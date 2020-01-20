«Интер» закупается в АПЛ, как супермаркете. Главные трансферы января

АНГЛИЯ

Самым активным клубом на английском трансферном рынке оказался… «Интер». Нерадзурри уже оформили переход экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга за 1,5 млн евро и пытаются завершить сделки по полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену и нападающему «Челси» Оливье Жиру. 33-летний француз скорее всего переедет в Италию, поскольку в Лондоне не имеет игровой практики. Сумма трансфера составит около 4-6 млн, а контракт будет подписан до 2022 года.

А вот ситуация с датчанином не так однозначна. Миланцы уже согласовали с ним контракт до 2024 года с зарплатой в 9 млн, однако никак не могут поставить последнюю точку в переговорах со «шпорами», требующими за футболиста, чей контракт истечет ближайшим летом, 20 млн. «Интер» в ходе тяжелых переговоров с Даниэлем Леви увеличил предложение с 10 млн до 15 млн, без учета бонусов. И хотя в Лондоне считают сделку выгодной, последнего слова до сих пор не сказали. Поскольку у «Интера», по признанию Антонио Конте, «нет больших денег», «Тоттенхэму» в нагрузку может быть предложен потерявший доверие тренера Матиас Весино.

Еще одна интересующая итальянцев фигура – Виктор Мозес из «Челси». В данный момент он выступает на правах аренды за «Фенербахче», но ради трансфера на 15 млн англичане готовы вернуть его досрочно. Конте, в 2017 году выигрывавший с нигерийцем АПЛ, видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, чей переход из «Ромы» сорвался после неудачного прохождения медосмотра.

Тем временем сам «Челси» оформил первый трансфер после снятия трансферного бана, подписав 16-летнего нападающего «Тромсе» Брайана Фьябему, но в силу возраста он пока будет выступать лишь в молодежной команде. Также лондонцы намерены укрепиться 22-летним защитником «Вест Хэма» Иссой Диопом, чей трансфер оценивается в 47 млн. Однако для начала надо уговорить главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса, выступающего категорически против ухода одного из ключевых игроков.

А вот борьбу за полузащитника «Бенфики» Желсона Фернандеша синие уже проиграли – «Тоттенхэму». Сделка по 21-летнему португальцу оформлена в формате 18-месячной аренды с правом выкупа за 50 млн.

Теперь главная задача «шпор» – подписать еще одного форварда, который оказался необходим Жозе Моуринью после того, как Харри Кейн из-за травмы выбыл из строя как минимум до апреля. Англичане ведут переговоры по Кшиштофу Пентеку из «Милана», но дело продвигается со скрипом, поскольку бережливый Леви не готов удовлетворить аппетиты итальянцев, требующих 35 млн. «Тоттенхэм» предложил включить в сделку защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньяму, но внятного ответа пока не получил.

Также сообщалось о том, что лондонцы могут приобрести у «Порту» экс-спартаковца Зе Луиша, но Моуринью, хотя и не стал опровергать такую возможность, подчеркнул, что это лишь одно имя из 30, которое связывают с его клубом.

Столь же непросто даются приобретения «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» никак не могут согласовать со «Спортингом» приобретение Бруну Фернандеша, которое, казалось, уже было почти оформлено. Португальцы продолжают выжимать из английского гранда все соки, требуя не менее 80 млн, тогда как «Юнайтед» готов предложить 50 млн сразу и еще 20 млн бонусами. Наверняка «львам» придется пойти на компромисс, поскольку сам Фернандеш четко дал понять своим работодателям, что твердо намерен уехать в Манчестер.

Другой кандидатурой на усиление называется полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, чья трансферная стоимость оценивается в 60 млн, однако чтобы заполучить 23-летнего испанца, сначала придется выиграть борьбу у «Реала» и «Барселоны». Также «Юнайтед» интересовался 20-летним полузащитником «Байера» Кайем Хаверцем, но немцы отпугнули потенциального покупателя, заломив за своего воспитанника ценник в 100 млн. Скорее всего, «МЮ» переключится на менее дорогостоящих Гарри Уинкса («Тоттенхэм») и Джека Грилиша («Астон Вилла»).

Среди возможных потерь называется Неманья Матич. В его услугах заинтересованы «Чикаго Файр» (предлагают 6 млн в год), «Атлетико», «Милан» и все тот же «Интер». Матрасники даже готовы предложить обменять его на Эктора Эрреру.

Микель Артета после прихода в «Арсенал» недоумевает по поводу качества игры команды в обороне и в первую очередь намерен усилить эту линию. В надежде на старые связи тренера «канониры» сделали запрос в «Манчестер Сити» по Джону Стоунсу, но получили отказ. Хотя Стоунс имеет мало игровой практики, из-за травмы Эмерика Лапорта «горожане» опасаются усугубить проблемы в центре обороны, где вынужден выступать номинальный опорник Фернандиньо. При этом сам Стоунс жаждет вернуться на поле, поскольку боится потерять место в сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.

Как ни странно, лидеры двух последних сезонов «Ливерпуль» и «Сити» на трансферном рынке выделяются минимальной активностью. Мерсисайдцы еще в декабре подписали за 10 млн вингера «Зальцбурга» Такуми Минамино и на этом успокоились. А «горожане» пока не спешат сдерживать данное Хосепу Гвардиоле обещание и приобретать шестерых новичков. При этом не утихают слухи, что они могут потерять и Лероя Зане, который ради перехода в «Баварию» даже сменил агентство. Летом сделка была уже на мази, но в последний момент немец получил тяжелую травму и выбыл из строя на полгода.

ИСПАНИЯ

Испанские топ-клубы также пока не торопятся расставаться с деньгами. Лишь «Реал» в ближайшее время должен объявить о переходе 18-летнего полузащитника «Фламенго» Рейньера. Цифры по сделке не раскрываются, но инсайдеры утверждают, что сливочные перевели на счета бразильского клуба 35 млн. Официальной презентации пока не было, поскольку совершеннолетия футболист достиг лишь в прошлое воскресенье. Ожидается, что весеннюю часть сезона он проведет в «Эспаньоле» на правах аренды.

Кроме того, местные СМИ утверждают, что мадридцам удалось договориться с «Аяксом» по Донни ван де Бееку. Он мог оказаться в Испании еще полгода назад, но тогда амстердамцы побоялись распродавать сразу всех своих лидеров и придержали 22-летнего полузащитника до конца нынешнего сезоне (да, трансфер, если состоится, то только летом). Переход оценивается в 55 млн.

«Барселоне» сложнее осуществлять сделки, поскольку их надо согласовать с новым главным тренером Кике Сетьеном, только вступившим в свою должность и еще не разобравшимся со своим кадровым ресурсом. В любом случае, каталонцам в связи с тяжелой травмой Луиса Суареса, очевидно, потребуется форвард. Рассматриваются кандидатуры Лаутаро Мартинеса («Интер») и Карлоса Велы («Лос-Анджелес»).

Также стоит отметить досрочное возвращение из аренды в «Башакшехире» Арда Турана, решившего сменить обстановку, и желание разобраться в центром обороны. 20-летний Жан-Клер Тодибо уже отправился в аренду в «Шальке» до конца сезона (если немцев устроит его игра, они смогут его выкупить за 25 млн плюс 5 млн бонусами), а Самуэля Юмтити сине-гранатовые готовы выставить на трансфер, но только в том случае, если найдут ему замену. Таковую они видят в 21-летнем защитнике «Лейпцига» Дайо Юпамекано, за которого придется выложить не менее 53 млн.

В «Атлетико», в свою очередь, горько переживают сорвавшееся приобретение Эдинсона Кавани, которого «ПСЖ» все же отказался продавать, и пытаются заполучить Александра Ляказетта из «Арсенала». Ради французского нападающего они готовы предложить «канонирам» его соотечественника Тома Лемара. Если не получится, Лемар может уехать в «Вулверхэмптон», считающий его своей приоритетной целью, или «Тоттенхэм». «Волки» в этой борьбе считаются фаворитами, поскольку имеют хорошие рабочие отношения с агентом Жорже Мендешем, помогающим Лемару найти новую команду.

А «Севилья» готова произвести изменения в линии нападения. Чичарито получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», и если его примет, то с зарплатой более 6,5 млн станет самым высокооплачиваемым игроком MLS (это больше, чем получал даже Златан Ибрагимович). Кроме того, сам трансфер может стать рекордным для американского клуба – 9 млн сразу и еще 3 млн бонусами. Ранее самым дорогим приобретением «Гэлакси» был Джованни Дос Сантос, обогативший «Вильярреал» на 6 млн.

Занять открывшуюся вакансию могут Сусо, выставленный «Миланом» на трансфер, или Зе Луиш. Правда, экс-спартаковца испанцы готовы взять только в аренду до конца сезона, что ни «Порту», ни самого футболиста не устраивает, а на Сусо также претендуют «Атлетико», «Валенсия» и «Хетафе». В обмен на нападающего севильцы могли бы предложить защитника Симона Кьера, но слишком поторопились и уже отправили его в аренду в «Милан». По окончании сезона россонери смогут оформить выкуп датчанина.

ГЕРМАНИЯ

В бундеслиге после переезда Эрлинга Холланда в «Боруссию» Д (контракт до 2024 года) за 20 млн больше не ожидают крупных трансферов на вход (все-таки в переезд Зане, пропустившего полгода, до лета верится с трудом). Также дортмундцы жаждут выкупить у «Реала» отыгравшего полтора сезона в аренде Ашрафа Хакими, но мадридцы не горят желанием окончательно терять быстро прогрессирующего воспитанника. Во всяком случае, «Баварии» в его приобретении они уже отказали, а по «Боруссии», с учетом вклада клуба в становление игрока, будут решать в конце сезона.

Покинуть Дортмунд может окончательно потерявший на место в составе после приезда Холланда Пако Алькасер. Сам он хочет вернуться в «Валенсию», но у «летучих мышей» сейчас нет на него средств. Единственная надежда – аренда до конца сезона с обязательством выкупа. Если стороны договорятся, испанцам придется расстаться с кем-то из нападающих – скорее всего, Кевином Гамейро или Рубеном Сориано.

Другой испанец, Тьяго Алькантара, также может покинуть Германию. В услугах полузащитника «Баварии» заинтересован «Манчестер Юнайтед». Его контракт истекает летом 2021 года, а по новому соглашению договориться не удалось, поэтому не исключено, что мюнхенцы, чтобы не терять в деньгах, согласятся расстаться с ним уже зимой.

Сама «Бавария» оформила сделку по вратарю «Шальке» Александру Нюбелю, которого оставила в аренде до конца сезона, но неожиданно нарвалась на жесткое несогласие не терпящего конкуренции Мануэля Нойера. Сообщается, что ситуацией хочет воспользоваться «Ювентус», желающий переманить чемпиона мира в свои ряды.

Также отметим, что защитник Бенедикт Хеведес близок к возвращению на родину. «Кельн» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде 31-летнего футболиста с правом выкупа по окончании сезона. Правда, сами железнодорожники нуждаются в средствах на усиление и согласны только на прямую продажу.

ИТАЛИЯ

Главная трансферная интрига серии А – как распутается клубок Спинаццола – Матео Политано – Сусо – Дженгиз Ундер – «Рома» – «Интер» – «Милан». Изначально все казалось просто. Римляне и нерадзурри согласовали обмен Спинаццолы на Политано, однако Леонардо провалил медосмотр и вернулся в столицу Италии.

Теперь «волки» пытаются обменять в «Милан» Дженгиза Ундера на выставленного на продажу Сусо, однако россонери в первую очередь хотят заполучить Политано, но неясно, что могут предложить взамен. Чтобы не зависеть от своих ненадежных партнеров по чемпионату Италии «Рома» запросила у «Ливерпуля» трансферную стоимость почти не играющего Джердана Шакири, но получила от ворот поворот и вынуждена была вернуться к предыдущему варианту. В общем, в ближайшее время нас ожидает настоящий детектив.

«Ювентус» же за 35+9 млн купил у «Аталанты» 19-летнего полузащитника Деяна Кулусевски и сходу отправил его в «Парму», параллельно решив задачу по ослаблению конкурента. А расстаться туринцы могут с Маттейсом де Лигтом, стоившим 75 млн. Верится в это с трудом, тем не менее, местные СМИ утверждают, что если дела у него в Турине не наладятся, «Аякс» не прочь вернуть своего воспитанника на правах аренды до конца сезона. Еще в декабре на заработки в Катар уехал Марио Манджукич.

Вторым по активности на трансферном рынке (после «Интера») нынешней зимой стал «Наполи». Он уже оформил покупки двоих полузащитников – из «Сельты» пришел Станислав Лоботка (20+4 млн, контракт до 2024 года), а из Лейпцига приехал Диего Демме (с учетом бонусов трансфер оценивается в 12 млн). Также, по сведениям итальянской прессы, закрыта сделка по 25-летнему защитнику «Вероны» Амиру Ррахмани, который обошелся еще в 14 млн (контракт до 2023 года, зарплата 1,8 млн).

Компенсировать расходы неаполитанцы могут сразу двумя продажами. Маурицио Сарри просит «Ювентус» приобрести ему Дриса Мертенса, знакомого по совместной работе в «Наполи». Обойдется он всего в 10 млн, поскольку в его контракте, подписанном до 2020 года, есть пункт, согласно которому менее чем за год до истечения трудового соглашения любой клуб может выкупить его за эту сумму. Также на бельгийца претендуют «Интер» и «Челси».

А на защитника Калиду Кулибали нацелился «ПСЖ», готовый каждый месяц переводить ему на карточку по 1 млн. Столь солидное предложение вызвано желанием парижан найти замену 35-летнему Тьяго Сильве.

Также обращает на себя внимание новость о том, что «Аталанта» выкупила у «Сампдории» находившегося в аренде Дувана Сапату. Напомним, что в прошлом сезоне он с 23 голами стал вторым бомбардиром лиги, а в нынешнем забил 6 мячей в 9 матчах.

ФРАНЦИЯ

В лиге 1 только один большой игрок – «ПСЖ». Парижане, как уже говорилось, отказались отдавать зимой Кавани, которого помимо договорившегося с нападающим «Атлетико» хотят заполучить «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (два последних варианта, правда, больше похожи на вбросы его агентов). Возможно, их решение поменяется, если удастся забрать у «Милана» Лукаса Пакету. Цена вопроса – 35 млн.

ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ