Ибра примерил шкуру Лидхольма - Советский спорт
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10 февраля 2020 16:31ФутболБезъязычный Алексей

Ибра примерил шкуру Лидхольма

Очередное миланское дерби разбилось на две части: до перерыва на поле царил суперветеран красно-черных Златан Ибрагимович, после - вся команда черно-синих, которые вместе со сверхволевой победой забрали себе лидерство в серии А.

71 ГОД СПУСТЯ

«Интер» считался безоговорочным фаворитом, но голевая передача и гол Ибрагимовича на исходе первого тайма, казалось, предопределили результат не в пользу подопечных Антонио Конте. Собственно, ранее черно-синие лишь однажды смогли спастись в дерби, уступая в два мяча. Было это в 1949 году…

И вот, спустя 71 год, чудо повторилось. Второй тайм «Интер» отыграл безупречно, подтвердив обоснованность своих чемпионских притязаний, которые укрепились с покупкой в зимнее трансферное окно у «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Впрочем, в воскресенье лидер датской сборной вышел на замену, когда его команда уже вела 3:2. А решающий перелом в игру внес Матиас Весино. Вернее решение Конте отодвинуть уругвайца глубже в опорную зону, чтобы разбить прессинг «Милана».

ВЕТЕРАНСКИЙ РЕКОРД

Тренерская задумка сработала. На новой позиции Весино гораздо эффективнее разгонял атаки «Интера», одну из которых завершил сам. А вот номинальным гостям не хватило сил на то, чтобы продолжать «душить» соперника, как они делали это в первой 45-минутке. Хотя, когда твоей главной звезде 38 лет, это не должно удивлять. Кстати, Ибра стал самым возрастным голеадором в истории миланских дерби, превзойдя другого легендарного шведа Нильса Лидхольма - участника того самого матча 1949 года, когда «Интер» предыдущий раз победил «Милан», уступая в два мяча (даже в три - тогда 1:4 превратились в 6:5). Такая вот связь времен…

Ну а точку в воскресном триллере (4:2) поставил Ромелу Лукаку. «Интер» впервые с 1983-го выиграл четыре дерби кряду. И спустя 4,5 месяца вернулся на первую строчку в чемпионате, опередив «Ювентус» по дополнительным показателям. Впрочем, черно-синим рано почивать на лаврах. Уже в следующем туре, 16 февраля, их ждет выезд в гости к «Лацио», отстающему от дуэта лидеров на два очка и не знающему поражений в серии А с 25 сентября. В тот день римляне уступили со счетом 0:1… как раз «Интеру».

Самые возрастные голеадоры миланских дерби

Игрок

Команда

Возраст на момент гола

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Милан

38 лет 129 дней

Нильс ЛИДХОЛЬМ

Милан

38 лет 43 дня

Филиппо ИНДЗАГИ

Милан

34 года 268 дней

Вальтер САМУЭЛЬ

Интер

34 года 198 дней

Гуннар НОРДАЛЬ

Милан

34 года 144 дня



Дерби, в которых «Милан» проиграл «Интеру», ведя «+2»

Дата матча

Результат

Голы

6 ноября 1949 года

Интер - Милан - 6:5

Кандиани - 0:1. Кандиани - 0:2. Нуерс - 1:2. Нордаль - 1:3. Лидхольм - 1:4. Амадеи - 2:4. Нуерс - 3:4. Амадеи - 4:4. Лоренци - 5:4. Анновацци - 5:5. Амадеи - 6:5.

9 февраля 2020 года

Интер - Милан - 4:2

Ребич - 0:1. Ибрагимович - 0:2. Брозович - 1:2. Весино - 2:2. Де Врей - 3:2. Лукаку - 4:2.

СЕВИЛЬСКИЕ СТРАСТИ

Довольно эмоционально завершился очередной игровой уик-энд и в Испании. «Барселона» отобрала три очка на выезде у «Бетиса» (3:2) - бывшего клуба нового главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Гости дважды уступали в счете, а решающего перевеса добились благодаря точному удару Клемана Лангле головой после навеса Лионеля Месси (аргентинец оформил хет-трик из результативных передач).

Севильцам, правда, показалось, что Лангле в верховой борьбе оттолкнул защитника. Арбитр просматривать эпизод не стал. Страсти накалились до предела - и вскоре Набиль Фекир схватил две желтые карточки за пять секунд. А чуть позже был удален и Лангле, грубо нарушивший правила на Хоакине. Нет, не Фениксе, а Санчесе - 38-летнем ветеране «Бетиса».

Таким образом, «Барса» вновь сократила отставание от «Реала» до трех очков. И, в свою очередь, выказала недовольство судейством. По мнению сине-гранатовых, арбитр Хосе Санчес Мартинес не назначил пенальти на Месси, который на видеоповторе и впрямь выглядел очевидным. «Как можно не увидеть такой фол? - возмущался после матча Френки Де Йонг. - В недавней кубковой игре с «Атлетиком» было то же самое. Тогда в чужой штрафной сбили меня, но свисток промолчал»…

Как бы то ни было, игра чемпионов Испании при Сетьене по-прежнему далека от идеала. Тотальный контроль мяча не приносит команде ощутимого игрового перевеса. А не за горами - плей-офф Лиги чемпионов, в которой ссылки на судейство приниматься не будут. К счастью для «Барсы», соперник по 1/8 финала испытывает сейчас не меньшие проблемы. «Наполи» Дженнаро Гаттузо в выходные умудрился уступить дома «Лечче» - и это никого не удивило.

Голевые передачи в примере-2019/20

Игрок

Клуб

Передачи

Лионель МЕССИ

Барселона

11

Кристиан ПОРТУГЕС

Реал Сосьедад

7

РОДРИГО

Валенсия

7

Луис СУАРЕС

Барселона

7

Эвер БАНЕГА

Севилья

6

Карим БЕНЗЕМА

Реал

6

Роберто ТОРРЕС

Осасуна

6



ГОЛЫ

ИТАЛИЯ

Чиро ИММОБИЛЕ

Лацио

25

ГЕРМАНИЯ

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Бавария

22

АНГЛИЯ

Джейми ВАРДИ

Лестер

17

ФРАНЦИЯ

Виссам БЕН ЙЕДДЕР

Монако

16

ИСПАНИЯ

Лионель МЕССИ

Барселона

14



СТАТИСТИКА

Чемпионат Испании. 23-й тур
БЕТИС - БАРСЕЛОНА - 2:3 (2:2)
Голы: КАНАЛЕС, 6 - с пенальти - 1:0. Ф. ДЕ ЙОНГ, 9 - 1:1. ФЕКИР, 26 - 2:1. БУСКЕТС, 45+3 - 2:2. ЛАНГЛЕ, 72 - 2:3.

Чемпионат Италии. 23-й тур
ИНТЕР - МИЛАН - 4:2 (0:2)
Голы: РЕБИЧ, 40 - 0:1. ИБРАГИМОВИЧ, 45+1 - 0:2. БРОЗОВИЧ, 51 - 1:2. ВЕСИНО, 53 - 2:2. ДЕ ВРЕЙ, 70 - 3:2. ЛУКАКУ, 90+3 - 4:2.

Чемпионат Франции. 24-й тур
ПСЖ - ЛИОН - 4:2 (2:0)
Голы: ДИ МАРИЯ, 22 - 1:0. МБАППЕ, 38 - 2:0. МАРСАЛ, 47 - в свои ворота - 3:0. ТЕРЬЕ, 52 - 3:1. М. ДЕМБЕЛЕ, 59 - 3:2. КАВАНИ, 79 - 4:2.

АНГЛИЯ

И

О

1. Ливерпуль

25

73

2. Ман Сити

25

51

3. Лестер

25

49

4. Челси

25

41

5. Шеффилд

26

39

6. Тоттенхэм

25

37

7. Эвертон

26

36

8. МЮ

25

35

9. Вулверхэмптон

25

35

10. Арсенал

25

31

11. Бернли

25

31

12. Ньюкасл

25

31

13. Саутгемптон

25

31

14. Кристал Пэлас

26

30

15. Брайтон

26

27

16. Борнмут

26

26

17. Астон Вилла

25

25

18. Вест Хэм

25

24

19. Уотфорд

26

24

20. Норвич

25

18

ИСПАНИЯ

И

О

1. Реал

23

52

2. Барселона

23

49

3. Хетафе

23

42

4. Атлетико

23

39

5. Севилья

23

39

6. Реал Сосьедад

23

37

7. Валенсия

23

37

8. Вильярреал

23

35

9. Атлетик

23

31

10. Гранада

23

30

11. Леванте

23

29

12. Осасуна

23

28

13. Бетис

23

28

14. Алавес

23

27

15. Вальядолид

23

26

16. Эйбар

23

24

17. Сельта

23

20

18. Мальорка

23

18

19. Леганес

23

18

20. Эспаньол

23

18

ИТАЛИЯ

1. Интер

23

54

2. Ювентус

23

54

3. Лацио

23

53

4. Аталанта

23

42

5. Рома

23

39

6. Верона

23

34

7. Болонья

23

33

8. Кальяри

23

32

9. Парма

23

32

10. Милан

23

32

11. Наполи

23

30

12. Сассуоло

23

29

13. Торино

23

27

14. Фиорентина

23

25

15. Удинезе

23

25

16. Сампдория

23

23

17. Лечче

23

22

18. Дженоа

23

19

19. Брешия

23

16

20. СПАЛ

23

15

ГЕРМАНИЯ

И

О

1. Бавария

21

43

2. Лейпциг

21

42

3. Боруссия Д

21

39

4. Боруссия М

20

39

5. Байер

21

37

6. Шальке

21

35

7. Хоффенхайм

21

33

8. Фрайбург

21

32

9. Айнтрахт

21

28

10. Вольфсбург

21

28

11. Унион

21

26

12. Аугсбург

21

26

13. Кельн

20

23

14. Герта

21

23

15. Майнц

21

21

16. Фортуна

21

17

17. Вердер

21

17

18. Падерборн

21

16

ФРАНЦИЯ

И

О

1. ПСЖ

24

61

2. Марсель

24

49

3. Ренн

24

41

4. Лилль

24

40

5. Монпелье

24

37

6. Страсбур

24

36

7. Монако

24

35

8. Бордо

24

34

9. Лион

24

33

10. Реймс

24

33

11. Ницца

24

33

12. Нант

24

33

13. Брест

24

30

14. Анже

24

30

15. Сент-Этьен

24

28

16. Метц

24

27

17. Дижон

24

25

18. Ним

24

24

19. Амьен

24

20

20. Тулуза

24

13



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