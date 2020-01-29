Новое лицо «Рубина». Слуцкий пришел делать яркую атакующую команду

Возвращение Слуцкого из европейского турне

«Рубин» стал главным ньюсмейкером прошедшей части зимнего межсезонья в российском футболе. В первую очередь благодаря неожиданному возвращению в РПЛ Леонида Слуцкого, укатившего в 2017 году за европейским опытом в «Халл Сити» и «Витесс».

После подписания контракта с бывшим наставником сборной России казанский клуб ощутимо прибавил в медиапространстве. В первую очередь, благодаря медийности и постоянным шуткам самого Слуцкого, регулярно просачивающимся в СМИ. Во вторник он даже сходил в гости к Ивану Урганту, где так же отметился яркими высказываниями.

Баттл по поеданию треугольников 😂👌🏻

Победу одержал Леонид Викторович! 💪🏼 pic.twitter.com/scFPwZtexl — «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020

На этом фоне футбол «Рубина» отошел как бы на второй план, и сейчас в основном только преданные фанаты клуба, подписанные на его аккаунт в твиттере и Youtube, имеют представление о том, какую игру ставит новый главный тренер, и чего ждать от команды весной. Исправляем это недоразумение.

Плюс Игнатьев и Бакаев, минус Денисов и Сорокин

Начнем с того, что Слуцкий приехал в Казань не один. Помогать ему будут Олег Веретенников (лучший бомбардир в истории РПЛ), экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский и тренер-аналитик Игорь Мананников. Из предыдущего состава тренерского штаба сохранили свои должности Олег Кузьмин, Сергей Козко (тренер вратарей) и Хавьер Нойя (тренер по физподготовке). А команду медиков пополнили физиотерапевты Стюарт Лик и Чави Надаль.

Естественно, и состав команды претерпел некоторые изменения. Уже покинули «Рубин» Видар Кьяртанссон (вернулся из аренды в «Ростов»), Виталий Денисов, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани и Роман Акбашев. А еще в декабре «Краснодар» вернул из аренды Егора Сорокина.

Вместо них казанцы приобрели Ивана Игнатьева («Краснодар», 7 млн евро), Дарко Йевтича («Лех», 500 тысяч), Солтмурада Бакаева («Спартак», 300 тысяч) и Дениса Макарова («Нефтехимик», 300 тысяч), а также подписали контракт с проведшим прошлый год в «Торпедо» Ильей Самошниковым. Кроме того, на оба сбора с командой поехал экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

⚡️«Рубин» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.



Соглашение рассчитано до 30 мая 2024 года 📄



Подробности на нашем сайте 📲:https://t.co/CnYFS27AHx pic.twitter.com/XpOhahhtel — «Рубин» Казань (@fcrk) December 28, 2019

Вернуть еврокубки и болельщиков

Очевидно, что приход такого именитого тренера как Слуцкий, означает новую жизнь «Рубина», мучившегося последние два года из-за отсутствия денег, ставшего следствием несоответствия финансовому фэйр-плей, в результате которого УЕФА наложил на клуб запрет на участие в еврокубках.

Безусловно, Татарстан не только очень спортивный, но и богатый регион, а значит, при желании деньги всегда можно было бы найти, но, видимо, в руководстве региона посчитали нецелесообразным тратить большие средства без возможности выйти на евроарену. В итоге знаковый для Казани тренер Курбан Бердыев устал от безденежья и кадрового голода и прошлым летом покинул команду, однако у сменившего его Романа Шаронова рок-н-ролл быстро закончился, и, выиграв в 13 последних турах только раз, первую часть сезона «Рубин» завершил в зоне переходных матчей.

Поэтому основной задачей Слуцкого на ближайшие полгода станет сохранение прописки в премьер-лиге, но будет и еще две не менее важных. Во-первых, выстроить каркас команды на будущее, чтобы в следующем сезоне побороться за место в еврокубках. Напрямую в клубе об этом не говорят, но в новогоднем поздравлении Слуцкий пожелал болельщикам вспомнить о чемпионских амбициях и увидеть вживую матчи Лиги чемпионов. Намек понятен.

Во-вторых, как отметил сам 48-летний специалист, в Казани очень высока конкуренция между различными видами спорта, поэтому в его задачи входит построение привлекательной игры, которая позволит заполнить трибуны красавца-стадиона. А это значит, что в РПЛ должна появиться яркая команда, чья игра будет заточена на атакующий футбол, что в нашем футболе большая редкость. Исходя из увиденного на первом сборе в Турции, слова тренера не расходятся с делом.

Пейнтбол, квиз и новая традиция

Для построения такой команды, которая не только демонстрировала бы зрелищную игру, но и добивалась высоких результатов, по мнению Слуцкого, необходим единый коллектив с внутренним стержнем. С этой целью он проводит множество различных командных мероприятий, которые старается сделать максимально интересными для футболистов. Так, по окончании первого тренировочного сбора игроки все вместе поиграли в пейнтбол («там вы сможете выместить свою злость на тренерах») и в футбольный квиз-викторину (победили команды Слуцкого и Козко).

Кроме того, тренер завел новую традицию – каждый новичок команды, будь то футболист, тренер или врач, должен исполнить какую-нибудь песню на командном ужине. Вы наверняка уже видели, как Игнатьев пел «Черные глаза», но круче всех выступили раскрепощенные европейцы физиотерапевты Лик и Надаль.

Вы тоже знали, что у него получится? 😂🔝 Физиотерапевт Чави Надаль 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/QvqXVW4wBd — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020

Также Слуцкий ввел систему штрафов (раньше ее не было) и объяснил это не желанием «сделать себя или клуб богаче, а для того, чтобы не читать морали взрослому человеку за, например, опоздание». За подобные нарушения игроки будут отдавать определенные суммы Козко («он надежен, как швейцарский сейф»), а тратиться они будут на общекомандные нужды.

«Вся методика строится через сознание»

Вообще, видно, что из Европы Слуцкий приехал расслабленным, спокойным и в хорошем настроении. Он шутит на каждой тренировке. В основном его стиль юмора в простонародье называется троллингом. «Если кто-то из вас умрет, не беда, у нас много людей». «Коновалов, ты хоть один гол забил на тренировке? Вот, а Кокора уже забил». «Данченко, (выполняешь упражнение) так себе! Как и во всем остальном». «Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто никогда не видел». Все эти фразочки уже ушли в народ, не говоря уже о комментарии в «Вечернем Урганте» о том, что «Тарасов не тонет».

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий расскажет, как происходит трансфер футбольных тренеров, как его принимали в Казани и что он заставляет делать всех новичков клуба ⚽https://t.co/ZncOIGSVZ2 pic.twitter.com/JXdVKJ6jzM — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) January 28, 2020

В общем, он делает все, чтобы игроки были раскрепощены и чувствовали себя комфортно. А из Европы привез философию отношения к своим футболистам. «Видели первое выступление Жозе Моуринью перед командой? У меня такая же философия. Критиковать вас я буду только внутри коллектива, а для всего мира с этого момента вы для меня – лучшие. Вся методика строится не через крик, шум, гам и оскорбления (хотя все это будет, кроме последнего), а через ваше сознание», – с этого Слуцкий начал знакомство с командой.

Также он подчеркивает, что игроки не просто могут, а должны задавать ему вопросы, что, в отличие от европейцев наши футболисты стесняются делать: «Вы должны понять, что от вас хотят. Тупых вопросов не бывает. Если вопрос вас интересует вопрос, вы обязаны его задать. Если начнете домысливать, домыслите не то, что я имею в виду».

О европейском опыте Слуцкого напоминают и периодически проскакивающие в его речи англицизмы – квиз, фитбэк, тимбилдинг. Впрочем, в России эти слова давно уже не нуждаются в переводе. Тренировки он ведет на русском языке, но если надо обратиться к помощнику-иностранцу или легионеру, легко переходит на английский.

Новый «Рубин» – реинкарнация ЦСКА Слуцкого

Распорядок дня на сборах у «Рубина» очень плотный и включает две тренировки, 45 минут теоретических занятий и два часа восстановительных мероприятий. Утренняя тренировка идет полтора часа – она нацелена на интенсивную работу с мячом, – а вечерняя длится час, и в ней намного больше тактических занятий. На каждом утреннем занятии тренерский штаб ведет статистику действий игроков по системе «плюс-минус», а в конце называет MVP всей тренировки. Так, MVP первой тренировки, а впоследствии и всего сбора, стал нападающий Евгений Марков.

⚽️Тренерский штаб подвёл итоги сбора и определил лучшего игрока тренировок!



🔥Первое место завоевал Евгений Марков!



Напоминаем, что тренерский штаб ведёт рейтинг лучших игроков тренировок по системе +/- 📊 #РубиновыеСборы | #MVPТренировки pic.twitter.com/jCqRcX7I9t — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020

По первым контрольным матчам на сборах невозможно делать выводы о том, кто будет составлять основу в официальных играх, однако прообраз будущего «Рубина» виден отчетливо. Стоит ожидать, что по стилю игры казанский клуб более всего будет похож на ЦСКА времен Слуцкого.

Казанцы планируют играть в атакующий комбинационный футбол, доставлять мяч в штрафную проникающими передачами низом и начинать прессинг соперников на их половине поля. В матчах с «Лехией» (1:0) и «Слованом» (2:1) переход в атаку осуществлялся через короткий и средний пас. В позиционных атаках участвовало большинство полевых игроков, за исключением центральных защитников, а крайние полузащитники за счет дриблинга и перепаса часто смещались в центр, открывая свободные зоны для фланговых защитников.



В качестве основной расстановки в обеих играх использовалась схема 4-2-3-1 с двумя опорниками, двумя резкими техничными вингерами, единственным центрфорвардом и располагающимся под ним плеймейкером. Возможно, модель игры еще будет трансформироваться, но стиль должен остаться неизменным, что косвенно подтвердил и сам Слуцкий, сказав, что игроки «пытались делать то, что отрабатывали на тренировках».



Вторая игра выявила недостаточную слаженность игроков «Рубина» в обороне, но в большей степени это объясняется кадровыми трудностями, из-за которых Тарасов вынужден был занять позицию центрального защитника. Вообще, главная сложность для Слуцкого в том, что ему никак не удается выставить оптимальное сочетание игроков – Филип Уремович мучился из-за проблем с мозолями, Николай Поярков и Игнатьев не смогли сыграть во втором матче из-за повреждений, а Павел Могилевец вообще пропустил почти весь сбор. Не играли и Владимир Гранат с по-прежнему травмированным Сильвие Бегичем.

Острая конкуренция в полузащите

Так что пока можно делать выводы только об общей игровой модели, а костяк команды проявится в течение двух оставшихся сборов и первых официальных матчей. Поэтому пока Слуцкий только присматривается к игрокам – их техническим возможностям, тактическим навыкам и умению проявить себя под нагрузками и в тяжелой ситуации (проще говоря – характеру).

По линиям отметим, что наибольший выбор у Слуцкого на флангах полузащиты, где на две позиции претендуют сразу шесть игроков – Зурико Давиташвили, Солтмурад Бакаев, Александр Ташаев (все – справа), Хвича Кварацхелия, Александр Зуев (оба – слева) и Денис Макаров (на обоих флангах). Кроме того, на позиции плеймейкера Слуцкий помимо новичка Йевтича пробовал Давиташвили и Зуева. Последний отличился победным голом в матче со «Слованом», забитым в результате изящной комбинации.

2️⃣:1️⃣ Александр Зуев ⚽️

Отличная комбинация в исполнении нашей команды pic.twitter.com/m86Zrm4Lhe — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2020

Хватает игроков и в опорную зону – капитан Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Евгений Башкиров, Камиль Закиров и Дмитрий Тарасов. Экс-железнодорожник забил «Словану» после розыгрыша углового, в одной из тренировок был признан MVP и полетел с командой на второй сбор, так что велика вероятность, что он подпишет полноценный контракт.

Дмитрий Тарасов забивает после подачи углового ⚽️

Голевая передача на счету Дарко Йевтича 👌🏻 pic.twitter.com/5QeIewThY6 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2020

А наибольшие сложности вызывает пока линия обороны, поскольку Гранат, Бегович и Уремович на поле пока не выходили. В итоге центральный защитник Карл Старфельт оказался единственным футболистом, отыгравшим все 180 минут обоих матчей. Новичок Самошников будет конкурировать с Олегом Данченко за позицию правого защитника, а на противоположном краю Николай Поярков поборется за место в основе с Данилом Степановым.

Отметим также, что у «Рубина» довольно молодой состав. Большинству футболистов до 25 включительно, а 30-летний рубеж перешагнули только Гранат (32) и Юрий Дюпин (31).

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Исходя из увиденного, в данный момент ориентировочный состав «Рубина» в модели 4-2-3-1 выглядит следующим образом:

Вратарь – Дюпин (Ив. Коновалов)

Правый защитник – Данченко (Самошников)

Правый центральный защитник – Плиев (Тарасов, Агапов)

Левый центральный защитник – Старфельт

Левый защитник – Поярков (Степанов)

Правый опорный полузащитник – Подберезкин (Башкиров)

Левый опорный полузащитник – Иг. Коновалов (Тарасов, Закиров)

Правый атакующий полузащитник – Давиташвили (С. Бакаев, Ташаев, Макаров)

Центральный атакующий полузащитник – Йевтич (Давиташвили, Зуев, Закиров)

Левый атакующий полузащитник – Кварацхелия (Зуев, Макаров)

Нападающий – Игнатьев (Марков, Кварацхелия)

ЗИМНИЕ СБОРЫ «РУБИНА»-2020