Вечная железнодорожная революция. Кто же хочет отставки Семина - Советский спорт
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12 февраля 2020 10:03ФутболМощенко Захар

Вечная железнодорожная революция. Кто же хочет отставки Семина

В «Локомотиве» снова «увольняют» Юрия Семина…

Руководство клуба по привычке опровергает слухи, болельщики нервно притихли, сам Юрий Палыч хитро улыбается. А мы не без оснований предполагаем, что как минимум до лета никаких кадровых потрясений в стане красно-зеленых не будет.

НА СЕЙ РАЗ ОБОШЛИСЬ БЕЗ ТРПИШКОВСКИ

Подобные «отставки» главного тренера происходят в «Локо» едва ли не ежемесячно. Вы же наверняка не забыли, как совсем недавно аналогичная информация для солидности подкреплялась именем вероятного преемника Семина – чешского специалиста Индрижа Трпишковски, работавшего в последние годы с пражской «Славией».

Стоит ли напоминать, чем все закончилось? Клубные боссы в недоумении пожали плечами, комментируя кандидатуру «нового главного тренера», привычно предложили журналистам выбросить свои домыслы в мусорную корзину и в пятьдесят восьмой раз подтвердили, что Семин продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, как и прежде.

Но сейчас по нашему сознанию ударяет очередной поток слухов: теперь якобы совет директоров клуба на очередном заседании принял решение не предлагать Юрию Палычу новый контракт. Ну, все правильно – тема-то как никогда актуальная: контракт 72-летнего мэтра отечественного тренерского цеха истекает ближайшим летом. Значит, появляется прекрасная возможность под шумок «сплавить» многим надоевшего (да еще и «использующего устаревшие методы работы») специалиста на пенсию.

Кстати, а может это сам хитрющий Семин заварил эту кашу? Известный ведь в математике метод – доказательство от противного. Запустить якобы со стороны противоборствующего лагеря ложную информацию о своем скором увольнении – и сыграть тем самым на опережение, подтолкнув более лояльное и занимающее более высокие посты руководство к подписанию нового трудового соглашения.

Но нет, в нашем случае информация, по всей вероятности, соответствует действительности лишь наполовину.

Верна она лишь в той части, где речь идет об оппозиции Семина. Она сформировалась уже давно, никуда не делась с приходом Василия Кикнадзе на должность генерального директора клуба и по-прежнему лелеет надежды как можно быстрее произвести смену главного тренера. Костяк этой оппозиции – несколько членов совета директоров клуба, в том числе, и его председатель Анатолий Мещеряков.

ЮРИЙ ПАЛЫЧ САМ РЕШИТ, КОГДА УЙТИ

Кроме того, в эту же группу революционно настроенных товарищей, весьма вероятно, может входить и Кикнадзе, который еще год назад восхищался неувядаемым тренерским мастерством Семина и по-хорошему завидовал юношескому задору, с которым тот относился к тренировкам и официальным матчам. Но теперь настроения и взгляды гендиректора, судя по всему, поменялись, и по этой причине именно ему и приписывают мифическое предложение совету директоров контракт с главным тренером не продлевать.

Однако ни Мещеряков, ни Кикнадзе, ни тем более кто-либо другой из железнодорожных «революционеров» открыто свое недовольство пребыванием Семина у руля команды не высказывали и высказывать не будут. По той простой причине, что решающее слово все равно останется за председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозеровым, стоящим и во главе футбольного клуба.

А суть этого слова такова: Юрий Семин всей своей славной карьерой с многочисленными завоеванными трофеями заслужил право самому принять решение, продолжать работать с командой или уйти на покой. Причем если будет выбран второй вариант развития событий, все должно быть обставлено по-доброму и на максимальном позитиве. Желательно – под аккомпанемент оваций в честь очередного успешного выступления «Локо». С Кубком России, правда, на сей раз не срослось, но хорошей заменой станет, к примеру, попадание в Лигу чемпионов. Куда, напомним, от России последний раз допустят сразу три клуба.

Есть, безусловно, вероятность, что проводы Юрия Палыча на заслуженный отдых пройдут не под бравурные марши, а под разочарованный гул болельщиков. Для этого красно-зеленые по итогам чемпионата должны остаться за чертой тройки призеров. Но в таком случае Семин, возможно, и сам поймет бесперспективность дальнейшего пребывания на своем посту. Это будет означать, что от золотого состава-2018 остались одни лишь воспоминания, и команде реально требуется коренная перестройка с полной перезагрузкой по всем позициям.

Вот тогда, наверное, одним лишь уходом Федора Смолова в «Сельту» дело не ограничится, и «Милан» сможет возобновить свои попытки заполучить Алексея Миранчука – возможно, с Антоном в придачу. Ну и еще два-три игрока железнодорожников, вероятно, найдут себе новую работу за рубежом.

ДВЕ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ СЕМИНА, А ПОКА – АРЕНДА ФОРВАРДА ИЗ ЕВРОПЫ

Пока же ситуация такова, что «Локо» занят поиском ударного форварда – пусть Смолов и не претендовал на эту позицию, если судить по его выступлениям за столичную команду. Из достоверных источников известно: в приоритете будет приглашение нападающего из Европы в аренду до конца сезона.

Что касается самого Юрия Палыча, даже в случае ухода с поста главного тренера он клуб не покинет. Ему будет предложена должность почетного президента и кресло в совете директоров. Разумеется, в доходах Семин потеряет, но сокращение зарплаты не будет катастрофическим – оно точно не превысит 50 процентов от нынешней суммы контракта. А получает сейчас Юрий Палыч порядка двух миллионов евро в год.

Готов уже и кандидат на смену у руля команды. И это как раз тот случай, когда «Бабу Ягу воспитали», как принято говорить, в своем коллективе. Олег Пашинин давно работает в штабе «Локо», всей своей карьерой доказал преданность клубу, и эта кандидатура полностью устраивает и самого Семина, и, надо полагать, всю армию болельщиков красно-зеленых. Тем более что наверняка продолжит работу в штабе и другой «пожизненный железнодорожник» Дмитрий Лоськов.

Так и хочется написать, что в плане преемственности и сохранения клубных традиций и игрового стиля «Локо» может и должен стать примером для хронически хворающего организационными и управленческими неурядицами «Спартака». Но не будем спешить: для начала должна состояться собственно смена главного тренера (а ухода Семина, положа руку на сердце, не хотелось бы хотя бы еще на несколько ближайших лет), затем - привыкание команды к молодому преемнику без ущерба результатам.

А пока… Пока засекайте время, делайте пометки в календаре: где-то в середине марта нас опять взбудоражит «новость» об увольнении Семина. Но вы-то уже знаете, как на нее реагировать.

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