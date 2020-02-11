Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница - Советский спорт
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11 февраля 2020 19:00ФутболАвгустин Александр

Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница

Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку.

«ЗА СМЕРТИНА ПОЛУЧИЛИ 113 ТЫСЯЧ ЕВРО»

- «Монако» в 2018 году заплатил ЦСКА за трансфер Головина 30 миллионов евро. Пять процентов этой суммы, по правилам ФИФА, должны были достаться школам, где он воспитывался с 12 лет. Теперь выясняется, что французы все условия выполнили, но десятки миллионов рублей до адресатов не дошли. Якобы зависли на счетах РФС. Что вы обо всем этом думаете?
- Конечно, я в курсе. Сейчас все эту тему обсуждают. Похожая история была с нашим воспитанником Алексеем Смертиным, когда «Челси» перечислял аналогичную солидарную выплату за трансфер. По-моему, училище олимпийского резерва получило 113 тысяч. Давно это было…

Но тогда сам Смертин позвонил в Ленинск-Кузнецкий, объяснил процедурные моменты, какие документы и куда надо переслать, чтобы доказать причастность к подготовке футболиста. А сейчас, как я понимаю, возникло недопонимание, кому и какие средства полагаются.

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И меня смущает один важный момент. В многочисленных новостях про Головина наше училище, по сути, не фигурирует. Полная путаница, преступная путаница! Да, Саша родился в Калтане, делал там первые шаги. Да, в его подготовке участвовала школа в Осинниках, был «Металлург» Новокузнецк, куда мы отдавали его несколько раз на недельные турниры. Но почему все забывают об училище олимпийского резерва?

Он поступил к нам в 2010 году на футбольное отделение. Здесь получил диплом и отсюда ушел в большой футбол. ЦСКА, кстати, все выплаты нам перевел. И сам Саша никогда не забывал о родном училище. Оно играет огромную роль в развитии футбола в регионе. На ее базе создавался клуб «Заря», вырастивший целую плеяду игроков. Того же Смертина, например. Сейчас, кстати, один наш воспитанник находится на просмотре у Леонида Слуцкого в «Рубине». Может подписать контракт. Как когда-то Головин с ЦСКА Слуцкого.

«ЗВОНИЛ РОДИТЕЛЯМ САШИ, НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ»

- Вы надеетесь, что какие-то выплаты от «Монако» дойдут до училища?
- Надо разбираться. Возможно, все действительно зависло в РФС, как пишут. Не знаю. Двадцать минут назад я общался с родителями Саши, обсуждали эту ситуацию, никто ничего не понимает. Впрочем, для нас главное - что связь с Головиным не теряется. При его поддержке в Ленинск-Кузнецком проводятся матчи фестиваля «Большие звезды светят малым». Саша закупает подарки, экипировку для юных участников, организует шикарную культурную программу.

На 30-летие училища он подарил комплект формы одного известного бренда, который сам рекламирует. При любой возможности Саша приезжает, встречается с ребятами, тренерами. Вместе мы готовим новый проект, о котором мечтали последние два года. Весь город соберется на трибунах посмотреть на Головина и Смертина, которые сыграют по тайму с капитанской повязкой. Зрители увидят в деле всех выпускников, которые считаются гордостью училища.

«ЧТО ЗНАЧИТ ПОЕЗД УШЕЛ И ДЕНЬГИ ПОТРАЧЕНЫ?»

- РФС настаивает на том, что школы сами виноваты - не заявили о своих претензиях на выплаты.
- Я же объяснил, как было в ситуации со Смертиным. Но что мешало сейчас тому же РФС позвонить, уточнить, когда и какая сумма от «Монако» поступило, какие проценты кому полагаются. Училище сразу бы подготовило все документы, с указанием периода нахождения у нас Головина. Это же все элементарно. Все бумаги, на самом деле, готовы. Мы их пересылали в РФС, когда получали компенсацию от ЦСКА.

А теперь все почему-то замалчивается. Такое ощущение, что Саша никогда в нашем училище и не был. Везде только Калтан, Новокузнецк, Осинники, но не мы… И мне очень не понравилось прозвучавшая где-то мысль, что, мол, поздно спохватились, поезд уже ушел, деньги потрачены «на благо российского футбола». Это как вообще понимать?!

То есть люди, которые готовили Головина, тратили тренерский талант и средства, как бы ни при чем. Вроде как Ленинск-Кузнецкого в жизни Саши не было. Но вот ведь удивительная штука: каждый год он приезжает именно к нам, а не, скажем, в Новокузнецк. Видимо, потому что придает этому периоду своей футбольной биографии ключевое значение.

«ФУТБОЛ НЕ ДОЛЖЕН КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ВОКРУГ МКАД»

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- С приходом на пост президента РФС Александра Дюкова молодежный футбол в стране начали реформировать. По крайней мере, заявлены грандиозные планы. Вы это чувствуете?
- Я нахожусь в регионе, я профессиональный тренер, создатель клуба «Заря». И мы давно опровергли теорию о том, что в Сибири нельзя готовить футболистов с упором на технику. Именно поэтому нас прозвали сибирским «Спартаком». И мы продолжаем растить таланты. Но, конечно, сейчас можно только мечтать о том, что было в 90-е. Тогда Кузбасс был представлен в чемпионатах России шестью профессиональными клубами, а сейчас?..

Реформы давно назрели. У региональных клубов не хватает средств на постоянные перелеты. Необходимо менять систему проведения соревнований в ПФЛ. Страна не имеет права терять Сибирь. Не может весь футбол концентрироваться вокруг МКАД. Это тупик. Потому что сборная прирастает такими талантами, как Головин. Но эти самородки надо не только найти, но и подготовить, вырастить. Для этого нужны соответствующие условия. Поля, инфраструктура. Для всего этого солидарные выплаты и предусмотрены.

А мы сейчас смотрим и завидуем белой завистью академии Сергея Галицкого в Краснодаре, академиям в Москве, той же школе «Чертаново»… Чувствуем себя не как триста, а как 25 спартанцев. Мы стараемся, проводим двухразовые тренировки, однако нужен более системный подход к развитию молодежного футбола в стране. Проблему надо решать быстрее.

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