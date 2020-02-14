УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать

В День всех влюбленных Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла свой суровый вердикт против действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити». За нарушение правил финансового Fair Play с 2012 по 2016 годы «горожане» не смогут выступать в еврокубках в течение двух ближайших сезонов. На нынешний розыгрыш санкции не распространяются, но вдобавок «Сити» придется еще и выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Осудили манчестерских богачей (а точнее, богачей из Абу-Даби) за неоднократное завышение доходов, получаемых от спонсоров, и за то, что они вводили инспекции УЕФА в заблуждение.

Чтобы объяснить, где именно нагрешили «горожане» и их владелец, шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, нужно провести небольшой ликбез по поводу финансового Fair Play – детища предыдущего президента УЕФА Мишеля Платини.

Финансовый регламент действует с 2011 года. С тех самых пор клубы, участвующие в еврокубках, обязаны доказывать, что у них оплачены все счета. То есть, нет долгов за трансферы и задолженностей по контрактам футболистов, а все налоги и социальные взносы уплачены вовремя.

С 2013-го участники Лиги чемпионов и Лиги Европы еще и подтверждают свою безубыточность. Для проверки УЕФА и создал ту самую Инстанцию по финансовому контролю, которая сегодня так сурово покарала «Манчестер Сити».

Суть финансового Fair Play проста: вы не можете тратить больше, чем зарабатываете. Строго по заветам идеолога создания США Бенджамина Франклина, чей портрет изображен на стодолларовой купюре.

За расчетный период в три года клуб может потратить всего лишь на пять миллионов евро больше своих доходов. При этом важно отметить, что в графе «расходы» не учитываются вложения в развитие спортивной инфраструктуры, а также развитие юношеского и женского футбола.

В УЕФА считают, что финансовый Fair Play помогает избежать «неконтролируемого роста долгов» и улучшает «общую финансовую стабильность европейского клубного футбола». При этом были оставлены кое-какие лазейки, чтобы совсем уж не выворачивать руки желающим потратить свои миллионы на трансферном рынке. С 2013 по 2015 годы можно было иметь долг в 45 миллионов евро (с обязательством его обязательно погасить, разумеется). Но затем лимит ужесточили до 30 млн.

Вот так просто взять и закрыть превышение расходов напрямую из собственного кармана ни один владелец клуба не может. Вот, что прописано черным по белому в финансовом регламенте УЕФА:

«Если юридическое лицо или несколько таких лиц, имеющих отношение к одному и тому же владельцу или одной и той же государственной структуре, обеспечивает более 30% от всех поступлений в клуб, то такое юридическое лицо автоматически попадает в категорию заинтересованной стороны».

Переводя на русский с юридического – тот, кто вкладывает больше трети поступлений в клуб, не может быть спонсором. На этом-то пункте и погорел «Манчестер Сити», а точнее, его владелец – Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.

В британской прессе пишут, что по документам, отправляемым в УЕФА с 2012 по 2016 годы, «Сити» получал ежегодную спонсорскую помощь в размере 67,5 миллионов фунтов стерлингов от Etihad Airways – национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов выяснила и доказала, что на самом деле Etihad Airways отправляла лишь 8 миллионов (например, в сезоне-2015/16). Остальные же средства (т.е. 59,5 млн фунтов) «Манчестер Сити» получал от собственной компании Мансура Abu Dhabi United Group. Вот этого-то, по правилам УЕФА, делать было категорически нельзя, ведь уважаемый шейх был и остается тем самым «заинтересованным лицом».

О том, как УЕФА получил доказательства, можно снять увлекательный художественный фильм. Началось все с публикаций журнала Der Spiegel в 2018 году, а главным источником информации для немецких журналистов был хакер Руй Пинту, у которого на родине в Португалии целых 147 обвинений в нарушении уголовного кодекса. Но это уже другая история.