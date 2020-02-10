Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 21:03ФутболАвгустин Александр

Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ»

Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре».

О перспективах российского защитника, начинавшего сезон в «Сочи», мы расспросили Александра Шеховцова - одного из ведущих агентов ФИФА в Испании, который активно взаимодействует с турецкими клубами.

«СДЕЛАН ШАГ НАЗАД ПЕРЕД ДВУМЯ ВПЕРЕД»

- Кудряшов успел провести пять матчей за «Антальяспор». В последнем - против «Кайсериспора» - россиянин отметился голевой передачей и заработанным пенальти. Теперь его назад в Россию не ждать?
- В концовке прошлого сезона Кудряшов неплохо проявил себя в стамбульском «Башакшехире». Теперь он выступает за менее амбициозный «Антальяспор», но уже успел проявить себя как настоящий профи. Он на хорошем счету в Турции, все-таки основной защитник сборной России. Так что в РПЛ Федор действительно вряд ли вернется. Кстати, открою вам небольшой инсайд. С вероятностью близкой к ста процентам через полгода Кудряшов окажется в одном из трех турецких грандов - «Галатасарае», «Фенербахче» или «Бешикташе».

Вряд ли такой поворот кого-то удивит. Кудряшов - опытный защитник с отличным чтением игры, готовностью закрыть сразу несколько позиций. Так что переход в «Антальяспор» - это осознанный шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Футболисты с качественным первым пасом везде ценятся.

- Если Кудряшов на хорошем счету в Турции, то почему покинул прошлым летом «Башакшехир»?
- Этот клуб не располагает инфраструктурой для долгосрочного развития. Нет ни базы, ни вместительного стадиона, ни академии. В «Башакшехир» вложился один миллиардер, который набрал звездный состав на один-два сезона. Однако все лидеры уйдут. Кудряшов сделал это раньше, а сейчас, к примеру, не хочет оставаться Арда Туран. Кстати, он рассматривает варианты в РПЛ. Мы на связи с его агентом Ахметом Булутом. И я лично общался с Ардой. Он подтвердил, что все из «Башакшехира» разбегутся. Там нет гарантий, большинство игроков в аренде. Тот же Арда - из «Барселоны»…

«ГЛУШАКОВ БЫЛ ОДНОЙ НОГОЙ В СТАМБУЛЕ»

USP_9644

- Неужели игроку уровня Турана будет интересно сменить турецкий чемпионат на российский?
- В целом турецкая лига за последние годы заметно усилилась. За счет легионеров. Того же Радамеля Фалькао, например. Дорогу молодежи в Турции не дают, поэтому ветераны чувствуют себя максимально комфортно. Но одно дело - «Башакшехир» и совсем другое - те же «Галатасарай» и «Бешикташ», в которых грядут серьезные изменения.

- А куда подевался Юрий Лодыгин, не закрепившийся в «Газиантепе»?
- У Лодыгина - проблемное для Турции амплуа. Иностранных вратарей приглашают вторыми номерами. И Юрий в такой непривычной роли себя не проявил. Сейчас ищет себе команду. Скорее всего - в Греции. Уверен, голкипер с его опытом выступлений за «Зенит» без работы не останется.

- В Турции интерес к другим российским игрокам есть?
- Ну а как же? Если Жозе Моуринью хотел пригласить Артема Дзюбу в «Тоттенхэм» (а я точно знаю, что наш форвард входил в шорт-лист из четырех кандидатов), то чем турки хуже? По моим данным, «Галатасарай» был заинтересован в Денисе Глушакове. Он был уже одной ногой в Стамбуле, но помешали семейные неурядицы.

И в Испании, где я плотно работаю, за ведущими футболистами из РПЛ следят. Вот, Федор Смолов уже перебрался в «Сельту», хотя нельзя сказать, что он блистал в «Локомотиве». Тем не менее, в Виго на него сделана серьезная ставка.

- Что насчет Александра Кокорина?
- До всей этой тюремной истории им интересовались в Италии. Но потом случилось то, что случилось… Впрочем, Кокорин, судя по сборам, быстро набирает форму. Сейчас восстановил кондиции процентов на 80. Так что его отъезд в Европу не за горами. И руководство «Зенита» не совсем правильно ведет себя в отношении своего игрока. Со стороны это выглядит как издевательство. Сейчас вот возник вариант с Тулой…

Странная логика. Кокорин «Зенит» почему-то не устраивает. Зато из аренды возвращают Эмилиано Ригони, уступающего россиянину по многим параметрам.

Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Клийстерс выступит на турнире в Дубае Кенин и Уильямс принесли США две победы в матче с Латвией Анастасия Павлюченкова: В женском теннисе все нормально, нужно просто потерпеть
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Медведев сохранил пятую позицию в обновленном рейтинге АТР Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила Даниил Медведев: В детстве меня вдохновлял Сафин
Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании Два диаметрально противоположных тайма в исполнении сильнейших клубов России. 09.02.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:58 ММА UFC пытается организовать бой между Порье и Диасом
21:53 ММА Смоляков объяснил свой выпад в адрес Александра Емельяненко
21:40 Футбол «Бавария» хочет пригласить Фирмино
21:40 Футбол Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
21:20 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса
21:14 Футбол Сын Пеле: Отец находится в не в самом лучшем состоянии
21:03 Футбол Унаи Эмери: «Арсенал» был клубом, который до моего прихода катился вниз целых два года
20:54 Футбол 12-летний болельщик «Селтика» обвиняется в расистских кричалках в адрес игрока «Рейнджерс»
20:49 Баскетбол Объявлен предварительный состав сборной США на Олимпиаду 2020 года
20:40 Футбол Слуцкий вместе с игроками «Рубина» посоревновался в картинге (видео)
20:30 ММА Александр Емельяненко: В алкоголе ничего плохого нет – когда-то ведь нужно расслабляться
20:26 Бокс Джошуа зачитал рэп на выступлении британской группы So Solid Crew (видео)
20:18 Баскетбол Швед не сыграет за сборную России в февральских матчах отбора к Евробаскету-2021
20:02 Футбол «Рига» победила московскую «Родину» в первом матче под руководством Кононова
20:01 ММА Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга
19:35 Фигурное катание Татьяна Волосожар: У меня нет уверенности, что смогу посвятить себя тренерской работе
19:20 Фигурное катание Татьяна Волосожар: Перед родами я до последнего дня вела очень активный образ жизни
19:01 ММА Александр Емельяненко отправился в Грозный для подготовки к бою против Исмаилова
18:49 Футбол Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции
18:31 Фигурное катание Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели
Минниханов подверг критике работу минэкономики РТ по нескольким направлениям
Итоги недели: СКВЕРная акция, концессии в школьных столовых и последствия снегопада
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика