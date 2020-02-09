Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании

«Зенит» и ЦСКА встретились в Испании

До возобновления российского футбольного сезона остается три недели. Первый этап подготовки пройдет, и команды стараются выбирать спарринг-партнеров хорошего уровня, чтобы протестировать свое функциональное состояние и отработать тактические заготовки. А уж когда встречаются «Зенит» и ЦСКА, зрительский интерес обеспечен.

Для питерцев эта игра стала уже пятой в 2020 году. До того, напомним, они победили «Аль-Увайнах» (10:0), «Дюделанж» (4:0) и «Сабуртало» (4:0) и уступили «Зальцбургу» (3:6). Армейцы, в свою очередь, провели на один матч больше – с «Дандолком» (2:0), ЛАСК (2:1), «Сваровски Тироль» (2:2), «Ориуэлой» (2:0), «Норшелланом» (2:0) и «Оддом» (3:1). Причем последняя встреча состоялась днем ранее, а участие в ней принимал полностью другой состав полевых игроков. Только Илья Помазун сыграл и в субботу, и в воскресенье.

Матч состоялся в тренировочном сборе в Испании, где проходят подготовку оба коллектива, на стадионе «Камило Кано», где питерцы играли с «Дюделанжом».

Дзюба посмеялся с Акинфеевым и Дзагоевым

Несмотря на товарищеский статус матча, ни тем, ни другим принципиальному противнику проигрывать не хотелось, поэтому Сергей Семак и Виктор Гончаренко выставили составы, близкие к оптимальным, за исключением отсутствия Игоря Акинфеева в воротах номинальных гостей.

Более того, нагрузка на игроков выпала вполне серьезная – заранее планировалось, что футболисты стартового состава проведут на поле большую часть матча. У «Зенита» вообще оказалось всего четверо запасных. А для тех, кто не принял участие в этой игре, в тот же день организована еще одна контрольная встреча – с «Ленинградцем». У зенитовцев объективно хватает игроков на два полноценных состава, и Семак еще ранее готовил о том, что хочет дать достаточно игровой практики всем.

За полчаса до начала матча игравший в основе Артем Дзюба пришел к скамейке запасных соперника и очень тепло, с традиционными шутками-прибаутками, пообщался с Акинфеевым, Георгием Щенниковым, Аланом Дзагоевым и братьями Березуцкими. Затем к ним присоединился Семак, пообщавшийся заодно и с Гончаренко.

Первый тайм – за ЦСКА

Пока очевидно, что футболисты находятся не в оптимальном физическом состоянии – игра началась не слишком интенсивно, а сами игроки частенько ошибались в несложных ситуациях, особенно в передачах. Зато их заряженность была на высоком уровне, что подтверждала высокая плотность в центре поля, множество единоборств и даже фолов.

Первый тайм лучше провели подопечные Гончаренко. Они большими силами по шесть-семь игроков встречали соперника на его половине поля, лишая номинальных хозяев свободы в развитии атак. А выход из обороны через длинные передачи вперед у питерцев не получался. Сердар Азмун к забросам не успевал (или торопил события, забираясь в офсайд), а Артему Дзюбе не удавалось цепляться за мяч.

Как следствие, почти вся игра в первом тайме прошла на половине поля «Зенита», и это давление привело к двум голам с дуги штрафной. В первом случае Кристиан Бистрович здорово сыграл на подборе, а во втором Федор Чалов точным ударом завершил контратаку. Отметим, что слишком много опасности в первом тайме создавалось из опорной зоны питерцев.

Все сколь-нибудь интересные атаки, проведенные чемпионами России, были организованы с участием Малкома. Бразилец часто открывался на правом фланге, не стеснялся идти в дриблинг и каждым действием пытался найти возможность для удара, но защитники москвичей грамотно накрывали его левую ногу, поэтому с игры ему приходилось больше играть на партнеров – так, он после диагонального прохода в центр проникающей передачей вывел один на один Азмуна, но иранцу не удалось обработать мяч. Еще запомнился красивый обводящий удар Малкома со штрафного, но мяч из-под перекладины вытащил Помазун.

Сутормин даже круче Малкома

В перерыве Семак сделал три замены, полностью изменившие картину игры. Вместо Михаила Кержакова, Малкома и Вячеслава Караваева вышли Андрей Лунев, Алексей Сутормин и Йордан Осорио. На скамейке остался только Леон Мусаев. Кого-то, возможно, удивила замена бразильца, однако пока он просто не готов сыграть больше 45 минут. Так, в прошлой встрече с «Сабуртало» он провел на поле еще меньше – всего полчаса. Семак планомерно готовит полузащитника к официальным матчам.

Во втором тайме сине-бело-голубые перешли с привычных 4-4-2 на 3-5-2, стали заметно активнее ходить вперед и в течение пяти минут перевернули ход встречи. Причем, все три гола пришли с правого фланга, где появился Алексей Сутормин. Для Ивана Облякова и Хердура Магнуссона его сверхактивность стала сюрпризом. Алексей поучаствовал в двух голах из трех, отметившись голевыми передачами на Дзюбу и Азмуна.

После этого игра раскрылась. Только у одних ворот Лунев красиво вытащил мяч из-под перекладины, и тут же на противоположном конце поля Сутормин выкатил мяч под удар Магомеду Оздоеву, но тот решил откатить мяч Дриусси (он после смены схемы ушел с левого фланга в центр), у которого не вовремя поехала нога. Армейцы попытались вновь прижать соперника к штрафной, но уже подустали (Гончаренко не провел ни одной замены) и стали регулярно пропускать контратаки. «Зенит» был ближе к четвертому мячу, чем красно-синие к ничьей.







«Зенит» – ЦСКА – 3:2 (0:2)

Голы: Бистрович, 22 – 0:1. Чалов, 43 – 0:2. Дзюба, 59 – 1:2. Дзюба, 61 – 2:2. Азмун, 64 – 3:2.

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси (Мусаев, 80), Азмун, Дзюба.

ЦСКА: Помазун, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Бистрович, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Судья: Наварро (Испания).