Когда забьет Головин и сыграет ли Смолов против «Реала»?

Англия: «Ливерпуль» не проиграет никогда

Если только это не Лига Чемпионов, где уже совсем скоро команда Юргена Клоппа сыграет против мадридского «Атлетико». В чемпионате подобная «интрига» не снилась даже Бундеслиге последних лет.

Отрыв «Ливерпуля» от второго места составляет 18 очков, а в ближайшем туре лидеру предстоит гостевая сеча против последней команды лиги - «Норвича», которая вне зависимости от исхода на последней строчке останется. Забьют гол - уже можно будет человеку памятник ставить в родном городе.

В последних десяти матчах злой Клопп и его друзья пропустили лишь однажды. Дикость.

Из сопутствующих товаров на кассе 26 тура АПЛ предлагается противостояние «Челси» и «Тоттенхэма» - результат этого матча может внести корректировки в зоне еврокубков.

Германия: тинейджер Клинсманн и толчея в таблице

Юрген Клинсманн отработал главным тренером в «Герте» всего два с половиной месяца после чего сам указал себе на дверь с формулировкой примерно такого содержания: «здесь, в Германии, все не так и все не то, и вообще я привык к другому».

Боссы «Герты» оскорбились и назвали решение коуча «тинейджерским». Их можно понять. Громкое имя Клинсманна могло привлечь в клуб новых спонсоров, но теперь сделки могут сорваться.

Под руководством Юргена «Герта» сумела выиграть всего три матча из девяти и находится в пяти очках от зоны вылета.

Уже половина дистанции позади, а расстояние между первой и пятой команды лиги всего шесть очков - это что-то новое. Расписание предстоящего тура не сулит серьезных перестановок в таблице - почти все фавориты проводят свои матчи против соперников, где любая потеря очков станет сенсацией.

Италия: «Ювентус» выйдет в лидеры

Миланский «Интер» идет вровень с туринцами и имеет шанс впервые за десять лет вернуть себе титул лучшей команды Италии. В этом отношении им активно помогают болельщики, создавая утонченную атмосферу на фан-секторы. Проверенные источники утверждают, что там происходит масса того, чего нашим фанатам и не снилось.

Но оторваться в этом туре «Интеру» удастся едва ли. Гостевой матч против «Лацио» - это такой оптимальный ад для местных широт. Будет непросто, а ничейным исходом гости вполне могут быть довольны. А вот «Ювентусу» играть дома против «Брешии» и как раз этот матч является идеальной возможностью без шума и пыли набрать три очка.

Франция: нет выплат - нет голов

«Монако» Александра Головина начал побеждать. Но тут во многих новостных ресурсах всплыла новость о «солидарных выплатах» за трансфер российского полузащитника. Тема не новая, долгая и печальная от того, что как и в предыдущих случаях, скорее всего за Головина никто ничего не получит - ни школы, где он занимался, ни тренеры, которые его воспитали.

Сам Александр продолжает исправно выходить в стартовом составе за исключением недавнего матча против «Нима», но последним результативным действием полузащитник отметился еще в декабре прошлого года в матче против «Амьена». Всего в текущем сезоне у Головина 6 очков по системе гол+пас (3+3)

Испания: сможет ли Смолов унизить «Реал»?

Сама по себе идея хороша, но для начала было бы неплохо вы йти в стартовом составе «Сельты», которая в этом туре отправляется в печь, то есть я хотел сказать на «Сантьяго Бернабеу».

То, что Федор сыграет с первых минут - факт совсем неочевидный. Испанская пресса без восторга отреагировала на дебют россиянина в матче против «Севильи» в котором «Сельта» одержала важнейшую победу.

Полагаю, что против «Реала» аутсайдеру стоит сэкономить силы перед игрой с прямым конкурентом за право остаться в элите - уже через тур «Сельта» дома принимает «Леганес». Вот тут точно надо бить через дымоход. Выиграть в гостях у «Реала» и проиграть затем дома «Леганесу» - вот это будет в самом деле смешно.