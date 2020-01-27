Антон Зиньковский: Из «Лилля» не звонили. Мне больше нравится «ПСЖ»

«ЛИШНЕГО ВЕСА В ОТПУСКЕ НЕ НАБИРАЮ – ТАКОЙ ОРГАНИЗМ»

– Как проводите редкий выходной день?

– Замечательно. Гуляем по Москве с девушкой.

– А как прошли первые сборы в Турции?

– Они у всех команд примерно одинаковые. Втягивающие тренировки, бег, двусторонки, контрольные игры. Мы одержали две победы, что-то наработали. Втянулся в процесс быстро. Лишнего веса во время отпуска никогда не набираю, такой у меня организм. Поэтому был готов к нагрузкам. В обоих спаррингах тренеры давали игрокам по тайму. Сил хватило.

– «Спартаку» из Юрмалы и чешскому «Богемиансу» команда забивала по четыре мяча. Получается, атака у «Крыльев» уже хорошо работает?

– Выводы делать рано. Мне лично больше понравился второй матч, в котором удалось забить, поучаствовать в других голевых комбинациях. Впрочем, и в первой игре у команды многое получалось. Тогда я удачно исполнил угловой, завершившийся взятием ворот.

«ТРАНСФЕРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗИМОЙ ВСЕГДА МНОГО»

– Как восприняли сообщения о том, что вами интересуется «Лилль» – команда, участвовавшая в Лиге чемпионов-2019/20?

– Как к обычной новости. Во время трансферного окна таких много. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики.

– Но вы допускаете, что вами могут заинтересоваться в европейском топ-чемпионате?

– Допускаю, конечно. И не исключено, интерес «Лилля» действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался.

– Перешли бы в «Лилль»?

– Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»… Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как «Лилль».

«СОБОЛЕВУ САМОМУ РЕШАТЬ – УХОДИТЬ ИЛИ ОСТАВАТЬСЯ»

– Еще чаще в новостных сводках упоминался ваш одноклубник Александр Соболев. Его отправляли то в ЦСКА, то в «Динамо», но пока он никуда не перешел. В команде все это обсуждалось?

– Саша приехал на сборы позже. Был момент, когда казалось, что он действительно перейдет в другую команду. Но на этом новости вроде закончились. Сейчас мы вместе готовимся к чемпионату в обычном режиме.

– Когда он приехал в Турцию, были шутки по поводу его «трансферов»?

– Так, в легкую (смеется). Зимой над всеми подшучивают.

– В первой части сезона Соболев забил ровно половину голов команды – десять. Если он уйдет, кто будет завершать атаки?

– На вырученные за его трансфер деньги наверняка можно будет купить другого сильного форварда. Но, конечно, лучше бы он продолжал забивать за нас. Впрочем, надо учитывать и интересы самого Саши. Он хочет расти, двигаться дальше. А вариантов вроде бы много – в основном, команды из первой пятерки. Так что Саше самому решать. Если он все-таки уйдет, мы все пожелаем ему удачи.

«ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ «ЧЕРТАНОВО» В РПЛ»

– В Белеке «Крылья» делили отель с клубом «Чертаново», который дал вам путевку в большой футбол. Следите за успехами своей бывшей команды?

– Конечно! Общался на сборах с тренерами, ребятами. Когда бываю в Москве, стараюсь их навестить… Сейчас «Чертаново» реально претендует на выход в премьер-лигу. И я бы очень хотел увидеть команду в РПЛ на следующий сезон. Из опытных там только Илья Абаев, в остальном – своя молодежь, но это не мешает показывать отличные результаты.

– Сможет ли «Чертаново» при такой кадровой политике навязать конкуренцию в РПЛ?

– Когда мы играли еще в ПФЛ, многие говорили, что команда не готова к ФНЛ. Но «Чертаново» там не затерялось, быстро освоилось среди лидеров. Думаю, и в премьер-лиге может получиться.

– Не кажется ли вам, что в Москве и так перебор команд?

– А что в этом плохого? Чем больше в РПЛ будет столичных клубов, тем лучше. «Чертаново» могло бы проводить домашние матчи в «Лужниках». Так что и с ареной проблем не возникнет, если, конечно, Москомспорт поможет.

«ИГРОКИ ГОТОВЫ К РАСШИРЕНИЮ ЛИГИ»

– В прошлом сезоне вы пересеклись в «Крыльях» с Джано Ананидзе, который недавно сменил «Спартак» на кипрский «Анортосис». Удивились такому повороту в его судьбе?

– Да не особо. Джано расторг контракт с одним клубом, подписал – с другим. Обычное дело. Раз выбрал «Анортосис», значит, этот вариант был самым оптимальным из имеющихся. Допускаю, он не хотел выступать в России ни за какую другую команду кроме «Спартака». А на Кипре теперь наверняка получит стабильное игровое время.

– Клубы РПЛ проголосовали за расширение турнира до 18 участников. Как бы вы отнеслись к такой реформе?

– Футболисты точно готовы к тому, чтобы чаще играть. В Европе матчей больше – все справляются. Правда, там и погода другая, и перелетов меньше… Но четыре дополнительных матча – не так много. Если лига утвердит расширение, никаких проблем.

– Чем больше всего запомнился этот зимний перерыв, не считая новостей, которые мы уже обсудили?

– Приходом Леонида Слуцкого в «Рубин» и назначением Виктора Кашшаи руководителем судейского комитета. Иностранец на таком посту меня нисколько не смущает. Ну а к чему это приведет, покажет только весна.