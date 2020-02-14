Знал бы прикуп… Как Кокорину не потеряться в новой команде

ВОПРОСЫ ДЛЯ ФЕДОТОВА

После известия о встрече Александра Кокорина с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом, в ходе которой строптивый форвард «Зенита» уже не возражал против аренды до конца сезона в стан аутсайдера премьер-лиги, первая реакция прессы была ожидаемо эмоциональной. Спектр мнений был широким: от «нагнули» и «сломали» до «молодец, что одумался» и «нечего было выпендриваться».

Но теперь, когда первая волна комментариев и заметок по горячим следам схлынула, самое время задаться вопросом, даже несколькими: а готов ли «Сочи» быстро и эффективно вписать в свои тактические схемы нового игрока атаки? Найдется ли Кокорину место в основном составе? Как быть наставнику команды Владимиру Федотову, который сам в команде без году неделя, если новичок окажется не готов выходить в «старте» и играть все 90 минут? Все равно ставить Кокорина в состав или навлекать на себя огонь критики, выслушивая упреки, что, мол, зачем тогда было срывать форварда из Питера, если он и в Сочи сидит на скамейке?

Что касается формы и степени готовности новобранца южан, тут советы тренерскому штабу давать трудно: для этого в клубе есть медицинское подразделение и наставники по физподготовке, которые нарисуют Федотову полную и объективную картину состояния Кокорина на момент рестарта чемпионата. В конце концов, до первого официального матча весенней части сезона есть еще две недели, за которые «физику» можно существенно подтянуть.

Гораздо интереснее, как стоящий на пороге 29-летия нападающий найдет свою нишу в тактической схеме южан. И здесь многое будет зависеть и собственно от избираемой тренерским штабом расстановки, и от выбора конкретных исполнителей на ту или иную игру.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ РЕМЕЙКОВ «КОСМОДЗЮ»

Для начала вспомним, что по своему функционалу Кокорин – достаточно разносторонний форвард, способный сыграть и в силовом стиле, и в вторым темпом, из глубины. При этом он может использовать и дриблинг, и умение играть на втором этаже (классический пример – гол в ворота Алжира на чемпионате мира 2014 года в Бразилии). А это значит, что Александра можно одинаково успешно использовать в схемах как с единственным нападающим, так и с двумя.

Сложнее дело обстоит с атакующим вариантом 4-3-3. Помните, нечто подобное пытался изобрести Леонид Слуцкий на Евро-2016, пытаясь уязвить противника атакующим трезубцем «КоСмоДзю»? В результате оружие оказалось далеко не в боевом состоянии – во многом по той причине, что задвинутые на фланги «Ко» (Кокорин) и «Смо» (Федор Смолов_ совершенно там потерялись и завяли, а одному «Дзю» (Артему Дзюбе) было нереально справиться с хорошо организованной обороной словаков и валлийцев.

Впрочем, «Сочи» при Александре Точилине по осени подобными тактическими экспериментами публику не баловал – даже несмотря на наличие в составе целой группы весьма квалифицированных игроков атаки. Самой часто используемой схемой была 5-3-2, хотя в дебютном поединке в РПЛ – в июле против «Спартака» на «Открытие Арене» – расстановка была слегка видоизмененной: 5-1-3-1.

Впрочем, против красно-белых «курортники» играли фактически с листа, поскольку команда была собрана по кусочкам буквально за полторы недели до стартового матча чемпионата. Поэтому на той схеме заострять внимание не станем, просто упомянув, что в роли единственного форварда выступил Дмитрий Полоз, которого в начале второго тайма заменил Александр Карапетян, а трио атакующих хавбеков составили Никита Бурмистров, капитан команды Евгений Песегов и Ян Казаев.

ПИТЕРСКАЯ ДИАСПОРА – НЕ ГАРАНТИЯ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ

В дальнейшем по ходу чемпионата Бурмистров – опять же при схеме с тремя центральными защитниками – нередко занимал позицию левого вингера, а в тройке центральных полузащитников часто появлялся также арендованный у «Зенита» 22-летний Андрей Мостовой. Дуэт форвардов составляли Полоз с Карапетяном, либо иногда второго подменял Антон Заболотный.

Кстати, обилие бывших игроков «Зенита» в обойме «Сочи», на первый взгляд, должно помочь Кокорину быстрее адаптироваться на Черноморском побережье. Но не стоит забывать, что со многими из них Александр толком и не успел поиграть, а почти целый год, проведенный в заключении, мог вообще стереть из памяти нападающего все наигранные связи и комбинации с бывшими, а теперь и нынешними партнерами.

А ведь сейчас турнирная ситуация для южан такова, что очки нужно брать без раскачки, с первого же матча (1 марта дома с «Арсеналом»). Если Кокорин появится на газоне стадиона «Фишт» в первый день календарной весны, на него будут смотреть, конечно, не как на Лионеля Месси, но как на Мессию уж точно. Значит, нужно быть готовым сразу же приносить пользу новой команде забитыми мячами.

Но вернемся к тактическим нюансам. Если Владимир Федотов, практиковавший в «Оренбурге» похожую расстановку с тремя центральными защитниками, не откажется от нее и в «Сочи», то у Кокорина будет больше шансов попасть в основной состав. В дуэте форвардов Александр может неплохо взаимодействовать как с Полозом, так и с Карапетяном, не говоря уже о Заболотном. Все это разноплановые нападающие, и ни одного из них Кокорин по своим игровым качествам не дублирует. Значит, может выступить как в роли выдвинутого вперед атакующего игрока (в тандеме с Полозом), так и представителя «засадного полка» (с Заболотным).

ГЛАВНОЕ – КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ЗАБИТЬ

Любопытно, что в предпоследнем поединке первого круга против «Ростова» на выезде в конце октября Точилин ввиду отсутствия в заявке на игру центральных защитников Ивана Миладиновича и Федора Кудряшова использовал классическую расстановку 4-2-3-1, в которой Бурмистров, Кристиан Нобоа и Мостовой из глубины поддерживали Заболотного. Но эксперимент получился неудачным: сочинцы уступили 0:2, а игравший на позиции левого защитника Эльмир Набиуллин в концовке лишил дубля Романа Еременко, переписав второй гол русского финна на свое имя в качестве автогола.

Сейчас Кудряшова уже нет в команде – игроку сборной России вновь оказался нужен «берег турецкий», поэтому не стоит совсем уж исключать возможность использования Федотовым расстановки с четырьмя защитниками. Но в таком случае Кокорину будет сложнее рассчитывать на место в основном составе. Тем более – в первых весенних матчах, когда на первый план выйдет функциональная готовность и способность приносить конкретную пользу здесь и сейчас.

И все же при новом наставнике «Сочи», скорее всего, будет играть по прежней схеме, и наличие двух вакансий для нападающих значительно увеличивает шансы болельщиков увидеть Александра в деле уже в первых матчах после возобновления чемпионата. Главное для Кокорина – как можно быстрее забить за свою новую команду. Это и будет тот самый «прикуп», который сделал форварда питерской команды на ближайшие полгода жителем самого известного российского курорта.