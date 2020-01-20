Владимир Федотов: РПЛ готова к расширению. Вы на погоду посмотрите! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 22:15ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Федотов: РПЛ готова к расширению. Вы на погоду посмотрите!

Главный тренер «Сочи» рассказал о начале сборов команды в Турции, перенесенном матче с «Оренбургом», в котором он работал еще в декабре, и прокомментировал планы РПЛ расшириться до 18 клубов.

Фото: ФК «Оренбург»

«РАДУЕТ АМБИЦИОЗНОСТЬ РЕБЯТ»

– В понедельник «Сочи» провел первый контрольный матч этой зимы, сыграв 0:0 с румынской «Киндией». Все идет по плану?
– В целом да. Погода в Турции великолепная. В отличие от прошлой зимы, когда целыми днями лил дождь. Условия для тренировок замечательные. И мне нравится, как ребята реагируют на предъявляемые требования. В матче с «Киндией» многое получалось. За исключением реализации голевых моментов. Но для этой стадии подготовки это не главная проблема.

– Два тайма с «Киндией» команда провела разными составами. Кого из игроков знали лично до своего недавнего назначения в «Сочи»?
– Только Евгения Фролова. Предыдущие два сезона он защищал ворота «Оренбурга». Впрочем, возможности большинства игроков мне хорошо известны. Все-таки наблюдал за ними во многих матчах. Радует амбициозность ребят. «Сочи» готов решать серьезные задачи.

– Но на зимний перерыв команда ушла, замыкая таблицу премьер-лиги…
– Мы условились, что после отпуска начнем с чистого листа. Турнирное положение ни на кого не давит. Команда с энтузиазмом приступила к напряженной работе. А о нагрузках я заранее предупреждал. Перед отпуском всем раздали специальные памятки для поддержания формы.

– Сами успели отдохнуть?
– Да, все в порядке. Навестил дочку, зарядился энергией.

«УХОД КУДРЯШОВА НЕ КОММЕНТИРУЮ. ЭТО БЫЛО ДО МЕНЯ»

GettyImages-1181427014

– В «Сочи» пока только один новичок – Эрик Варданян из «Пюника». Планируются другие приобретения?
– Варданян пришел еще до меня. С ним пока не познакомился, игрок травмировал колено и сейчас находится на реабилитации после операции. Сроки восстановления – приличные…

В «Сочи», конечно, будет точечное усиление. Двух-трех позиций. Кроме того, на сборах с нами работают пять ребят из молодежки. Возможно, кто-то сможет закрепиться в основе.

– Уход Федора Кудряшова стал неожиданностью?
– Опять же, он ушел до моего назначения. Что теперь говорить? А других потерь в «Сочи» нет.

– Как формулируется задача на весну?
– Для начала надо выиграть первый матч после перерыва. Вот и готовимся к домашней встрече с «Арсеналом». О следующих матчах задумаемся потом. Будем стремиться чаще радовать болельщиков красивой игрой и победами.

– Не исключено, что РПЛ расширят до 18 клубов уже со следующего сезона. Тогда никто из премьер-лиги не вылетит…
– Об этом точно не думаю. А планы расширить премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

«НАДО УЧИТЬСЯ У ЕВРОПЕЙЦЕВ, КАК ВЫЖИВАТЬ С МАЛЕНЬКИМИ БЮДЖЕТАМИ»

UvFs8FKmNlM

– А появление в чемпионате России стадии плей-офф вы приветствовали бы?
– Схем в мире придумано много. Надо выбрать оптимальную с учетом нашей специфики. Чтобы все оказались в плюсе – и команды, и болельщики.

– Разве в календаре есть окна для дополнительных матчей?
– Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

– Но есть же еще и финансы. Многие считают, что в РПЛ даже сейчас хватает проблемных клубов. Куда ж расширяться?
– Мне кажется, проблема в другом. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые, тем не менее, прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности.

«В «ОРЕНБУРГЕ» ОСТАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СЕРДЦА»

GettyImages-1172143995

– Вы работали в «Оренбурге», создав самобытную команду без инфраструктуры. В «Сочи» у вас, наоборот, отличный фундамент, но пока нет традиций…
– Не согласен. В Сочи в свое время отлично выступала «Жемчужина». Она заложила традиции, которые мы будем потихоньку восстанавливать. Регион-то – футбольный. И действительно есть все условия для прогресса.

– На 11 марта назначена переигровка матча с «Оренбургом», отложенного из-за эпидемии ангины у игроков «Сочи». Эта встреча имеет для вас дополнительный подтекст?
– Как вам сказать… Не буду лукавить, в «Оренбурге» осталась большая часть моего сердца. Эмоции наверняка нахлынут. Но это футбол: постараюсь настроить свою нынешнюю команду на победу.

– С разбором соперника проблем у вас точно не будет.
– Не факт. У каждого тренера – свое видение. Недостатка в информации у нас нет, но это точно будет уже не тот «Оренбург», с которым я работал. Так что мы в равных условиях.

Tournament table

Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сборная России завоевала одну медаль в 11-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на юношеской Олимпиаде Анастасия Цыганова - о золоте на юношеских Олимпийских играх: Не ожидала, что займу первое место
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке Тириль Экхофф: Моя нынешняя форма - это полностью заслуга моего тренера
Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником» Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав
Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45 Теннис Мысин Николай
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели  Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности.  20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед» Подопечные Юргена Клоппа уже к 23-му туру как минимум по разу обыграли всех соперников по АПЛ. Последним пал «Манчестер Юнайтед». 19.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
23:33 Фигурное катание Алексей Урманов: Щербакова, Трусова и Косторная – фаворитки предстоящего чемпионата Европы
23:28 Баскетбол Дэниэл Хэкетт: Сегодня вышли, чтобы вернуть долг «Зениту» за поражение в Москве
23:15 Баскетбол Жоан Пласа: Нужно поздравить ЦСКА, соперник был сегодня лучше и заслужил победу
22:58 Баскетбол Димитрис Итудис: Серьезно отнеслись к матчу с «Зенитом»
22:45 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции против «Сен-Приве»
22:32 Олимпиада Сборная России завоевала одну медаль в 11-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр
22:21 Баскетбол ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
22:12 Хоккей Джон Торторелла: Я впечатлен игрой Кивлениекса
21:52 Футбол Полузащитник «Кьево», которым интересовались «Бавария» и «Челси», перешел в «Болонью»
21:51 Хоккей Матисс Кивлениекс – о дебюте в НХЛ: Честно, я даже не могу поверить, что это случилось
21:44 Футбол Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
21:36 Футбол «Тулуза» арендовала вратаря «Астон Виллы»
21:25 Теннис Борис Беккер: У Медведева – чемпионский характер
21:25 Олимпиада Хайо Зеппельт: UKAD выбрало нелепый способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары
21:09 Футбол Краневиттер в ближайшее время перейдет в «Монтеррей»
21:04 Футбол Бэйл заявил, что покинет «Реал» бесплатно по окончании контракта
20:53 Хоккей Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
20:44 Футбол Кавани может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
20:32 Фигурное катание Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой
Следственный Комитет отреагировал на отправку Шаведдинова к Новой Земле
Количество аварий в Ростовской области снизилось на четверть
В мэрии Петрозаводска прокомментировали введение кешбэка в троллейбусах
Нижегородская дума хочет отказаться от перелетов бизнес-классом
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика