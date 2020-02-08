«Привезем пояса, а «Канело» будет кофе наливать». Большое интервью братьев Байсангуровых

Братья Байсангуровы рассказали об отношении украинцев к россиянам, назвали свои планы на будущее, объяснили, почему двоюродный брат Заурбек завершил карьеру, оценили чемпионские перспективы Умара Саламова и Сергея Ковалева, а также описали как Магомед Исмаилов победит Александра Емельяненко.

«ОСНОВУ КЛАНА БАЙСАНГУРОВЫХ ЗАЛОЖИЛ ОТЕЦ»

– Самым известным членом вашей семьи является Заурбек Байсангуров. Кем он вам приходится и почему не выступает?

Хусейн: Мы – двоюродные братья. Заурбек много пахал, добился своей цели, стал чемпионом мира по двум версиям WВО и IВО. Потом защитил титулы два раза. Даже наши земляки спрашивают, где Заурбек, он выступает или завершил карьеру? Сам Заурбек всегда отвечает, что свою мечту осуществил, а что дальше? Имя прославил, деньги заработал, пора для себя пожить.

– Какую роль играет Заурбек в ваших карьерах?

Хусейн: Мы всегда на связи, приезжает к нам в лагерь, присутствует на боях. Он – дополнительная мотивация для нас. Заурбек прошел все, через что сейчас предстоит пройти нам.

– Заурбека тренировал ваш отец? Есть ли в вашей большой семье еще боксеры?

Хасан: Да, все мы тренироваться начинали у моего отца. Основу боксерского клана Байсангуровых заложил он. Папа в молодости занимался боксом, потом перешел на тренерскую деятельность. Самые известные из учеников – это Заурбек, его младший брат Саламбек, еще несколько двоюродных братьев, а мы замыкаем.

– Смею предположить, что потом будут боксировать и ваши дети?

(Смеются) Хасан: Да, потом дети продолжат нашу династию.

Хусейн: Знаете, в начале 2000-х в Чечне не было особого выбора. Тяжелая жизнь. Отец очень любил бокс и считал, что занятия все равно пригодятся по жизни, даже если ты не станешь известным боксером. Спорт воспитывает характер и силу воли.

– Почему бокс, а не борьба?

Хасан: Борьба – это соседняя республика. Дагестан.

Хусейн: На самом деле весь Кавказ – это борьба, все медали на Олимпиаде завоевывают наши ребята. У нас все в семье все боксеры, поэтому и мы пошли в бокс. Если бы были борцы, может и попробовали заниматься борьбой. Мне нравится бороться, у нас много друзей и иногда во время тренировок, они учат меня приемам. Узнать особенности другого вида спорта всегда интересно.

«УКРАИНА? ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НАГНЕТАЮТ»

– У вас в биографиях написано, что вы с Украины, но выступаете за Россию. Как так получилось?

Хусейн: Мы все родились в Чечне. В 2007 году, когда Заурбек сотрудничал с К2 Promotions, в Украине профессиональный бокс был развит лучше. Мы летали туда на подготовку, но жили в Москве. Потом, в Украине, местная чеченская диаспора создала нам условия для тренировок, дали жилье, стадион. Спасибо им огромное за это. Со временем мы стали больше тренироваться в Киеве.

– Как к россиянам относятся в Киеве?

Хусейн: Если не смотреть телевизор, ничего и не было. К нам на подготовку приехал российский боксер, который тренировался в спортивном костюме с флагом нашей страны. Абсолютно никаких проблем, никто не докапывался. Только по телевизору нагнетают. Люди в Украине нормальные.

Хасан: Слава Богу, политика спорта не коснулась.

– Хусейн вы будете драться с Сергеем Шигашевым, что думаете о своем сопернике?

Хусейн: Многие посчитали, что мой соперник – Шигашев, но это не так. Нас разместили на плакате рядом друг с другом, но он свой поединок проведет передо мной, а я, скорее всего, буду драться с боксером из Англии. Пока мне не назвали его фамилию.

– А не помешает то, что вы до сих пор не знаете с кем боксировать?

Хусейн: Самое главное, чтобы подготовка прошла по плану. ОФП не зависит от соперника. Боевая практика, а потом уже будем готовиться под соперника.

«В РЕВАНШЕ С АМИРХАНЯНОМ НЕТ СМЫСЛА»

– Не было ли возможности провести реванш с Арамом Амирханяном?

Хусейн: Это забытая тема. Я просил своего промоутера устроить мне реванш, но их сторона просила очень большие деньги, заломив цену в пять раз. Я хотел вернуть титулы, но он не стал их защищать и лишился поясов, поэтому смысла в реванше нет.

– Хасан, а когда у вас ближайший бой?

Хасан: У меня намечался бой на ноябрь, но дала знать о себе старая травма, поэтому я решил заняться лечением кисти правой руки. В конце апреля будет бой.

– Что-то про поединок уже известно?

Хасан: Скорее всего, он пройдет в Москве.

«БРАНТ ПРЕПОДАЛ ЦЕННЫЙ УРОК»

– Хасан, вы дрались за пояс чемпиона с Робом Брантом. Какие воспоминания о бое, и какое было настроение перед ним?

Хасан: Я был в идеальной форме, лучшей за всю карьеру, но перестал слушать свой угол, решив, что сам знаю как лучше. Получил очень ценный урок. Меня многому научило это поражение.

– А что вы делали не так? Хотели попасть правой на правую?

Хасан: Нет, меня с первого раунда просили перебивать его, выбрасывать много ударов, а я его преследовал, принимая удары то на защиту, то на себя, стараясь уронить его одним ударом. Забыл, что передо мной опытный чемпион мира и поплатился за это.

Хусейн: Я считаю, брат не был готов психологически. Физическую форму набрать всегда можно. Когда смотришь по телевизору бои чемпионов – это одно. Другое, когда выпадает шанс в 21 год, а ты в Америке не дрался. Такой опыт приходит только в ринге, спарринги не помогут.

Хасан: Еще повлиял климат, смена часовых поясов. Со сном были проблемы.

– Но Роб Брант же не самый страшный нокаутер?

Хасан: Он не панчер, он выбрасывает 1100 ударов за бой. Он с Риото Муратой выбросил более 1200 ударов и завоевал пояс чемпиона.

– Не было шоком, что во втором поединке Мурата нокаутировал его во втором раунде?

Хасан: Шок был, только в том, что все кончилось так быстро. Я был уверен, что Мурата у себя на родине выиграет, но что во втором раунде, это небольшой сюрприз.

«Я ПОБЕДИЛ АМИРХАНЯНА»

– У Заурбека было поражение от Корнелиуса Бейндриджа, у вас тоже по одному проигрышу, он вам давал какие-то советы, как это пережить, как сам он пережил, чтобы дойти до титула и не сломаться?

Хусейн: Помню, почему проиграл Заурбек. Он перетренировался. Он был фаворитом, бой сделали под него. Заурбек должен был выиграть и стать обязательным претендентом на пояс IВF, но в ожидании большого боя он очень много работал. Мой тренер с детства говорил, лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Сам Заур вспоминал, что выйдя на бой, появилось ощущение, скорее бы все закончилось. Глаза не горят, уставший, будто проводишь второй поединок подряд. Заурбек выглядел лучше, но пропустил удар и так получилось.

– А ваше поражение от Амирханяна чем было обусловлено? Судьями?

Хусейн: Вы же тоже так считаете?

– Конечно, это был ваш бой. Когда он закончился, первая мысль была – не удосрочил, выиграл по очкам.

Хусейн: Сами видите, сколько мне людей писали, сколько слов поддержки было. Не только земляки поддержали, писали люди из других стран. Это спорт, победы чередуются с поражениями. Были ошибки с весогонкой, я не восстановился. После двух-трех раундов тело «встало и потянуло назад». Не было взрывной силы, легкости. Поэтому так вышло.

– А вы знали, что идете фаворитом?

Хусейн: Я не слежу за ставками, но мне известно, что когда шел бой, я и оставался фаворитом в онлайне, значит, я выигрывал. Букмекеры ошибок не делают.

«УАЙЛДЕР ПОБЕДИЛ ФЬЮРИ»

– Давайте продолжим скандальную тему, в прошлом году был крайне спорный бой Дмитрий Кудряшов – Вацлав Пейсар, годом ранее Федор Чудинов – Наджиб Мохамедди. Какой самый скандальный поединок был на вашей памяти?

Хусейн: В детстве смотрел бой Бернарда Хопкинса и Джермейна Тейлора. Ожидал, что поднимут руку Хопкинсу. Был очень удивлен, когда этого не произошло. Тогда я считал, что засудить могут только в любителях. Или Мэнни Пакьяо – Тимоти Брэдли.

Хасан: Меня больше удивил результат боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Считаю, что Уайлдер победил.

– Кто победит в реванше?

Хусейн: Мне больше нравится Уайлдер.

Хасан: Фьюри очень неудобный боксер, с которым непонятно что делать.

«ГОЛОВКИН ПРОИГРАЛ ОБЕ ВСТРЕЧИ «КАНЕЛО»

– Нужен ли Геннадию Головкину третий бой с Саулем Альваресом и остался ли Геннадий тем же монстром, что был раньше?

Хасан: Он уже на спаде, а третий бой? Не вижу смысла. Считаю, что первые два выиграл Альварес. Я очень уважаю Гену, мы с ним даже знакомы.

Хусейн: Он боксировал у Заурбека в андеркарте.

Хасан: Заур дружит с Геннадием, просто я считаю, что Альварес выиграл оба боя.

– Можно узнать с каким счетом, так как это нестандартное мнение?

Хасан: Первый бой Сауль выиграл 7:5 по раундам, а во втором Головкин взял максимум четыре раунда.

Хусейн: Во втором поединке Гена меня удивил. После первой встречи компания по реваншу превратилась в бизнес-проект. Мы присутствовали на открытой тренировке перед вторым боем и ездили в Лас-Вегас на поединок. Много мексиканских болельщиков болело за Головкина. Ведь не просто же говорят, что у Гены «мексиканский стиль» и он показывает Big Drama Show. Первый бой Головкин провел в своей манере, и победил. У нас в семье все спорят на эту тему. Я с Хасаном, а Заурбек потом спокойным тоном сказал: «Альварес выиграл». Кто как бой видел. Вторую встречу взял Альварес.

– Мощь у Геннадия упала?

Хасан: Агрессия упала, раньше он пер как танк, забивал. У него поменялся тренер. Видимо, Джонатан Бэнкс учит его больше боксировать. Возвращает ему старое из любительского бокса, работа джебом и с дистанции.

– Не поздно ли Головкину что-либо менять?

Хусейн: А поменяет ли он что-то? Гена ж не с улицы пришел в бокс, он – чемпион мира, он – серебряный призер олимпийских игр. Это казахстанская школа, он и так все знает.

– Кто выиграл Головкин или Сергей Деревянченко?

Хусейн: Я не смотрел.

Хасан: Мне кажется с небольшим преимуществом забрал Гена. Если рассудить со стороны промоутеров, какой смысл в победе Деревянченко? Тогда бы никто не говорил о третьем бое Головкин – Альварес. Промоутеры смотрят дальше, чем мы.

– Ближайшие бои – Головкин против Камила Шереметы, Альварес против Мураты. Вам они интересны?

Хасан: Конечно. Альварес нокаутирует Мурату, а с Шереметой будет очень интересная встреча. Гена уже постарел, а Камил очень хорошо держит удар.

«БЕТЕРБИЕВ – ТАНК»

– Как вы оценивали шансы в поединке Артура Бетербиева и Александра Гвоздика?

Хусейн: Мы с ними близко знакомы. По статистике я считал фаворитом Гвоздика, ведь он победил Адониса Стивенсона. Канадец – непростой чемпион. Артур же перед таким боем ошибался, часто кидался вперед без защиты. Думал, он может выиграть, если он поработает над защитой.

– Гвоздик сумеет вернуться?

Хасан: Он очень дисциплинированный и целеустремленный человек. Конечно, сможет. Сейчас, например, титул WBO вакантен.

– Его разыграют между Умаром Саламовым, Максимом Власовым, Элейдером Альваресом и Джо Смитом. Кто фаворит?

Хусейн: Значит, у нашего друга Саламова еще больше шансов стать чемпионом мира.

– Что вы можете сказать о Дмитрии Биволе, и его возможном бое с Бетербиевым?

Хасан: Если, честно я не завидую парням из категории 79 кг. Артур просто танк. Если его правильно поведут промоутеры, он станет абсолютным чемпионом.

– Правильно сделал Сауль Альварес, что не стал задерживаться в этом весе?

Хасан: Конечно, хоть Альварес в межсезонье и весит под 90 кг. Если Артур попадет, то все.

Хусейн: Мы же понимаем, чем больше вес, тем меньше скорости, меньше движения, но сильнее удары. К сожалению, время Мохаммеда Али прошло, когда он «порхал как бабочка и жалил как пчела». Сейчас, Усик очень красиво боксирует. Артур своими ударами славится еще с любителей. Мы готовились вместе в Кисловодске. У Артура спарринг партнеры постоянно менялись. Тренер все время кричал: «Тише, Артур, тише». Он выкладывался по полной.

– Если Бетербиев – бьющий, то Бивол – больше технарь?

Хусейн: Не сказал бы, Бивол технарь, но если вовремя попадет, это как в физике ускорение плюс масса. Он не делает ставку на удар, но правым прямым поймать может.

«УСИК ПРОЙДЕТ ЧИСОРУ»

– Александр Усик зря полез в тяжелый вес?

Хасан: Нет, он правильно сделал. В первом тяжелом весе он всего добился. Тем более в тяжах большие деньги и имена. Для таких боев он уже о себе заявил. Скоро выйдет биться за титул. Дерека Чисору Александр пройдет, а вот победит ли он Уайлдера или Фьюри – не знаю.

Хусейн: Бой пройдет в Англии, Усик хорошо заработает. Сегодня модно говорить о наследии, но это бизнес. Вспомните Эвандера Холифилда. Он стал чемпионом в первом тяжелом весе. Затем перешел в тяжелый и побил Майка Тайсона.

– Но Холифилд бил тяжелее Усика.

Хасан: Да, но Усик быстрее, он здорово движется и техника у него лучше. Соперник не подберет ключи, просто не попадет. Почему все отказываются от встречи с Василием Ломаченко? Николас Уолтерс – нокаутер, Гильермо Ригондо вообще умеет все. Но они ничего не показали в боях с Васей.

– Вы можете что-то почерпнуть для себя из боев Усика и Ломаченко?

Хасан: Конечно.

Хусейн: Они левши, а я правша. Помню, когда выступал по любителям, на айфоне у меня были нарезки Ломаченко и Ригондо, я смотрел и старался повторить, у каждого есть что взять, надо учиться.

«ЕМЕЛЬЯНЕНКО – КОКЛЯЕВ – БОЙ ГОДА»

– Сейчас еще надо уметь правильно себя «продать» на публике до боя.

Хусейн: Меня поражает, когда люди поливают до боя друг друга грязью, а после боя обнимаются. Где достоинство? Необязательно опускаться до грязи. Тот же боец ММА Магомед Исмаилов, над которым сначала смеялись, красиво все преподнес и сегодня делает нереальные бои. Думаю, он победит Александра Емельяненко. Я кстати был с Сашей на сборах. Мы тренировались у Олега Меньшикова. На тренировках Емельяненко пахал, но и бывало «срывался». Будучи незнакомым с ним, изначально думал, что он агрессивный с нацистскими наклонностями, а оказался нормальный адекватный человек.

– Его бой с Михаилом Кокляевым вам был интересен? Много в нем было бокса?

Хасан: Я вообще не понимаю, как ESPN не дал им бой года. Такое событие пропустили.

Хусейн: Зря их осуждают. Для молодых боксеров была площадка в андеркарте, люди пришли как на шоу.

– Емельяненко владеет золотым поясом чемпиона Рен-ТВ, а Максим Новоселов серебряным. Надо продолжать?

Хусейн: Спрос рождает предложение. Говорят, Флойд Мейвезер вновь вернется для боя с Конором Макгрегором. Люди болели за Кокляева, люди делали ставки на победу Макгрегора. Представляете, ставили на бойца ММА против лучшего боксера за всю историю. Это как же сработала пиар-компания. Как все красиво преподнесли.

Хасан: Единственный минус, что болельщики, смотря на такие шоу, как Емельяненко – Кокляев и Мейвезер – Макгрегор, забывают про настоящий бокс. И настоящие бои уходят на второй план.

– А сами хотите сделать что-нибудь хайповое, может выступить по ММА?

Хасан: Да я все думаю, в какой цвет покрасить волосы, – смеется. – Считаю лучший хайп – это твое мастерство в ринге. Выигрывай бои и будешь востребованным спортсменом.

«КАДЫРОВ МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ БОЙ КОВАЛЕВА И БЕТЕРБИЕВА»

– Удивил ли вас результат встречи Сергея Ковалева с Саулем Альваресом?

Хасан: Все, как и ожидалось. Надо учитывать факт, что у Ковалева два месяца назад был тяжелый бой в Челябинске с Энтони Ярдом.

– Ковалев может вернуть свой пояс, если сразится с тем же Саламовым или Бетербиевым?

Хусейн: Без титула Артуру вряд ли этот бой будет интересен. Нужны хорошие деньги. Такой бой может организовать Рамзан Кадыров.

Хасан: Серега уже не молодой, но мы с ним тренировались, когда он готовился к реваншу Элейдером Альваресом. Я видел, как он готовился. Очень дисциплинированный спортсмен. Если серьезно подготовится, он сможет навязать конкуренцию всем чемпионам.

Хусейн: У него огромный опыт и «зеленого» проспекта он пройдет, а там, если захотят, и чемпионом сделают.

«ХАБИБ ПОБЕДИТ ФЕРГЮСОНА ДОСРОЧНО»

– В чем шанс Исмаилова против Емельяненко?

Хусейн: Мага будет быстрее, плюс надо в борьбу переводить. Много видел Емельяненко на тренировках, ни разу не было, чтобы он проводил болевые приемы. Он даже ногами сейчас не бьет. В борьбе Мага выиграет, в стойке тоже есть шанс. Магомед Маликов же победил Сашу, а он тоже невысокого роста.

Хасан: Исмаилов выиграет, но Саша непредсказуем, и бой может не состояться.

– Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?

Хусейн: Хабиб. Посмотрите последние бои Тони. Он постоянно бывал в нокдаунах. Он очень высоко держит голову. Даже до решения бой не дойдет.

Хасан: Самое опасное для Хабиба это локти Фергюсона, он может рассечь. А так, Тони уже не тот боец, который был пару лет назад.

Хусейн: Многие говорят, что Хабиб работает только в партере, но вы посмотрите его бой с Дастином Порье, которого многие называли лучшим боксером. Порье в стойке ничего не сделал. Макгрегор считался лучше в стойке, тоже пропустил, а физически Хабиб будет сильнее.

– Были ли кумиры в детстве?

Хусейн: Нравились фильмы с Джеки Чаном и Брюсом Ли, в боксе Мохаммед Али.

«СНАЧАЛА ОПЫТ, ПОТОМ ТИТУЛЫ»

– Когда планируете выйти на титульный бой?

Хусейн: Накануне мне обещали, что 22 июля на Красной площади буду драться за чемпионский пояс. Но я сказал, что должен быть в форме, надо провести тренировочный лагерь в Америке. Надеюсь, до конца года выйду за титул.

– Хасан, а когда вы привезете в Москву на титульный бой Альвареса, Головкина или Деметриуса Андраде?

Хасан: Надеюсь, Гену только в качестве зрителя. Я не спешу, у меня больше времени в запасе, чем у брата. Год-полтора, а там видно будет.

Хусейн: Наш двоюродный брат очень не любит Альвареса, и он будет рад, если Хасан его победит.

Хасан: Бетербиев – первоклассный боксер. Когда он стал чемпионом? К 34 годам. У нас и так карьеры быстро развивались. Наберусь опыта, а потом привезем Альвареса.

Хусейн: Да, можно и к нему поехать. Это будет интересно в финансовом плане. Заберем пояса и привезем их к вам, тут же встретимся.

– Да, обязательно, можете побитого Альвареса привести.

Хусейн: Да наденем пояса, а он пусть смотрит.

– А мы ему кофе нальем.

Хусейн: Тогда уже он нам будет кофе наливать, – смеется.