока неясно, как у желто-синих обстоят дела с финансированием, поэтому не исключено, что он переедет в более стабильный в этом отношении клуб. Наверняка пригодился бы «Зениту», чьим воспитанником является, «Динамо» (99 матчей за бело-голубых) или набирающему новую команду «Рубину».

Владислав Игнатьев, 32 года

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Позиция: правый защитник

Клуб: Локомотив

Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 гол и 3 передачи

Опытный защитник входит в основную обойму Юрия Семина, чему подтверждением тот факт, что в группе Лиги чемпионов он отыграл в пяти матчах из шести. Да и в конкурентах у него только вечно травмированный 33-летний Борис Ротенберг и не самый статусный Дмитрий Живоглядов. Так что если «Локо» не запланировал приобретения нового футболиста на эту позицию, наверняка Игнатьев продлит контракт.

В конце декабря сообщалось, что именно это «железнодорожники» и планируют сделать. С учетом лигочемпионских (или, как минимум, еврокубковых) перспектив клуба едва ли среди желающих пригласить Игнатьева найдутся те, кто в состоянии предоставить аналогичный аргумент. У «Зенита» есть Караваев (и пока еще Смольников), у «Краснодара» – Сергей Петров, а остальные варианты вряд ли устроят самого игрока.

Жоаозиньо, 31 год

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Позиция: левый нападающий

Клуб: Динамо

Статистика в сезоне: 11 матчей, 2 передачи

Миниатюрый игрок атаки давно зарекомендовал себя в России, но с приходом Кирилла Новикова напрочь потерял место в составе и с 5 октября ни разу не появился в матчах РПЛ. Возможно, многое для него решится весной, но на данный момент все идет к тому, что на него тренерский штаб не рассчитывает. Иначе зачем было приобретать у «Краснодара» Дмитрия Скопинцева за 4,3 млн?

По информации transfermarkt, у обеих сторон есть право пролонгирования соглашения на один год, но при нынешнем положении вещей Жоаозиньо делать это бессмысленно. Обладатель российского паспорта вполне мог бы заинтересовать «Ростов», «Арсенал» или команды второй половины турнирной таблицы, а если учесть отсутствие языкового барьера, уехать куда-нибудь в Португалию.

Денис Глушаков, 32 года

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Позиция: центральный полузащитник

Клуб: Ахмат

Статистика в сезоне: 16 матчей, 3 гола

После скандального развода со «Спартаком» его экс-капитан всю осень приходил в себя в Грозном. Пусть, в «Ахмате» он не блистал, но и не казался инородным телом. Этот союз выглядит гармоничным – вряд ли у полузащитника и его клуба много альтернативных вариантов. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров на днях заявил, что решение о продлении трудовых соглашений с Глушаковым и остальными футболистами будет принято в мае, а весной грозненцам куда важнее избежать вылета из РПЛ.

Игорь Коновалов, 23 года

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Позиция: центральный полузащитник

Клуб: Рубин

Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 год и 1 передача

Самый молодой игрок в нашем списке. Даже удивительно, что «Рубин» заранее не озаботился тем, чтобы продлить соглашение с перспективным полузащитником (есть инсайд, что это произошло еще летом, однако официального подтверждения получено не было). А теперь, с приходом Леонида Слуцкого, все будет зависеть от решения наставника.

Проблема в том, что полтора проведенных им сезона пока не ответили на вопрос, насколько действительно силен Коновалов. Отметим лишь умение сделать длинную (5,7 за 90 минут – шестой показатель в РПЛ среди центральных полузащитников) или обостряющую передачу (1,9 за 90 минут). В ноябре претендентом на Коновалова называлось «Динамо».

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