«Сейчас в России таких защитников, как Ловчев, нет». С днем рождения, Евгений Серафимович!

Год назад «Советский спорт» попросил его крестного отца в футболе Никиту Павловича Симоняна и бывших партнеров по «Спартаку» и сборной СССР рассказать свои истории про Евгения Ловчева. Самое время – напомнить.

«В 1968-м ПОЗВАЛ ЖЕНЮ В «СПАРТАК», ОН СРАЗУ СТАЛ ИГРОКОМ ОСНОВЫ»

Никита СИМОНЯН

Первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион-1956, тренировал Ловчева в «Спартаке» и сборной.

– Молодого Ловчева я не выпускал из виду с 1966 года, когда его пригласили в экспериментальную команду «Буревестник», а мне доверили курировать этот коллектив. В 1968-м позвал Женю в «Спартак», и он сразу стал игроком основы, прочно занял свое место на левой бровке, а мы выиграли золото. Для того времени Ловчев был уникальным футболистом – он регулярно подключался к атакам, чего его коллеги по амплуа тогда не делали. Даже не знаю, с кем его сравнить. В нынешнем поколении российских защитников я сопоставимых с ним величин не вижу. Это совсем другой уровень!

Были ли у нас с ним конфликты? Пожалуй, только один. В 1971 году после кубкового матча с «Кайратом» я высказал ему недовольство тем, что он поменял позицию на поле. Женя обиделся, позвонил Николаю Петровичу Старостину, сказал, что уходит из «Спартака». Однако Старостин его отговорил, ответил, что «Спартак» – это не Симонян, а гораздо больше. На этом конфликт был исчерпан.

С днем рождения тебя, Евгений Серафимович! Желаю благополучия, здоровья. И всегда оставаться на прежнем высоком профессиональном уровне. Ты жил футболом, живешь футболом и продолжай жить футболом!

А вот как вспоминает конфликт 1971 года с Симоняном сам Ловчев:

У меня была одна проблема: в концовках матчей часто сводило ноги. Но я об этом не распространялся, Никита Палыч про это не знал. Все шло от головы, проблему потом решил при помощи психолога, который работал в сборной перед Олимпиадой-1972. А тогда, в 1971-м, в игре с «Кайратом» опять пошли судороги. Вот и попросил Колю Киселева поменяться местами, а он – центральный защитник. Я по привычке стал активно идти вперед. И на фланге пошли провалы, Олег Долматов дважды прорывался, даже в штангу попал. В общем, чудом удержали победу 1:0.

И вот, после игры Симонян мне напихал. А я-то считал себя героем доиграл на морально-волевых до конца, не ушел с поля, мысленно сравнивал себя с Николаем Тищенко, который отыграл полуфинал Олимпиады-1956 в Мельбурне со сломанной ключицей. В общем, крепко обиделся на Никиту Палыча. Решил уйти из «Спартака», не поехал в Тарасовку на сбор перед матчем с ЦСКА, ту игру смотрел с трибуны, как простой болельщик

Потом действительно состоялся телефонный разговор с Николаем Петровичем Старостиным. Беседовали долго. И он меня переубедил. На следующий день приехал в Тарасовку, поздоровался с Симоняном. А он в ответ, как ни в чем не бывало: «Привет, Жень. Давай на тренировку». Никита Палыч, как всегда, проявил мудрость.

«ЖЕНЬКА ПРИШЕЛ ПОТОМ – ПРОСТОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ МАЛЬЧИШКА»

Сергей ОЛЬШАНСКИЙ

Чемпион СССР-1969, бронзовый призер Олимпиады-1972, играл с Ловчевым за «Спартак» и сборную СССР.

– Я попал в «Буревестник» чуть раньше. А Женька пришел к нам потом из подмосковной «Юности». Простой деревенский мальчишка! С ним было комфортно играть: никогда не подведет, в случае чего подстрахует. И футболу отдавался на 100 процентов. Впрочем, как и всему. В жизни он такой же, как на поле, надежный.

Иногда после тренировок Женька гостил у меня дома, на проспекте Мира, в Банном переулке. Мама нас кормила обедом. И из «Буревестника» нас обоих, 20-летних, в «Спартак» забрал Никита Палыч Симонян. А вот за границу он попал позже меня. На турнир в Сан-Ремо Ловчева не пустили, он был невыездным, так как после ПТУ какое-то время работал на оборонном заводе.

Наши пути разошлись в 1975-м, когда меня в 27 лет призвали в армию. Я тогда мог сразу попасть в ЦСКА, но Анатолий Тарасов не взял. Стал московским армейцем годом позже, отслужив на Дальнем Востоке. Так мы с Ловчевым стали соперниками: я капитанил в ЦСКА, он – в «Спартаке».

Женька жил в двухкомнатной квартире на ВДНХ, в знаменитом доме на курьих ножках. А я – напротив, в девятиэтажке, в однокомнатной. Женька, к слову, никогда не пил, на своей свадьбе фужер шампанского пригубил и все. Вспомнил это потому, что после моей свадьбы в ресторане гостиницы «Россия» даже такси не пришлось вызывать – домой меня с женой повез абсолютно трезвый Ловчев.

Женя, желаю тебе здоровья! В наши годы это самое главное.

«ДЕБЮТИРОВАЛ ОН ЯРКО, И СРАЗУ ПОПАЛ В СБОРНУЮ СССР НА ЧМ-1970»

Анзор КАВАЗАШВИЛИ

Бронзовый призер ЧМ-1966, двукратный чемпион СССР, играл с Ловчевым за «Спартак» и сборную СССР.

– Когда я перешел в конце 1968 года из «Торпедо» в «Спартак», там оставалось трое ветеранов – Гиля Хусаинов, Гена Логофет и Коля Осянин. Зато команду пополнила талантливая плеяда молодых: Сережа Ольшанский, Вадик Иванов, Коля Абрамов, Коля Киселев, Василий Калинов и Женя Ловчев. Как же все удивились, когда за один сезон Никита Павлович Симонян слепил из нашего коллектива чемпионский ансамбль!

Женьку отличала не только хорошая футбольная выучка, по жизни он был шустрый, активный парень. Сразу нашел золотую середину в отношениях с ветеранами. Было ощущение, что Ловчев уже много лет в «Спартаке». Дебютировал он ярко. И неслучайно сразу попал в сборную СССР, выступил на ЧМ-70 в Мексике.

Иногда, когда в чемпионате возникали паузы, «Спартак» всей командой отправлялся на пивкомбинат Бадаевский, главный инженер которого был нашим страстным болельщиком. Ребята позволяли немного расслабиться. Но только не Женька. Он совсем не употреблял. Несмотря на то, что его часто подкалывали: «Кто не пьет, тот не играет» или «Кто не пьет, того женщины не любят». Характер!

Меня не удивило, что Женя после футбола нашел себя в журналистике, стал классным футбольным обозревателем. В нем это было изначально заложено, у него с юности был аналитический склад ума.

Женя, мой дорогой! Я знаю тебя много лет, ты честный и прямой человек. Будь здоров и еще много лет радуй нас своими яркими публикациями!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгений Серафимович ЛОВЧЕВ

Родился 29 января 1949 года в поселке Крюково (Химкинский район).

До начала профессиональной карьеры выступал за столичные «Юность» и «Буревестник». С 1969 по 1978 год – в «Спартаке» (249 матчей, 30 голов). Завершал карьеру в «Динамо» (1979-1980) и «Крыльях Советов» (1980).

52 матча и 1 гол в национальной сборной СССР, 6 матчей – в олимпийской.

Чемпион СССР-1969, серебряный призер чемпионата СССР-1974, бронзовый – чемпионата-1970. Обладатель Кубка СССР-1971. Бронзовый призер Олимпиады-1972. Лучший футболист СССР 1972 года.

7 раз включался в списки 33 лучших футболистов СССР: четыре раза под первым номером (1969, 1972, 1973, 1975), дважды – под вторым (1970, 1974) и однажды – под третьим (1976).

Тренировал «Крылья Советов» (1980), «Металлург» Златоуст (1981-1983), «Локомотив» Челябинск (1986-1987), «Дружбу» (1989), мини-футбольные «Спартак» (1996-2008) и сборную России (2001-2003).

Выигрывал с красно-белыми чемпионат России (2000/01), Кубок (2002) и Суперкубок (2003).

Заслуженный мастер спорта России (2004).