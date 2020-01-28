«Спартак» должен стоять в пятерке, «Локомотив» – ниже «Динамо» - Советский спорт
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28 января 2020 09:00ФутболЗибрак Артем

«Спартак» должен стоять в пятерке, «Локомотив» – ниже «Динамо»

Представляем справедливую таблицу РПЛ-2019/20 на основе результатов исследования швейцарских ученых, которые соотнесли качество игры команд в европейских чемпионатах этого сезона с набранными очками.

СЕМИН ТЯНЕТСЯ К КЛОППУ

Европейская футбольная обсерватория (CIES) проводит подобные исследования не первый год. Швейцарцы разработали специальный алгоритм, при помощи которого можно посчитать количество очков, которое в среднем «должна» набирать команда в каждом туре исходя из качества ее игры (за основу берутся статистические данные Instat – процент владения мячом, частота и опасность атак, ударов и так далее).

Так вот, швейцарская экспертиза очередной раз подтвердила умение Юрия Семина с максимальной эффективностью использовать возможности своих подопечных. Критикам самого опытного тренера РПЛ сообщаем: «Локо» в первой части сезона в среднем за тур набирал на 0,3 очка больше, чем «заслуживал» (1,79 вместо 1,49). За 19 туров «перебор» составил 5,69 очка! Так что болельщикам железнодорожников надо радоваться, а не огорчаться промежуточному месту команды в таблице.

Среди «перебравших», помимо «Локо», выделяются «Уфа» (+0,26 очка в среднем за тур) и «Зенит» (+0,22). Во всей Европе безоговорочным лидером по этому показателю стала румынская «Астра» (+0,85), а в элитной континентальной пятерке – разумеется, «Ливерпуль» (0,66). Оно и понятно. Как бы ни хороша была игра команды Юргена Клоппа, 67 набранных очков в АПЛ из 69 возможных – самая настоящая футбольная аномалия…

ОТ «ПЕРЕБРАВШИХ» К «НЕДОБРАВШИМ»

Но вернемся в Россию – и бросим взгляд на тех, кто, напротив, по осени очков «недобрал». Иначе говоря, показывал более качественный футбол, чем можно было бы подумать при взгляде на реальную турнирную таблицу. И тут «вне конкуренции» спартаковцы. Если бы результаты команды Олега Кононова/Доменико Тедеско соответствовали игре, красно-белые набирали бы в среднем за тур на 0,41 очка больше (1,57 вместо 1,16) и ушли бы на зимний перерыв не десятыми, а пятыми!

Регулярно недобирали очки «Динамо» (-0,26) и «Ахмат» (-0,25). Там и там, кстати, как и в «Спартаке», в ходе сезона сменился главный тренер… Совпадение? Вряд ли. Хотя, в топ-чемпионатах подобное положение вещей необязательно приводит к отставкам. Скажем, «Аталанта», если верить швейцарским ученым, должна была набирать 2,46 очка за тур, на 0,71 больше, чем в реальности. В идеальном мире бергамцы лидировали бы сейчас в серии А, а «Ювентус» шел бы на четвертой строчке, пропустив вперед себя «Лацио» и «Интер». Однако никто Джанпьеро Гасперини за несоответствие жизни теории увольнять не стал. В клубе перетерпели непростой период – и в итоге «Аталанта» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а на внутренней арене громит соперников с астрономическими счетами даже в гостях.

ЧТО ГОТОВИТ НАМ ВЕСНА

Справедливая таблица РПЛ по итогам 19 туров подтверждает лидерство «Зенита», но отрыв питерцев от ЦСКА и «Краснодара» в ней съеживается с 10 до 7 очков. Отыграть такое отставание за 11 весенних туров все равно было бы сложно, так что вероятное чемпионство питерцев даже со швейцарской колокольни смотрится вполне обоснованным.

А вот «Локо» впору всерьез задуматься о своей игре. При всем уважении к тренерскому гению Семина позиции команды выглядят зыбко. В справедливой таблице красно-зеленые шли бы не вровень с ЦСКА и «Ростовом», а ниже «Спартака» и «Динамо», за пределами еврокубковой зоны. А вдруг весной последует «возврат долгов»? Так недолго пропустить вперед красно-белых и бело-голубых не только на бумаге, но и на практике.

Впрочем, строить прогноз на вторую часть сезона невозможно в отрыве от изменений в составах команд в зимнее трансферное окно. И это существенный фактор. Достаточно взглянуть на то, как стремительно меняется «Рубин» с приходом Леонида Слуцкого. Или как укрепляется при Кирилле Новикове «Динамо», уже подписавшее Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко и якобы ведущее переговоры с Далером Кузяевым.

Трансферный фактор может сыграть и со знаком минус. Тот же «Зенит» пока никого не купил. Зато странная история с арендой Александра Кокорина, который никак не соберется с вещичками в «Сочи», уже вбила невидимый клин между тренерским штабом и высшим клубным руководством. Как бы эти дрязги не обернулись последствиями, просчитать которые не под силу даже швейцарской обсерватории.

В чем с учеными трудно не согласиться, так это с вероятным весенним прорывом «Краснодара». Окончательное возвращение в строй Юрия Газинского, Виктора Классона и Реми Кабелла заметно повысит потенциал «быков». А качество игры у них и так было высоким. Так что мечты Сергея Галицкого увидеть команду в групповом турнире Лиги чемпионов (для этого достаточно занять итоговое второе место) очень близки к осуществлению.

Почти наверняка подтянутся к лидирующей группе и «Динамо» со «Спартаком». Про качественную селекцию бело-голубых уже говорилось. А в пользу красно-белых (помимо швейцарских калькуляций) должны сыграть полноценные зимние сборы под руководством Тедеско. Кстати, промежуточные результаты работы немецкого специалиста мы сможем оценить совсем скоро – во время представительного турнира в Катаре, где спартаковцы в начале февраля сразятся с «Партизаном», «Ростовом» и «Локо».

Что касается борьбы за выживание, то даже с арендованным Кокориным «Сочи» будет непросто остаться в премьер-лиге. Как и «Крыльям Советов», в особенности, если самарцы продадут Александра Соболева. Не стоит выводить из зоны риска и «Оренбург». Осеннее «качество» команда выдавала при Владимире Федотове, который зимой перебрался в Сочи. Весной игра уральцев может существенно поменяться. И не в лучшую сторону.0000

Tournament table

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