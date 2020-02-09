Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил

О ЕВРО-2020

- Мы попали в очень сложную группу. Бельгия - очевидный фаворит, мы примерно на одном уровне с датчанами, но у них есть такие звезды, как Кристиан Эриксен и Каспер Шмейхель! Не забывайте об этом. Да и финнов со счетов сбрасывать нельзя… Тем не менее, мы постараемся повторить результат чемпионата мира.

ОБ ИНТЕРЕСЕ «ТОТТЕНХЭМА»

- После того, как у лондонцев сломался Гарри Кейн, со мной связывались, я так понимаю, от Жозе Моуринью… Но «Зенит» сразу ответил «нет». У нас был предварительный разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я не могу не учитывать позицию клуба. При этом если бы «Тоттенхэм» так уж сильно меня хотел, наверняка проявил бы большую настойчивость. Но, видимо, интерес в предметную плоскость так и не перешел.

О ВОЗРАСТЕ

- На 31 год себя точно не ощущаю. Все же от головы идет, а не от «физики». Можно играть на высоком уровне, пока получаешь удовольствие от футбола. А с этим полный порядок. И мотивации хватает.

О ЦЕЛЯХ

- Хотел бы обойти Сашу Кержакова по голам за сборную. Чтобы на какое-то время вписать свое имя в историю. В чемпионате было бы неплохо тоже установить рекорд. Скажем, забить за сезон 33 мяча. Почему нет? Ну и требл оформить заманчиво. Выиграть золото, Кубок и Суперкубок с «Зенитом». Защитить звание лучшего ассистента РПЛ - тоже круто. Такого еще никто не делал. Вот весной и попробую.