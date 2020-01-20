Владимир Федотов: РПЛ готова к расширению. Вы на погоду посмотрите!

Фото: ФК «Оренбург»

«РАДУЕТ АМБИЦИОЗНОСТЬ РЕБЯТ»

– В понедельник «Сочи» провел первый контрольный матч этой зимы, сыграв 0:0 с румынской «Киндией». Все идет по плану?

– В целом да. Погода в Турции великолепная. В отличие от прошлой зимы, когда целыми днями лил дождь. Условия для тренировок замечательные. И мне нравится, как ребята реагируют на предъявляемые требования. В матче с «Киндией» многое получалось. За исключением реализации голевых моментов. Но для этой стадии подготовки это не главная проблема.

– Два тайма с «Киндией» команда провела разными составами. Кого из игроков знали лично до своего недавнего назначения в «Сочи»?

– Только Евгения Фролова. Предыдущие два сезона он защищал ворота «Оренбурга». Впрочем, возможности большинства игроков мне хорошо известны. Все-таки наблюдал за ними во многих матчах. Радует амбициозность ребят. «Сочи» готов решать серьезные задачи.

– Но на зимний перерыв команда ушла, замыкая таблицу премьер-лиги…

– Мы условились, что после отпуска начнем с чистого листа. Турнирное положение ни на кого не давит. Команда с энтузиазмом приступила к напряженной работе. А о нагрузках я заранее предупреждал. Перед отпуском всем раздали специальные памятки для поддержания формы.

– Сами успели отдохнуть?

– Да, все в порядке. Навестил дочку, зарядился энергией.

«УХОД КУДРЯШОВА НЕ КОММЕНТИРУЮ. ЭТО БЫЛО ДО МЕНЯ»

– В «Сочи» пока только один новичок – Эрик Варданян из «Пюника». Планируются другие приобретения?

– Варданян пришел еще до меня. С ним пока не познакомился, игрок травмировал колено и сейчас находится на реабилитации после операции. Сроки восстановления – приличные…

В «Сочи», конечно, будет точечное усиление. Двух-трех позиций. Кроме того, на сборах с нами работают пять ребят из молодежки. Возможно, кто-то сможет закрепиться в основе.

– Уход Федора Кудряшова стал неожиданностью?

– Опять же, он ушел до моего назначения. Что теперь говорить? А других потерь в «Сочи» нет.

– Как формулируется задача на весну?

– Для начала надо выиграть первый матч после перерыва. Вот и готовимся к домашней встрече с «Арсеналом». О следующих матчах задумаемся потом. Будем стремиться чаще радовать болельщиков красивой игрой и победами.

– Не исключено, что РПЛ расширят до 18 клубов уже со следующего сезона. Тогда никто из премьер-лиги не вылетит…

– Об этом точно не думаю. А планы расширить премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

«НАДО УЧИТЬСЯ У ЕВРОПЕЙЦЕВ, КАК ВЫЖИВАТЬ С МАЛЕНЬКИМИ БЮДЖЕТАМИ»

– А появление в чемпионате России стадии плей-офф вы приветствовали бы?

– Схем в мире придумано много. Надо выбрать оптимальную с учетом нашей специфики. Чтобы все оказались в плюсе – и команды, и болельщики.

– Разве в календаре есть окна для дополнительных матчей?

– Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

– Но есть же еще и финансы. Многие считают, что в РПЛ даже сейчас хватает проблемных клубов. Куда ж расширяться?

– Мне кажется, проблема в другом. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые, тем не менее, прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности.

«В «ОРЕНБУРГЕ» ОСТАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СЕРДЦА»

– Вы работали в «Оренбурге», создав самобытную команду без инфраструктуры. В «Сочи» у вас, наоборот, отличный фундамент, но пока нет традиций…

– Не согласен. В Сочи в свое время отлично выступала «Жемчужина». Она заложила традиции, которые мы будем потихоньку восстанавливать. Регион-то – футбольный. И действительно есть все условия для прогресса.

– На 11 марта назначена переигровка матча с «Оренбургом», отложенного из-за эпидемии ангины у игроков «Сочи». Эта встреча имеет для вас дополнительный подтекст?

– Как вам сказать… Не буду лукавить, в «Оренбурге» осталась большая часть моего сердца. Эмоции наверняка нахлынут. Но это футбол: постараюсь настроить свою нынешнюю команду на победу.

– С разбором соперника проблем у вас точно не будет.

– Не факт. У каждого тренера – свое видение. Недостатка в информации у нас нет, но это точно будет уже не тот «Оренбург», с которым я работал. Так что мы в равных условиях.