РФС против РПЛ, секс-советы от Конте и наши клубы в полном минусе. Анонс свежего ССФ

ЗИМА-2020: КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА

Все 16 команд РПЛ готовятся к рестарту чемпионата России. У большинства клубов первые сборы завершились. Рассказываем, куда они отправятся дальше и какие перед ними стоят задачи.

РФС ЗАЙМЕТСЯ «ПОЗДНИМИ ДЕТЬМИ»

Врач сборной России Эдуард Безуглов и руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин рассказали об одной из самых актуальных проблем нашего детского и юношеского спорта – эффекте относительного возраста, из-за которого тысячи талантливых мальчишек не могут попасть в большой футбол.

РФС vs РПЛ: ОТЧЕГО ОТНОШЕНИЯ СТАЛИ НАТЯНУТЫМИ

Кажется, что между РФС и РПЛ пробежала черная кошка. Неужели что-то случилось в главных футбольных структурах страны? Пытаемся объяснить, что же происходит в отношениях между двумя ведомствами.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и России в феврале. Не пропустите ни единой игры!

АНТОНИО КОНТЕ: «В СЕКСЕ ЛУЧШЕ ЛЕЖАТЬ ПОД ПАРТНЕРШЕЙ»

Когда он начинал работать тренером, загадал: если через несколько лет не стану работать в топ-команде – завяжу. Но карьера пошла так стремительно вверх, что по зарплате обогнал даже Моуриньо.

КАК НЕМЕЦКИЙ ПАНК И ФАНАТ «АУГСБУРГА» ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Футбольные фанаты и музыка – два явления, неразрывно связанные между собой. Но кто бы мог подумать, что именно на прочном союзе футбола и панк-рока можно создать проект, который объединит непримиримых врагов?

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ В ПОЛНОМ МИНУСЕ

Обычно топ-клубы больше тратят на игроков, чем зарабатывают на продаже собственных. Так работает современная футбольная система. Вот и в 2018 году трансферный баланс многих команд оказался отрицательным. Это следует из отчета, который представил УЕФА. Кстати, на этот раз там не обошлось и без российских команд.

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