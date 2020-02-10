Все голы выходных в АПЛ (видео)

АПЛ разбила 26-й тур на две недели, чтобы предоставить командам небольшие каникулы посреди сезона.

В минувшие выходные были запланированы четыре матча, но один из них не состоялся. «Манчестер Сити» и «Вест Хэм» не вышли на поле из-за шторма Киара. В трех других играх команды забили девять голов.

АПЛ

26-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:1 (1:0)

Голы: Бернард, 18. Ришарлисон, 58. Кэлверт-Льюин, 88 – Бентеке, 51.

«Брайтон» – «Уотфорд» – 1:1 (0:1)

Голы: Мариаппа, 78, в свои ворота – Дукуре, 19.

«Шеффилд Юнайтед» – «Борнмут» – 2:1 (1:1)

Голы: Шарп, 45. Ландстрем, 84 – Уилсон, 13.