Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ»

О перспективах российского защитника, начинавшего сезон в «Сочи», мы расспросили Александра Шеховцова - одного из ведущих агентов ФИФА в Испании, который активно взаимодействует с турецкими клубами.

«СДЕЛАН ШАГ НАЗАД ПЕРЕД ДВУМЯ ВПЕРЕД»

- Кудряшов успел провести пять матчей за «Антальяспор». В последнем - против «Кайсериспора» - россиянин отметился голевой передачей и заработанным пенальти. Теперь его назад в Россию не ждать?

- В концовке прошлого сезона Кудряшов неплохо проявил себя в стамбульском «Башакшехире». Теперь он выступает за менее амбициозный «Антальяспор», но уже успел проявить себя как настоящий профи. Он на хорошем счету в Турции, все-таки основной защитник сборной России. Так что в РПЛ Федор действительно вряд ли вернется. Кстати, открою вам небольшой инсайд. С вероятностью близкой к ста процентам через полгода Кудряшов окажется в одном из трех турецких грандов - «Галатасарае», «Фенербахче» или «Бешикташе».

Вряд ли такой поворот кого-то удивит. Кудряшов - опытный защитник с отличным чтением игры, готовностью закрыть сразу несколько позиций. Так что переход в «Антальяспор» - это осознанный шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Футболисты с качественным первым пасом везде ценятся.

- Если Кудряшов на хорошем счету в Турции, то почему покинул прошлым летом «Башакшехир»?

- Этот клуб не располагает инфраструктурой для долгосрочного развития. Нет ни базы, ни вместительного стадиона, ни академии. В «Башакшехир» вложился один миллиардер, который набрал звездный состав на один-два сезона. Однако все лидеры уйдут. Кудряшов сделал это раньше, а сейчас, к примеру, не хочет оставаться Арда Туран. Кстати, он рассматривает варианты в РПЛ. Мы на связи с его агентом Ахметом Булутом. И я лично общался с Ардой. Он подтвердил, что все из «Башакшехира» разбегутся. Там нет гарантий, большинство игроков в аренде. Тот же Арда - из «Барселоны»…

«ГЛУШАКОВ БЫЛ ОДНОЙ НОГОЙ В СТАМБУЛЕ»

- Неужели игроку уровня Турана будет интересно сменить турецкий чемпионат на российский?

- В целом турецкая лига за последние годы заметно усилилась. За счет легионеров. Того же Радамеля Фалькао, например. Дорогу молодежи в Турции не дают, поэтому ветераны чувствуют себя максимально комфортно. Но одно дело - «Башакшехир» и совсем другое - те же «Галатасарай» и «Бешикташ», в которых грядут серьезные изменения.

- А куда подевался Юрий Лодыгин, не закрепившийся в «Газиантепе»?

- У Лодыгина - проблемное для Турции амплуа. Иностранных вратарей приглашают вторыми номерами. И Юрий в такой непривычной роли себя не проявил. Сейчас ищет себе команду. Скорее всего - в Греции. Уверен, голкипер с его опытом выступлений за «Зенит» без работы не останется.

- В Турции интерес к другим российским игрокам есть?

- Ну а как же? Если Жозе Моуринью хотел пригласить Артема Дзюбу в «Тоттенхэм» (а я точно знаю, что наш форвард входил в шорт-лист из четырех кандидатов), то чем турки хуже? По моим данным, «Галатасарай» был заинтересован в Денисе Глушакове. Он был уже одной ногой в Стамбуле, но помешали семейные неурядицы.

И в Испании, где я плотно работаю, за ведущими футболистами из РПЛ следят. Вот, Федор Смолов уже перебрался в «Сельту», хотя нельзя сказать, что он блистал в «Локомотиве». Тем не менее, в Виго на него сделана серьезная ставка.

- Что насчет Александра Кокорина?

- До всей этой тюремной истории им интересовались в Италии. Но потом случилось то, что случилось… Впрочем, Кокорин, судя по сборам, быстро набирает форму. Сейчас восстановил кондиции процентов на 80. Так что его отъезд в Европу не за горами. И руководство «Зенита» не совсем правильно ведет себя в отношении своего игрока. Со стороны это выглядит как издевательство. Сейчас вот возник вариант с Тулой…

Странная логика. Кокорин «Зенит» почему-то не устраивает. Зато из аренды возвращают Эмилиано Ригони, уступающего россиянину по многим параметрам.