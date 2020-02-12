Тупой, еще тупее... Тарасова жизнь так ничему и не научила

Уникальный человек есть в нашем футболе. Зовут Дмитрий Тарасов. Уникальная способность у него везде «попадать». Помню, как в году в 2011-м праздновал он на кораблике на Москве-реке свой день рождения в компании свежеобретенной Ольги Бузовой. Прыгал в алкогольном экстазе в хладные воды реки, а наутро, после публикаций в прессе, удивлялся, почему тогдашний президент «Локомотива» Ольга Смородская лишала его премиальных выплат – он ведь в тот момент был «на бюллетене» и лечил, по официальной версии, ногу. Только после штрафа Тарасов прочитал свой контракт, где черным по белому был прописан запрет на подобные шалости во время лечения.

Все, что делал Тарасов в последующие годы своей жизни, лишний раз подтверждало, что не Ольга Бузова была причиной отсутствия у него головы на плечах. Что с ней, что без нее он совершал (и как показывает сегодняшний день – совершает) поступки, которые не сильно его красят. То майку наденет с политическим смыслом под футболку (будто не знает, чем это заканчивается для нарушителя), то расскажет о необходимости раздавать «лещей подругам». Это еще не собираю целую россыпь историй про суды за алименты или про фото с маленькой дочкой на коленях, когда он находится за рулем…

Теперь – новая «шутка». Находясь в кресле у брадобрея, Дмитрий сделал свою фотографию и, намекая на китайскую внешность работавшего с ним специалиста, сопроводил это все упоминанием о том, что это – коронавирус. Стрелочками даже отметил для тех, кто не поймет его юмора: коронавирус, мол, меня бреет.

По большому счету, его поведение ничем не отличается от поведения Кокорина и Мамаева полтора года в одном небезызвестном заведении. Тем не понравился кореец, которого они стали громко называть китайцем. Чем закончилась та история, мы хорошо помним. Тарасов разве что стулом не замахивается на брадобрея – в остальном совершает, по сути, то же самое. Оскорбление по национальному признаку – вот так это называется.

И тут не надо удивляться, что реакция уже последовала. Тема расизма очень тонкая. FARE (есть такая бдительная организация – «Футбол против расизма в Европе») в довольно жесткой форме высказалась по этому поводу: «В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии». Более того, чуть ниже FARE потребовала от РФС принять к игроку строгие санкции.

Когда я слышу теперь про Тарасова, я вспоминаю не его безумные выходки, а иронию Леонида Слуцкого по его поводу, когда его «экзаменовал» задачками Иван Ургант:

– Кого бы Вы спасли, если бы у Вас в лодке было два свободных места – Месси, Роналду или Тарасова?

– Тарасов не утонет.