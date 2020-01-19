Алиссон в стране чудес. Как прошли главные матчи выходных

«МЮ» НИКТО НЕ СПРОСИЛ

Да, бразильский голкипер «красных» Алиссон в матче с «МЮ» (2:0) не только седьмой раз подряд отыграл «на ноль» (в премьер-лиге он не пропускает с 4 декабря), но и сделал голевой пас на Мохамеда Салаха на третьей добавленной минуте. «Энфилд» давно превратился в самую настоящую страну чудес. Шутка ли, у себя дома «красные» не знают поражений в АПЛ с 17 января 2016 года…

А знаете, кому «Ливерпуль» уступил четыре года назад? Правильно – «МЮ». И только эта команда сумела отобрать у лидеров таблицы очки в нынешнем сезоне. Впрочем, «красные дьяволы», как ни сражались, особых шансов на вторую ничью не имели.

В самом дебюте гостей на место поставил Вирджил ван Дейк (забивший за «Ливерпуль» восьмой мяч, рекорд премьер-лиги среди центральных защитников за период с января 2018 года). Еще в первом тайме система VAR дважды отменяла голы хозяев (в исполнении Роберто Фирмино и Джорджиньо Вейналдума). Ну а солидный игровой перевес «красных» после перерыва в самой концовке закрепил Салах. С той самой передачи Алиссона, до которого очки за результативность среди вратарей «Ливерпуль» последним набирал Пепе Рейна в 2010-м.

С учетом концовки прошлого сезона мерсисайдцы заработали 91-е очко из 93! Только вдумайтесь в эти цифры. Юрген Клопп заставил забыть о «волшебствах» Пепа Гвардиолы, «Ман Сити» которого, напротив, продолжает лихорадить. В субботу «горожане» умудрились упустить волевую победу над «Кристал Пэласом» (2:2), пропустив на 90-й минуте по вине Фернандиньо, который переправил мяч в свои ворота. Действующий чемпион отстает от без пяти минут досрочного уже на 16 очков! И это несмотря на наличие у «Ливерпуля» матча в запасе.

ДУБЛЬ КАЗЕМИРО ЗАКАЗЫВАЛИ?

Иное дело – Испания, где оба гранда не упускают друг друга из вида. «Реал» в субботу одержал тяжелейшую победу над «Севильей» (2:1) благодаря редчайшему дублю Каземиро (первому в мадридской карьере бразильского опорника) и благосклонности арбитров, еще при счете 0:0 отменивших в крайне спорной ситуации гол Люка Де Йонга.

Ну а «Барселона» могла снова догнать команду Зинедина Зидана на вершине таблицы. Для этого каталонцам было достаточно победить дома «Гранаду» в дебютном для Кике Сетьена матче на посту главного тренера. В этом случае отрыв «сладкой парочки» от преследователей достиг бы восьми очков! Ведь «Атлетико» потерпел сенсационное и какое-то безвольное поражение от «Эйбара» (0:2). Хуже в примере сыграла только «Валенсия», получившая 1:4 на Мальорке.

КОШМАР ГАТТУЗО

В серии А незапланированные очковые потери понес «Интер» (1:1 в гостях с «Лечче»). Осечкой миланцев уже после полуночи по московскому времени должен был воспользоваться «Ювентус», который в случае домашней победы над «Пармой» убегал от команды Антонио Конте на «+4». «Милан» – пусть и без голов Златана Ибрагимовича – вырвал дома три очка у «Удинезе» (3:2). Ну а кто в Италии опять разочаровал, так это бывший опорник и главный тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо, который продолжает топить «Наполи». Приняв вице-чемпионов из рук Карло Анчелотти в середине декабря, Гаттузо одержал со своей нынешней командой лишь одну победу в чемпионате. Субботнее поражение от «Фиорентины» (0:2) стало для южан третьим кряду. Такими темпами недолго в серию В вылететь…

СУПЕРДЕБЮТ ХОЛАНДА

Наконец, в Германии первый после новогодних каникул тур порадовал болельщиков сверхрезультативностью. «Бавария» отгрузила четыре мяча в Берлине «Герте» Юргена Клинсманна (4:0), «Лейпциг», пропустив первым от другого столичного клуба – «Униона», в итоге победил 3:1 и сохранил верхнюю строчку в таблице, ну а для дортмундской «Боруссии» даже 1:3 на 59-й минуте в Аугсбурге не стали приговором. Вот где творились чудеса похлеще ливерпульских. Вышедший на замену новичок «шмелей» Эрлинг Холанд начал свою карьеру в бундеслиги с хет-трика во втором тайме! Итог – 5:3 в пользу «Боруссии». И очередное подтверждение незаурядных бомбардирских талантов 19-летнего Холанда, который еще осенью поражал всех в «Зальцбурге».

Напомним, его дебют с австрийским клубом в Лиге чемпионов ознаменовался восемью голами (в том числе – Алиссону на «Энфилде») в шести играх групповой стадии. И вот – продолжение в «Боруссии». Хет-трик в ворота «Аугсбурга» стал для норвежского вундеркинда шестым в сезоне-2019/20. Просто фантастика!