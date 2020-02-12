Дмитрий Хохлов: Не в обиду Комличенко, в моем списке были другие форварды

Бывший главный тренер «Динамо» поддержал своего преемника Кирилла Новикова и высказался об Александре Кокорине и Федоре Смолове.

«С КЕМ-ТО В «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЮ ОБЩАТЬСЯ, НО НЕ СО ВСЕМИ»

– Что-то вас давно не слышно. Чем занимались после ухода из «Динамо» осенью прошлого года?

– Личными делами. Был в разъездах. С футболом это не всегда было связано.

– Когда ждать вашего возвращения в тренерский цех?

– Я открыт для переговоров. Кое-какие варианты уже есть. Но тут все просто: если мое видение совпадает с тем, что мне предлагается, готов приступить к работе хоть завтра, если нет, отложу до лучших времен. Когда наступит полная ясность, сейчас сказать не могу.

– За новостями РПЛ следите?

– Общую информацию имею. Но пристально ни за кем не слежу.

– Успели отойти от того, что случилось в «Динамо»?

– Момент был непростой. Особенно в последние дни работы в клубе. На первых порах, конечно, сильно переживал. Но сейчас уже успокоился.

– Продолжаете поддерживать связь с командой?

– С кем-то общаюсь. Но не со всеми. Со всеми невозможно.

«СОСТАВ И ДО БУВАЧА БЫЛ УКОМПЛЕКТОВАН НЕПЛОХО»

– Недавно пост спортивного директора «Динамо» занял известный тренер Желько Бувач. Как восприняли его приход?

– Человек с именем, работал в связке с Юргеном Клоппом, это о многом говорит. Правда, до сих пор он проявлял себя именно как помощник главного тренера. Но если Бувач сам захотел стать спортивным директором и руководители клуба видят его в этом качестве, то почему нет?

– Но многие видят в Буваче потенциального будущего главного тренера «Динамо». Вы верите в такое развитие событий?

– Я бы хотел, чтобы Кирилл Новиков продолжал тренировать «Динамо» как можно дольше. Команда хорошая, игроки получили достаточно времени на адаптацию. Верю, что у Кирилла все получится. И желаю ему успехов. Ну а Бувач, как я понял, приглашен выстраивать отношения с академией, молодежной командой. Самому интересно понаблюдать, что из этого выйдет.

– Ждете появления в «Динамо» летом новых сильных легионеров? Все-таки у Бувача хорошие связи в Европе, в бундеслиге и АПЛ.

– Если он использует какие-то личные договоренности, это будет только в плюс. Но у «Динамо» и так достаточно интересных иностранцев. Состав укомплектован неплохо.

«С ШИРОКОВЫМ НЕ КОНТАКТИРОВАЛ»

– Команда комплектовалась еще при вас. Что же привело к отставке?

– Причин несколько. Сейчас, спустя время, понимаю, что нельзя было устраивать такую глобальную перестройку в столь короткий промежуток времени. Надо было усиливать состав постепенно. При этом на некоторые позиции пригласили не тех людей, которых я хотел видеть. А кто-то пришел в команду слишком поздно, когда сезон уже начался.

– То есть, кого-то из новичков вам навязали?

– Никого мне не навязывали. Но были футболисты, переговоры с которыми так ни к чему и не привели. На их место брали других кандидатов.

– Роман Широков, который занимал пост спортивного директора «Динамо» до этого сезона, мешал вашей работе?

– Не хочется выносить сор из избы. Но конкретно с Широковым контакта не было. Взаимопонимания – тоже.

– А в целом с руководством?

– На позднем этапе, наоборот, установилось полное взаимопонимание. И мой уход из «Динамо» был предварительно согласован. Команде требовалась эмоциональная встряска. Поэтому совместно и приняли такое решение. Мне оно далось непросто. Уходил с тяжелым сердцем. Но понимал, что этот шаг – во благо клубу.

– Главный тренсфер «Динамо» этой зимы – Николай Комличенко. Мощное усиление?

– Было бы некорректно сейчас оценивать селекционную политику «Динамо». И не буду.

– Но когда занимали пост главного тренера, следили за Комличенко?

– Конечно, я знаю достаточно о нем. Но на тот момент в моем списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду Комличенко будет сказано.

«СМОЛОВУ НАДО УЧИТЬ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК»

– Вы входили в тренерский штаб «Динамо», когда в нем начинал Александр Кокорин. Как относитесь к ситуации, сложившейся сейчас вокруг него в «Зените»?

– Сергей Семак вроде бы хочет, чтобы Кокорин остался в «Зените». И я вам честно скажу: я бы сам, когда тренировал «Динамо», не отказался бы иметь в составе Сашу и Павла Мамаева… Что теперь делать? Надо садиться за стол переговоров и искать компромисс.

– Но руководство «Зенита» ничего обсуждать не хочет. Мол, Кокорина отдали в аренду в «Сочи» – и точка. Вы бывали в ситуации, в какой оказался Семак?

– Бывал. Тут ничего не поделаешь: кадровые вопросы решает руководство. Потому что клуб платит игрокам деньги, а не главный тренер.

– А Кокорин прав, пойдя на принцип и отказываясь уходить в «Сочи»?

– Он взрослый человек, ему виднее. Навязывать человеку то, что он не хочет, наверное, неправильно. Другое дело, что любому футболисту нужна практика. Да, желательно в хорошей команде, но совсем не играть – не выход. Надеюсь, в итоге будет найдено оптимальное решение.

– Что думаете о переходе Федора Смолова в «Сельту»? У вас самого богатый испанский опыт…

– С тех пор прошло много времени, но базовые вещи остались теми же. Первое – языковой барьер. Знаю, что Федя свободно владеет английским, но в Испании на нем, насколько я помню, говорят немногие. Значит, надо учить язык, чтобы быстрее влиться в коллектив. В остальном никаких противопоказаний я не вижу. Смолов – сильный, опытный нападающий. Да и в Европе он успел поиграть, за «Фейенорд». Федя знает, что за границей нужно каждый день пахать, никто тебя просто так в состав не поставит. По игровым характеристикам испанский чемпионат ему подходит. Данные отличные, скорость, стартовый рывок. Осталось добавить в уверенности и сыграться с новыми партнерами.