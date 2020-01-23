Георгий Лория: Ананидзе после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса»

«КЕЦБАЯ СОБРАЛ ПЯТЕРЫХ ГРУЗИН, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ»

– Как отреагировали на известие о переходе Джано в «Анортосис»?

– Очень обрадовался. Уверен, для него самого решение о расставании со «Спартаком», где он провел столько лет, было очень трудным. Мне же и моим партнерам по «Анортосису» остается радоваться появлению столь квалифицированного футболиста. Он пришелся бы ко двору в любой команде.

– Давно знакомы с Джано?

– Настолько давно, что даже точно не вспомню, когда впервые встретились. То ли в 2010-м, то ли в 2011 году. Разумеется, когда нас обоих вызвали в сборную Грузии.

– В «Анортосисе» образуется солидная грузинская диаспора…

– Да, я сам приехал на Кипр одновременно с Торнике Окриашвили и Бубой Даушвили. А здесь нас тепло встретили Ника Качарава и тренеры команды: главный – Темури Кецбая и его помощник Сосо Чедия.

– Кипр привлекателен для грузин мягким климатом и сходством уклада жизни?

– В нашем случае самым важным фактором был тренер. Так совпало, что мы втроем – Торнике, Буба и я – оказались летом без клубов, а Кецбая знал нас еще по сборной, которой руководил пять лет.

Темури намеревался сделать из «Анортосиса» команду, способную бороться за чемпионство. Нам было это интересно. Погодные условия, конечно, тоже сыграли свою роль. Зима на Кипре – понятие относительное… По сравнению с Москвой и вообще Россией, здесь даже в самое холодное время года намного теплее.

– «Анортосис» сейчас лидируете в кипрском первенстве и имеет все шансы прервать гегемонию АПОЭЛа. Получается, намерения Кецбая не расходятся с делом?

– Наше лидерство многих удивило, ведь летом «Анортосис» обновил состав практически на 90 процентов. Да мы, пожалуй, и сами для себя стали маленьким сюрпризом, потому что от новой команды обычно никто сразу не ждет результата. Впрочем, пока рано говорить о чемпионстве. Впереди еще почти полсезона.

«ЭТО ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДЖАНО»

– На ваш взгляд, у Ананидзе были шансы заиграть в «Спартаке»? Или он правильно выбрал момент для резкой перемены в карьере?

– Если бы Джано не преследовали травмы, он точно играл бы за «Спартак» чаще и полезнее. Длительные периоды восстановления после постоянных повреждений не позволили ему раскрыть потенциал до конца. Но на эту тему я с Ананидзе еще не разговаривал, поэтому сейчас высказываю исключительно свое мнение. По себе знаю, насколько тяжело расставаться с клубом, которому отдал столько лет. В свое время я с таким же тяжелым сердцем уезжал из тбилисского «Динамо», в котором начинал карьеру и провел десять сезонов.

– «Анортосис» – хороший вариант для Ананидзе? Или ему стоило попытать счастья в РПЛ?

– Насколько я знаю, у Джано было достаточно вариантов – и в России, и в других странах, в частности, в Греции. Но, наверное, решающую роль сыграло то, что в «Анортосисе» работает грузинский тандем тренеров и в составе есть несколько грузин. Думаю, это хороший для него вариант.

– Сможет ли Ананидзе быстро вписаться в тактическую схему «Анортосиса»?

– Безусловно. Не важно, сколько у тебя есть игроков созидательного плана в группе атаки – все равно, такой футболист, как Джано, обязательно принесет пользу.

– В «Спартаке» он прослыл довольно замкнутым и стеснительным парнем, интервью почти не давал. С таким характером он адаптируется на Кипре?

– Да вообще без проблем! При таком количестве грузин в составе этот вопрос даже не обсуждается (смеется).

– Как бы вы охарактеризовали игровой стиль «Анортосиса»?

– Скажу так: мы в чемпионате Кипра больше всех забили и меньше всех пропустили. В глухой обороне точно не сидим, стараемся больше атаковать.

– То есть это тот стиль, который еще с конца прошлого века в России принято называть спартаковским?

– Не знаю, спартаковский у нас стиль или нет, но в большей степени я бы назвал его силовым.

«У САМАРЫ ЕСТЬ СИЛЫ И ПОРОХ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В РПЛ»

– Вы три сезона провели в российском чемпионате. Не считаете этот период карьеры потерянным, поскольку с «Крыльями» и «Анжи» приходилось постоянно бороться за выживание?

– Если честно, психологически это трудно. Особенно – вратарю, на которого падает дополнительная ответственность. Выходишь на поле – и не знаешь, удастся ли победить, хотя бывают такие матчи, где главное – просто не проиграть. Но в Самаре был замечательный коллектив и отличная атмосфера в команде.

Я получил ценный опыт в РПЛ, потому что у вас достаточно сильный чемпионат. Быть единственным вратарем-легионером на всю лигу – совсем непросто. И у меня до сих пор остались друзья в «Крыльях».

– Сейчас самарцы снова борются за выживание. С Миодрагом Божовичем, с которым вы не пересеклись в «Крыльях», есть шансы спастись от вылета в ФНЛ?

– Божович действительно возглавил «Крылья» уже после моего ухода, но я думаю, что он может поднять команду из зоны вылета. Если взять последние игры перед зимней паузой, на мой взгляд, самарцам просто не повезло. Впереди вторая часть сезона, и я желаю «Крыльям» сохранить место в премьер-лиге. Уверен, у команды есть силы и порох, чтобы набрать необходимое количество очков.

– После возвращения в Самару из аренды в «Анжи» могли задержаться в РПЛ?

– Я-то сам никуда не спешил уходить из «Крыльев», но обстоятельства так сложились… Впрочем, это отдельная история (усмехается). Можно сказать, попал в безвыходную ситуацию. Был готов играть, не хотел, чтобы меня мариновали на скамейке запасных. Свое дело делал на совесть, но, повторюсь, мой отъезд – отдельная история, на которой сейчас не хотел бы останавливаться.

А что касается предложений… Я уезжал в начале сентября 2018 года, и к тому моменту все клубы РПЛ уже были укомплектованы. Перед закрытием трансферного окна перейти куда-то уже очень сложно, особенно – вратарю. Да еще и с учетом лимита на легионеров.

«У ГРУЗИИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО ШАНСА ПОПАСТЬ НА ЕВРО»

– Вариант продолжения карьеры в «Магдебурге» из второй бундеслиги подоспел вовремя?

– Нет, не совсем. Я долгое время был без команды, практически во всех чемпионатах прошло уже по три-четыре тура, когда я покинул «Крылья». Почти целый сезон тренировался с тбилисским «Динамо» и ждал, когда появится что-то подходящее. Хотелось поехать в более или менее приличную лигу. Вот так и возникла вторая бундеслига. Оказалось, очень даже неплохой вариант.

– Вторая бундеслига превосходит по среднему уровню команд кипрский чемпионат?

– Вторая бундеслига не сильно отличается от первой. А что такое элитный немецкий чемпионат, думаю, лишний раз рассказывать не надо. На Кипре футбол в большей степени открытый, команды предпочитают другой стиль, нежели в Германии.

– На каких условиях вы перебрались из «Магдебурга» в «Анортосис»?

– У меня двухгодичный контракт, но с опцией, что летом 2021 года смогу выбирать, остаться или покинуть команду.

– Еще пара вопросов о сборной Грузии, за которую вы с партнерами по «Анортосису», в том числе и с Джано, продолжаете выступать. С какими мыслями ждете «Финала четырех» Лиги наций, через который можно пробиться на Евро-2020?

– Тут все просто и понятно: если выиграем полуфинал и финал в своем дивизионе, то летим на чемпионат Европы. Первый матч с Белоруссией – повезло с жеребьевкой, что принимаем соперника дома. И если победим, то финальный поединок тоже проведем на своем поле.

Разумеется, вся страна ждет этих матчей! У Грузии никогда не было такого шанса попасть на крупнейший турнир. Поэтому все мы в ожидании конца марта. Готовимся и постоянно думаем о том, как важно одержать победу для всей Грузии.