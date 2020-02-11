Как РПЛ обжигается на свободных агентах

В летнее трансферное окно РПЛ пополнилась новичками на 229 миллионов евро. Кто-то, безусловно, пришелся ко двору. Но нередки примеры, когда недавнего новичка приходится уже зимой сбрасывать как балласт. Почти в каждой подобной ситуации клуб, по сути, признает неэффективность своей селекции. Ведь продать что-то «ненужное» по приемлемой цене совсем непросто.

«ЗЕНИТ», «СПАРТАК» И «ЛОКО» ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

Как ни странно, наибольшую опасность для клубов РПЛ представляют новички, подписанные на правах свободных агентов. Таковыми оказались 15 из 22 игроков, от которых приходится избавляться спустя полгода. Учитывая, что всего в премьер-лигу летом перешли 56 свободных агентов, каждый четвертый (точнее - 27 процентов) не дожил в своем клубе до весны…

Да, это вроде бы не привело к существенным финансовым потерям. Но это если рассматривать исключительно трансферную составляющую, без учета подъемных и зарплат. Не все же, как Кокорин, соглашается привязать свой контракт к МРОТ… Впрочем, мы же договорились: ни слова об Александре. Тем более что «Зенит» в данном случае входит в число образцовых.

Питерцы наряду с «Локомотивом», «Спартаком» и «Уфой» избежали летом «проколов». Всего по одному допустили «Урал» и «Ростов», а «Оренбург» сейчас был вынужден не по своей воле расстаться с арендованным у «Динамо» Владимиром Москвичевым.

Хуже всех - на бумаге - сработал «Рубин»: Леонид Слуцкий уже отправил восвояси четверых летних новобранцев. Впрочем, трансферные затраты Казани равны нулю. А вот кто действительно просчитался по-крупному, так это «Краснодар» (Юнес Намли обошелся в 2 млн евро) и «Ахмат» (1,5 млн за Конрада Михаляка).

Ну а теперь обо всех по порядку.

«РУБИН»

Летние новички: 17

Из них зимой покинули команду: 4 (Видар Кьяртанссон - аренда, Виталий Денисов, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани - все бесплатно)

Трансферный баланс: 0

Казанцы летом пережили тяжелую трансформацию, перетряхнув не только состав, но и тренерский штаб. Результат известен. Спустя полгода «Рубин» вновь устраивает революцию.

Пока новый главный тренер команды отказался от услуг экс-железнодорожника Денисова (8 матчей), Кипиани (3) и начавшего сезон с победного гола в ворота «Динамо» Микелтадзе (11 матчей, 1 гол). При этом Слуцкий досрочно вернул «Ростову» Кьяртанссона (16 матчей, 1 гол, 1 передача), тут же сплавленного за ненадобностью в «Малатьяспор».

«ТАМБОВ»

Летние новички: 17

Из них зимой покинули команду: 4 (Максим Осипенко, Владислав Кулик, Усман Мохаммед, Владимир Сугробов - все бесплатно)

Трансферный баланс: плюс 250 тысяч евро

15 из 17 новиков приходили в клуб-дебютант РПЛ как свободные агенты. Кулик и Мохаммед (143 минуты на двоих) уже отпущены на все четыре стороны, а вратарь Сугробов арендован «Пюником». И лишь на Осипенко «Тамбову» удалось заработать. 25-летнего центрального защитника «Ростов» приобрел за 250 тысяч евро - почти в три раза дешевле оценочной стоимости футболиста. Так что гордиться тут особо нечем.

«АРСЕНАЛ»

Летние новички: 9

Из них зимой покинули команду: 2 (Александр Тудорие - 400 тысяч евро, Александр Довбня - бесплатно)

Трансферный баланс: минус 400 тысяч евро

Туляки ожидаемо погорели на трансфере Тудорие, который и в весьма средней румынской лиге результативностью не поражал (13 голов в 48 матчах). Уровень РПЛ нападающий откровенно не потянул, вчистую проиграв конкуренцию Евгению Луценко (230 минут, 1 гол).

С февраля Тудорие был арендован своим предыдущим клубом - «Волунтари», и на радостях даже отметился победным мячом в ворота бухарестского «Динамо». Так что не исключено его второе пришествие в Тулу. Как ни странно, за полгода в России 23-летний румын не подешевел, а подорожал - с 400 до 700 тысяч евро.

ЦСКА

Летние новички: 3

Из них зимой покинули команду: 2 (Звонимир Шарлия - аренда, 150 тысяч евро, Лукас Сантос - аренда, 200 тысяч евро)

Трансферный баланс: минус 350 тысяч евро

Армейцы всегда славились умением арендовать «правильного» игрока с опцией дальнейшего выкупа. Свежие примеры - Игорь Дивеев и Никола Влашич. Однако в случаях с Шарлией и Сантосом селекционная служба ЦСКА сработала плохо. Если хорват еще цеплялся за место в основе (740 минут в РПЛ), то бразилец прочно усел в запас.

Шарлия впоследствии не пригодился и в «Славене-Белупо», проследовав оттуда в «Касымпашу». Москвичам этот промах стоил 350 тысяч, что вроде бы не так много. Настораживает другое: если летом 2018-го красно-синие усиливались на рынке, то в 2019-м ни одна их ставка не сыграла. Возьмите того же Гогиту Гогуа, поспешно перехваченного уже после начала сезона у «Тамбова».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Летние новички: 10

Из них зимой покинули команду: 2 (Раду Гынсарь, Денис Якуба – оба бесплатно)

Трансферный баланс: 0

Селекцию самарцев провальной не назовешь: оба не закрепившихся летних новичка приходили бесплатно, а ушли за практикой. Гынсарь (10 матчей, 1 гол) скорее пал жертвой переизбытка опорников, но по возвращении из Израиля еще может принести «Крыльям» пользу.

То касается 23-летнего Якубы, то 23-летний теперь будет биться за путевку в РПЛ в родном «Чертанове». Так почему бы не повторить путь другого «чертановца» Антона Зиньковского, который за короткий срок успел стать лидером команды Миодрага Божовича?

«СОЧИ»

Летние новички: 14

Из них зимой покинули команду: 2 (Федор Кудряшов, Евгений Фролов - бесплатно)

Трансферный баланс: 0

Все мы помним, как формировался состав сочинцев летом. В основном - из бывших игроков «Зенита», к которым сейчас никак не присоединится многострадальный Кокорин… А вот Фролов пришел из «Оренбурга» - и, проиграв конкуренцию Сослану Джанаеву, недавно отправился искать счастья в Самаре.

Кудряшов стоит особняком. Летом защитник сборной вернулся из «Башакшехира» в статусе потенциального лидера «Сочи», каковым довольно быстро и стал (16 матчей, 1 гол). Вряд ли черноморцы сами захотели расстаться с ветераном. Но, видимо, Кудряшову Турция пришлась больше по вкусу. Теперь он с успехом защищает цвета «Антальяспора», где и будет готовиться к Евро-2020.

«АХМАТ»

Летние новички: 6

Из них зимой покинули команду: 1 (Конрад Михаляк - 1,5 млн евро)

Трансферный баланс: минус 1,5 млн евро

Пожалуй, самая громкая неудача в РПЛ-2019/20. Переезд Михаляка обошелся грозненцам в полтора миллиона (клубный рекорд минувшего лета). Но ни при Рашиде Рахимове, ни при Игоре Шалимове поляк не заиграл. Кто взял его теперь в аренду? Правильно - турки. Ближайшие полгода Михаляк проведет в «Анкарагюджю». И его стоимость продолжает снижаться.

«КРАСНОДАР»

Летние новички: 8

Из них зимой покинули команду: 1 (Юнес Намли - 2 млн евро)

Трансферный баланс: минус 0,5 млн евро

Летом «быки» комплектовались под дебютную Лигу чемпионов, потратив на новичков 30 миллионов евро. Понятно, что все восемь новичков не могли одинаково быстро акклиматизироваться в России. У Намли это явно не получилось. И «Краснодар» теперь довольно успешно пытается компенсировать вложенные средства. Полтора миллиона уже отбила аренда датчанина в «Колорадо».

Тем не менее, для премьер-лиги это самая крупная неудача, если отталкиваться от стоимости игроков, не продержавшихся в своих командах более полугода с момента закрытия летнего трансферного окна.

«ДИНАМО»

Летние новички: 12

Из них зимой покинули команду: 1 (Рамиль Шейдаев - бесплатно)

Трансферный баланс: 0

Бело-голубые провели очень странную кампанию перед стартом сезона. На 12 новичков было потрачено 43 миллиона евро, при этом многие из приобретенных футболистов дублировали друг друга по позициям. Если конкретнее: в распоряжении Дмитрия Хохлова оказалось сразу пять форвардов (Шейдаев, Кирилл Панченко, Клинтон Нжи, Максимилиан Филипп, Сильвестр Игбун). Неудивительно, что это спровоцировало игровые проблемы и, в конечном итоге, отставку главного тренера.

Зимой «Динамо» уже с Кириллом Новиковым во главе так хотели расстаться с Шейдаевым, что расторгли действующий контракт, нарвавшись на запрет со стороны РФС регистрировать других новичков. Судебная тяжба продолжается.

«УРАЛ»

Летние новички: 6

Из них зимой покинули команду: 1 (Никита Чистяков - бесплатно)

Трансферный баланс: 0

«РОСТОВ»

Летние новички: 9

Из них зимой покинули команду: 1 (Кирилл Маляров - бесплатно)

Трансферный баланс: 0

«ОРЕНБУРГ»

Летние новички: 12

Из них зимой покинули команду: 1 (Москвичев - аренда)

Трансферный баланс: 0

Каждый из этих трех клубов по разу не угадал, но вообще-то ничего не потерял. Маляров и Чистяков приходили бесплатно и не имели крупных контрактов, а Москвичев приехал из «Динамо» в аренду.

Никому из перечисленных игроков не удалось пробиться даже в расширенную заявку. А сильнее всех пострадал Маляров, который пока остается без команды. Возможно, 22-летний воспитанник академии «Спартака» вернется в Волгоград и попробует покорить премьер-лигу уже с лидирующим в ФНЛ «Ротором». Чистяков же будет набираться опыта в «Чайке» - клубе-середняке второго по рангу российского дивизиона.

ТАБЛИЦА СОСТОЯВШИХ ПЕРЕХОДОВ РПЛ

Клуб Пришли (откуда) Ушли (куда) ЗЕНИТ Ригони (Сампдория, из аренды) Краневиттер (Монтеррей), Мак (Коньяспор) КРАСНОДАР Сорокин (Рубин, из аренды) И. Игнатьев (Рубин), Скопинцев (Динамо), Намли (Колорадо, в аренду), Таранов РОСТОВ Осипенко (Тамбов), Салетрос (АИК, из аренды), Мамаев Р. Сигурдссон (Копенгаген), Вилюш (Урал), Сигурдарсон (АПОЭЛ, в аренду), Кьяртанссон (Малатьяспор), Маляров ЦСКА Шкурин (Динамо Брест), Котин (Крылья Советов) Лукас Сантос (Васко да Гама, из аренды), Шарлия (Славен-Белупо, из аренды), Нисимура (Портимоненсе, в аренду), Тикнизян (Авангард, в аренду), Ефремов ЛОКОМОТИВ - Смолов (Сельта, в аренду) АРСЕНАЛ Ковалев, Громыко (оба – Шахтер Сг), Сокол (Тромсе, из аренды), Минаев (Авангард) Довбня (Ротор, в аренду), Тудорие (Волунтари, в аренду), Коне УФА Агаларов (Анжи), Урунов (Локомотив Тш) - ДИНАМО Комличенко (Млада-Болеслав), Скопинцев (Краснодар) Грулев (Нижний Новгород, в аренду), Шейдаев УРАЛ Золотов (Витебск), Вилюш (Ростов) Ильин (Ахмат) СПАРТАК Соболев (Крылья Советов, в аренду), Тигиев (Динамо Мн, из аренды) С. Бакаев (Рубин), Ананидзе (Анортосис), Педро Роша (Фламенго, в аренду) ТАМБОВ Федчук (Авангард), Шляков (СКА-Хабаровск, из аренды), Архипов (Металлург Л, из аренды), Каплиенко Осипенко (Ростов), Сугробов (Пюник, в аренду), Кулик, Усман АХМАТ Ильин, Визеу (Удинезе, в аренду), Ненахов (Ротор) Д. Шиманьски (АЕК, в аренду), Михаляк (Анкарагюджю, в аренду) РУБИН И. Игнатьев (Краснодар), Макаров (Нефтехимик), Самошников (Торпедо), С. Бакаев (Спартак), Йевтич (Лех), Сантос (Брага, в аренду), Абильдгор (Ольборг) Сорокин (Краснодар, из аренды), Кьяртанссон (Ростов, из аренды), В. Денисов, Кипиани, Микелтадзе ОРЕНБУРГ Куат (Кайрат), Силла (Гент, в аренду) Москвичев (Динамо, из аренды) КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Попович (Цюрих), Фролов (Сочи), Мехди Соболев (Спартак, в аренду), Якуба (Чертаново), Гынсарь (Ирони-Кирьят, в аренду) СОЧИ Варданян (Пюник) Кудряшов (Антальяспор), Фролов (Крылья Советов)





