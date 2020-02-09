Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе

ОЧКИ КАРПИНА, ТРОФЕИ СЕМИНА

Логика организаторов, поставивших завершающим программу зимнего турнира в Катаре поединок «Ростова» и «Локомотива», понятна: именно в поединке двух стабильных по игре и составу клубов могла решиться судьба трофея. Но на деле вышло иначе: две победы «Спартака» и ничья в основное время с железнодорожниками сделала победителем турнира команду Доменико Тедеско. А подопечным Валерия Карпина и Юрия Семина оставалось лишь разыграть второе место.

Впрочем, оба наставника перед матчем дружно открестились от необходимости решать спортивные задачи в заключительном поединке катарского сбора. Карпин, новые очки которого исключают сходство с Юргеном Клоппом, в очередной раз напомнил интервьюировавшим его тележурналистам, что его подопечные выходят на поле в Дохе не за победой над конкретным соперником, а с целью отработать конкретные тактические варианты. Семин с гуляющей на лице полуулыбкой поправил репортера, назвавшего матч с «Ростовом» последним (Юрий Палыч настоял на термине «завершающий»), а также пошутил, что в музее у «Локо» и так достаточно кубков, чтобы сейчас сожалеть об упущенном трофее межсезонного турнира в Катаре.

К очному поединку состав «Ростова» все-таки выглядел более приближенным к оптимальному, чем у железнодорожников. Лишь в воротах несколько неожиданно оказался Максим Рудаков, при этом в резерве остался Сергей Песьяков, а Егора Бабурина, получившего небольшое повреждение в матче со «Спартаком», не было даже в заявке. Справа в обороне Арсений Логашов появился вместо Алексея Козлова, но обоих защитников можно считать игроками основной обоймы. В отсутствие легко травмированного Матиаса Норманна Карпин ожидаемо отказался от схемы 4-3-3, доверив опорную зону Роману Еременко и Ивелину Попову, а Павел Мамаев выдвинулся ближе к атаке и по своему амплуа стал максимально соответствовать игровому номеру на его футболке – десятке.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ УГЛОВЫЕ

Дончане, чей состав на протяжении всего катарского турнира выглядел более цельным, сыгранным и шарнирным в плане взаимозаменяемости по позициям и видоизменяемости тактической схемы, предсказуемо владели инициативой в первой половине.

«Локомотив» же пока только теряет игроков: отбывшего в «Сельту» Федора Смолова все дружно, хотя и заочно, поздравляли с 30-летним юбилеем, а к травмированному Антону Миранчуку добавились получившие выходной Эдер, Рифат Жемалетдинов и Ведран Чорлука.

Хотя с хорватским защитником ситуация не совсем понятна. Буквально на днях Семин обмолвился, что не стал бы сожалеть, если бы с контракт с Чорлукой продлевать не стали. Так что, вполне вероятно, в весенней части сезона капитан Чарли все реже будет появляться на поле.

В поединке с «Ростовом» капитанская повязка у красно-зеленых вновь перешла к Гилерме. Голкипер сборной России наконец оправился от болезни и получил возможность сыграть на турнире в Дохе – пусть и всего один тайм. И нельзя сказать, что ростовчане при всем своем игровом превосходстве сильно напрягали русско-бразильского вратаря. Запомнился лишь навесной удар Еременко головой, после которого мяч коснулся перекладины и ушел за лицевую.

Незадолго до перерыва, правда, желто-синие создали еще один острый момент, который довели до логического завершения. Началось все с розыгрыша углового на правом фланге, продолжилось навесом на дальний угол вратарской и ударом Хорена Байрамяна в штангу, а завершилось результативным добиванием Осипенко.

Это был уже второй гол в этой встрече, забитый после стандарта. В середине первого тайма железнодорожники довольно неожиданно открыли счет усилиями Мурило, который в единоборстве с Евгением Черновым оказался проворнее и наглее, после чего перебросил мяч в угол ворот через бросившегося навстречу Рудакова.

ВОСПИТАЛИ БАБУ ЯГУ В СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ?

Предыдущие игры турнира в Дохе приучили к тому, что вторые таймы вследствие огромного количества замен превращались в весьма специфическое зрелище. Новые исполнители ломали старые схемы, игра могла развернуться на 180 градусов, и подавляющее преимущество одной из команд могло смениться столь же внушительным превосходством другой.

Но теперь получился наиболее выигрышный для зрителей вариант развития событий: команды просто стали действовать более раскрепощенно («Локо», кстати, отказался от расстановки с тремя центральными защитниками), с акцентом на атаку, и голевые моменты посыпались как из рога изобилия. Причем процент их реализации с обеих сторон был весьма приличным.

Ростовчане дважды выходили вперед: сначала Мамаев в касание замкнул расчетливый диагональный пас Элдора Шомуродова, а затем необычайно активный Еременко подкараулил грубейший ляп Никиты Медведева, не сумевшего справиться с простым кроссом с левого фланга.

Но у «Локомотива» нашлось кому подбросить уголька в топку. Накануне турнира Юрий Палыч, отвечая на вопрос, нужен ли команде новый форвард после ухода Смолова, говорил о возможности воспитать такового в недрах своего коллектива. Карпин тогда пошутил про Бабу Ягу с отсылкой на фразу из известной советской кинокомедии, но, как выяснилось, Семин вовсе не шутил. Потому что вышедшие на поле во втором тайме Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский действительно преобразили игру команды в атаке.

МЕДВЕДЕВ ВЫИГРАЛ ВТОРУЮ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ

Если в первом тайме Роману Тугареву почти не удавалось цепляться за мяч, а Жоау Мариу совсем потерялся, будучи выдвинутым на более атакующую позицию, то Куликов с Рыбчинским организовали целую россыпь голевых моментов, два из которых закончились голами. Сперва Гжегож Крыховяк был выведен на ударную позицию, промахнуться из которой было невозможно, а затем Рыбчинский исполнил сольный номер, пробежавшись по левому флангу и точно пробив в дальний угол из-под ноги Дмитрия Чистякова.

Хватало в эти 45 минут и других ярких эпизодов: скажем, Дмитрий Баринов дважды не реализовал выходы один на один, а Еременко сотрясал мячом каркас ворот соперника. Но болельщики после сверхрезультативной игры получили еще и отличный бонус в виде серии пенальти.

Железнодорожники, кстати, завершили таким образом все три своих поединка на турнире. «Партизану» в перестрелке с 11-метровой отметки с Антоном Коченковым в воротах уступили, «Спартак» с Медведевым обыграли. И теперь Никита тоже помог команде завоевать дополнительное очко, а с ним и второе место по итогам турнира. Медведев отразил удары Чернова и Олега Кожемякина, а Рудаков сумел справиться лишь с попыткой Александра Коломейцева, а Куликов с Рыбчинским в решающий момент серии «Локо» не подвели.

Итак, в итоговой таблице межсезонного турнира в Дохе вслед за «Спартаком» выстроились «Локомотив» и «Ростов», оставив «Партизан» на последнем месте.







Кубок Париматч Премьер. 3-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Локомотив» (Москва) – 3:3 (1:1), по пенальти – 4:5

Голы: Мурило, 19 – 0:1. Осипенко (Байрамян), 42 – 1:1. Мамаев (Шомуродов), 50 – 2:1. Крыховяк (Куликов), 61 – 2:2. Еременко, 71 – 3:2. Рыбчинский, 74 – 3:3

Серия пенальти: И.Попов – 1:0. В.Игнатьев – 1:1. Е.Чернов – 1:1 (вратарь). Крыховяк – 1:2. Осинов – 2:2. Баринов – 2:3. Саплинов – 3:3. Коломейцев – 3:3 (вратарь). Хаджикадунич – 4:3. Куликов – 4:4. Кожемякин – 4:4 (вратарь). Рыбчинский – 4:5

«Ростов»: Рудаков – Логашов (Ал.Козлов, 46), Чистяков (Хаджикадунич, 77), Осипенко, Е.Чернов – Еременко (Кожемякин, 77), Попов (к) – Зайнутдинов (Саплинов, 46), Мамаев (Осинов, 69), Байрамян (А.Долгов, 46) – Шомуродов (Прошляков, 77)

«Локомотив»: Гилерме (Медведев, 46) – В.Игнатьев, Мурило (Куликов, 46), Кверквелия, Хеведес (Идову, 55), Рыбус (Живоглядов, 82) – Магкеев, Баринов, Крыховяк – Тугарев (Рыбчинский, 46), Жоау Мариу (Коломейцев, 87)

Предупреждения: Куликов, 63

Судья: Юссеф Аль-Шаршни (Катар)

9 февраля. Доха

Итоговое положение команд: «Спартак» – 7 очков. «Локомотив» – 5. «Ростов» – 4. «Партизан» – 2





