Василий Кикнадзе: Градуса конфликта на собрании клубов не было

- В заседании, помимо руководителей клубов, приняли участие полномочные представители РФС, - рассказал Кикнадзе. - Основной темой собрания стали выборы президента. Так как 24 января избирком РФС выявил некоторые процедурные несоответствия в ходе предыдущего собрания клубов, на котором на новый президентский срок был досрочно переизбран Сергей Прядкин, мы должны были как-то отреагировать. И вот что решила лига.

В соответствии с регламентами РФС и ФИФА выборы будут проведены повторно. Срок выдвижения кандидатов - до 4 февраля. Сами выборы состоятся 17 марта. Избирательную комиссию возглавит Сергей Чебан, который займется проверкой полномочий. Кроме того, до 30 июня будут подготовлены необходимые изменения в уставе РПЛ, которые нам еще предстоит обсудить. При этом и сам РФС согласился скорректировать свои уставные документы.

Напоследок хочу подчеркнуть, что встреча прошла в рабочей атмосфере. Градуса конфликта, который последние дни многие пытались придать отношениям РФС и РПЛ, и близко не наблюдалось. Напротив, было абсолютное взаимопонимание. Нам в конструктивном диалоге удалось наметить совместный план действий, который будет реализован в указанные сроки.