Комличенко как символ нового «Динамо» - Советский спорт
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26 января 2020 21:30ФутболМощенко Захар

Комличенко как символ нового «Динамо»

Приобретя 24-летнего форварда сборной России, бело-голубые стали серьезной силой, с которой весной придется считаться всем фаворитам РПЛ.

ОТ ШАРАХАНИЙ – К СТАБИЛЬНОСТИ

Трансфер Николая Комличенко не самый дорогой для «Динамо» в нынешнем сезоне: Максимилиан Филипп обошелся в 20 миллионов евро, Клинтон Нжи – в 6,5 млн, Себастьян Шиманьски – в 5,5 млн, Дмитрий Скопинцев – в 4,3 млн... «Млада-Болеслав» в результате непростого процесса торгов получила за своего супербомбардира (46 голов в 70 матчах в Чехии) три с половиной миллиона. Но именно этот переход обещает стать главной удачей селекционеров столичного клуба.

Похоже, «Динамо» от шараханий и непонятных решений наконец-то приходит в состояние стабильной логики и обоснованности в кадровых вопросах. Ведь вспомните, какое недоумение, переросшее затем в возмущение болельщиков, вызывали приобретения минувшего лета. Тогда клуб с подачи спортивного директора Романа Орещука накупил целый ворох игроков оборонительного плана, и далеко не все они отвечали требованиям РПЛ, а потому в первой части сезона либо прочно усели на скамейку, либо провели на поле минимум времени.

Жертвой той, весьма своеобразной трансферной кампании стал тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым. От его команды ждали забитых голов, но откуда им было взяться? Основные форварды сезона-2018/19 – Евгений Луценко, Евгений Марков и удачно выходивший на замены на разных позициях Федор Черных – были дружно распроданы или отданы в аренду соответственно «Арсеналу», «Рубину» и «Оренбургу». Зато в группе атаки остались утративший стабильность Кирилл Панченко и подобранный после расставания с «Крыльями Советов» Рамиль Шейдаев

ХОХЛОВ ЛЕПИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

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Конечно, не вся деятельность Орещука, с бухгалтерской точки зрения, вызывала резкое неприятие. Некоторые новички достались бело-голубым либо за совсем небольшие деньги (Заурбек Плиев за 1,2 млн евро, Игорь Калинин за 500 тысяч), либо бесплатно (Шарль Каборе, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер). Однако эти приобретения скорее создавали иллюзию бурной деятельности с целью пополнить карман неплохими комиссионными.

В итоге Хохлову пришлось выбирать игроков не исходя из конкретного соперника и собственного плана на матч, а по принципу «слепил из того, что было». Скажем, схема с тремя центральными защитниками была обусловлена тем, что в распоряжении имелись неплохие исполнители в эту зону (Владимир Рыков, Тони Шуньич и Роман Евгеньев), но почти полностью отсутствовали сильные опорники (с уходом Самбы Соу и Абдула-Азиза Теттеха). Ни Каборе, ни Нойштедтер с Артуром Юсуповым со своими задачами не справлялись.

Зачастую проваливались у бело-голубых и фланги. Жоаозиньо этот сезон проводит заметно слабее предыдущего, Мигел Кардозу запомнился лишь тем, что забил первый гол команды в РПЛ-2019/20, поразив ворота «Арсенала» в Туле в июле. А Шиманьски возложенных на него надежд явно не оправдал.

СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ НОВИКОВА

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Смена главного тренера не только встряхнула игроков эмоционально. Кирилл Новиков нашел несколько интересных кадровых и тактических решений, которые позволили команде действовать более продуктивно и чаще сохранять баланс. Скажем, в центре обороны нашлось место Ордецу, который изначально выглядел если не пятым колесом в телеге обороны, то точно не основным защитником. На левом фланге допускавший много ошибок Константин Рауш был решительно выдвинут вперед и, чувствуя сзади достаточно крепкий тыл в лице Григория Морозова, постепенно превратился в одного из главных подносчиков снарядов.

Примерно ту же самую манипуляцию штаб Новикова проделал с Юсуповым, которого практически избавили от оборонительной работы. Стало получаться неплохо. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимания на то, как был «реанимирован» Филипп. Немец, казалось, заскучал в Москве даже быстрее спартаковского соотечественника Андре Шюррле. Но при Новикове у Макса явно загорелся огонек в глазах, и появилась реальная надежда, что в весенней части сезона он станет одним из настоящих лидеров «Динамо».

Признаки выздоровления стали заметны у бело-голубых и в трансферной политике. При жесточайшем дефиците форвардов был довольно успешно арендован у «Уфы» Сильвестр Игбун, который своим появлением не только оживил атаку, но и заметно растормошил конкуренцией Нжи. Удачным можно назвать и зимнее возвращение своего воспитанника Скопинцева, с приходом которого появится серьезный конкурент у Рауша, а универсального Морозова можно будет использовать и на правом фланге.

Ну а приход Комличенко довершил эту «картину маслом». И, не исключено, ознаменовал начало принципиально нового периода в истории «Динамо», которое отныне будет бороться не за выживание в премьер-лиге, а за участие в еврокубках.

НУЖЕН ОПОРНИК И ФЛАНГОВЫЙ ИГРОК АТАКИ

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Последнее, кстати, не является невыполнимой задачей уже в нынешнем сезоне. От шестой строчки, дающей право стартовать в квалификации Лиги Европы, команду Новикова отделяет лишь очко. А при удачном раскладе можно попытаться ликвидировать десятиочковое отставание от группы из трех команд, занимающих места с третьего по пятое.

Что касается тактической схемы, с приходом Комличенко у «Динамо» появляется ярко выраженный центрфорвард, с которым можно делать ставку на классические 4-2-3-1. При этом связку на левом фланге должны составить Скопинцев и Рауш, а на правом Паршивлюк либо Морозов и Шиманьски. Кстати, вот еще одна задача для Новикова: «привести в чувство» вслед за Филиппом еще и поляка. Сам Максимилиан должен закрепиться на позиции под нападающим. А в опорной зоне пока основной видится дуэт Нойштедтер – Юсупов.

Но здесь как раз видны и первоочередные задачи для селекционной службы клуба. Мало того, что необходимо расстаться с целой группой игроков, на которых новый тренерский штаб (в который, как известно, зимой вошел Александр Новиков – отец Кирилла) не рассчитывает – нужны еще и качественные приобретения в середину поля и в группу атаки на фланг. И они уже анонсированы. Как минимум одно мощное приобретение стоимостью до 10 миллионов у «Динамо» еще будет.

В любом случае, к своему прежнему состоянию тактической невнятности и эмоциональной нервозности, стоившей команде нескольких потерянных очков по ходу первой части сезона, «Динамо» уже не вернется. Посмотрим, какой статус бело-голубые обретут по весне с такой машиной по забиванию голов, как Комличенко. И, судя по всему, без Александра Соболева, которого так активно сватали в команду этой зимой из «Крыльев».

«ДИНАМО» ХОХЛОВА

4-2-3-1

Шунин
Паршивлюк
Рыков
Шуньич
Рауш
Каборе
Нойштедтер
Шиманьски
Панченко
Жоаозиньо
Шейдаев

«ДИНАМО» НОВИКОВА

4-2-3-1

Шунин
Морозов
Рыков
Евгеньев
Скопинцев
Юсупов
Нойштедтер
Шиманьски
Филипп
Рауш
Комличенко

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