У Сетьена много работы. Пятка Видаля спасла «Барселону» от ничьей с «Гранадой» - Советский спорт
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20 января 2020 01:01ФутболЗибрак Артем

У Сетьена много работы. Пятка Видаля спасла «Барселону» от ничьей с «Гранадой»

«Барселона» имела громадное территориальное преимущество в матче с «Гранадой», но выиграла только после того, как соперник остался в меньшинстве.

Дебют Сетьена в «Барселоне»

Перед матчем казалось, что Кике Сетьену умеренно повезло – в первом матче под его руководством «Барселона» принимала на своем поле «Гранаду». Подопечных Диего Мартинеса мальчиками для битья не назвать – в первом круге дома они вообще одержали победу (2:0) и сыграли вничью с «Атлетико» (1:1), но в гостях действуют не лучшим образом, проиграв пять из девяти матчей и пропустив 19 мячей. Так что новый наставник каталонцев мог спокойно готовиться к первому противнику.

Проблема сине-гранатовых в том, что едва ли весь основной состав известен заранее. Эрнесто Вальверде уже пал жертвой этой предсказуемости, но и Сетьену, судя по всему, в этом отношении будет непросто. Стартовый состав «Барсы» не таил особых сюрпризов, но кое-какие изменения Сетьен все-таки провел – по одной в каждой линии. В центре обороны появился Самуэль Юмтити (5 матчей в ла лиге), в середине поля – Артуро Видаль, до того появлявшегося в основе в примере лишь четырежды, да Ансу Фати заменил выбывшего из строя Луиса Суареса.

Так что проводить изменения в игре ему придется в рамках заранее готовой модели игры. Много писали о том, что 61-летний тренер является принципиальным сторонником комбинационного футбола, основанного на владении мячом, поэтому вряд ли кто-то удивился тому, что хозяева с первых минут завладели мячом.

Владение и предсказуемость

В «Бетисе» Сетьен практиковал игру в три центральных защитника, и в матче против «Гранады» бросался в глаза тот факт, что перенес свою идею в новую команду, но только при владении мячом. Жорди Альба получил полную свободу на левом фланге, а Серхи Роберто на противоположном краю дисциплинированно оставался сзади, старательно выдерживая линию с Юмтити и Жераром Пике. Благодаря такому ходу в начальной фазе атаки каталонские защитники всегда имели пару адресатов для передачи.

Как следствие, в первые 20 минут хозяева владели мячом 81% времени (до перерыва эта статистика не изменилась) и нанесли пять ударов (против нуля у «Гранады»). Наилучшие моменты имел Фати. В начале встречи он опасно пробил с острого угла (после сейва Руи Силвы добивал Лионель Месси, но его заблокировал защитник), а в середине тайма замыкал на дальней штанге прострел классно прорвавшегося в штрафную Альбы, но не попал по мячу.

Однако в такой модели игры стал прослеживаться и очевидный недостаток. Большинство атак хозяев сваливались из центра на левый фланг, что привело к сужению фронта атаки. Роберто вперед не шел, Месси с правого полуфланга постоянно уходил в центр, а действовавшего на краю Фати каталонцы задействовали только в финальной фазе позиционной атаки. Да и разыграть комбинацию ему там все равно было не с кем. И все же почти все наиболее интересные моменты в первые 45 минут были созданы при его участии.

Так что нерешаемых задач сине-гранатовые перед футболистами «Гранады» не ставили (лишь перед свистком на перерыв Месси с передачи Альбы был близок к голу, но совсем чуть-чуть не попал в угол), и те большую часть времени уверенно контролировали перемещения мяча и соперника. Более того, гости высоко встречали соперника первой тройкой игроков Дарвин Мачис – Карлос Фернандес – Рамон Азиз, не позволяя быстро продвигать мяч вперед. Так что в целом первый тайм, несмотря на территориальное преимущество фаворита, завершился закономерной ничьей.

Дайте «Барсе» второго Видаля!

После перерыва картина игры практически не изменилась. С той только разницей, что каталонцы перестали зацикливаться на левом фланге и стали чаще бить из-за пределов штрафной. Очередной слабый матч провел Антуан Гризманн, пока не очень понимающий, где его позиция в игровой модели. Он преимущественно располагался в передней линии, но все время в полупозиции – и не на фланге, и не на острие (полноценного нападающего у хозяев, по сути, не было вообще), поэтому с мячом встречался нечасто, и в эпизодах, опасности не таивших.

А вот кто был хорош, так это Артуро Видаль. Он здорово вел борьбу за мяч и часто вступал в контрпрессинг (один такой отбор на чужой половине поля привел к убойному моменту, но сам же, вывалившись под углом к воротам, атаку и запорол), выступая в роли эдакого бульдога. Более того, именно его передача пяткой в окружении нескольких защитников вывела Месси на голевой удар.

Случилось это уже после того, как Херман Санчес, в течение 10 минут грубо сбивший Видаля и Месси, за 20 минут до конца досрочно покинул поле. Сетьен отреагировал заменой Ивана Ракитича на молодого Рикарда Пуча. С одной стороны, решение странное – 20-летний полузащитник впервые появился на поле в чемпионате Испании, но с другой других вариантов у него особо не было (в запасе оставались Артур и Карлес Сайоль, но они вышли уже после гола Месси). Да и в голевой атаке Рикард успел принять участие.

В итоге, «Барселона» в первом матче под руководством Сетьена все-таки одержала минимальную, но все-таки заслуженную победу. Тем не менее, над структурой позиционных атак новому главному тренеру сине-гранатовых еще работать и работать. За исключением блестяще разыгранной комбинации в эпизоде с голом Месси, каталонцам через излюбленный короткий пас создать удалось немногое. И будь соперник поагрессивнее (ноль ударов в створ и лишь одна опасная попытка пробить Яна Брайса, угодившего в штангу), у каталонцев было бы намного больше проблем.

«Барселона» – «Граната» – 1:0 (0:0)

Голы: Месси, 76.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Видаль (Артур, 83), Бускетс, Ракитич (Пуч, 71), Фати (Сайоль, 79), Месси, Гризманн.

«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье, Брайс (Мартинес, 72), Гоналон, Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.

Предупреждения: Мачис, 12. Санчес, 59. Фернандес, 72.

Удаление: Санчес, 69 (2 жк).

Судья: Гомес (Мадрид).

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