Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ»

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!

Трансферное окно в пяти топовых чемпионатах закрылось. Подводим итоги и рассказываем, сколько футболистов пришло в ту или иную лигу, сколько отправилось искать счастья в другом месте и в какую сумму для каждого чемпионата это вылилось.

САМЫЕ ГРОМКИЕ ТРАНСФЕРЫ ЗИМЫ

Кристиан Эриксен или Эмре Джан? А может быть Эрлинг Холанд? Кто стал фигурантом главной трансферной сделки этой зимы?

КОНКИСТАДОРЫ И ДОН КИХОТЫ

Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора Смолова. Команда из Виго взяла форварда сборной России в аренду до конца сезона с правом выкупа за шесть миллионов евро. «Советский спорт» решил вспомнить других россиян, которые также уехали искать счастье на Пиренеи.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам февраля. Англия, Германия и, наконец-то, Россия будут радовать болельщиков зрелищными баталиями. Не пропустите ни единой игры!

АРТУРО ВИДАЛЬ: НА МОЕМ ТЕЛЕ ЕСТЬ ЕЩЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ ТАТУИРОВКИ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!

Этот 32-летний чилийский полузащитник восемь раз подряд (!) становился чемпионом в национальных чемпионатах – Италии, Германии и Испании. За эти же восемь последних лет выиграл в Европе восемь различных кубков. А в этом сезоне уверен, что выиграет и Лигу чемпионов вместе с «Барселоной».

ПИРОТЕХНИКА – НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Вопрос пиротехники на стадиона обсуждается давно, но к единому мнению так и не пришли. Каждые выходные по всему миру жгутся тысячи файеров, люди получают травмы от некачественной продукции, а после этого выписываются огромные штрафы. Очевидно, что проблема есть и ее нужно решать.

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