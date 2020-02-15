Нет в русском футболе рынка… Почему клубы против спонсора? Реплика Яременко

По поводу нового титульного спонсора.

Тут все активно кинулись говорить про конфликт интересов. Мол, на форме будет титульный спонсор, а у Динамо есть свой из банковского же сектора – ВТБ. Потом, наверное, и «Открытие» подтянется – у него ж нейминг стадиона, а там, кроме этого бренда, теперь и другой случится. В этом не очень разбираюсь – надо смотреть регламентные нормы, а для этого есть специалисты получше меня.

Я о другом. Как только стала известна цифра – 300 миллионов рублей за сезон – начались стенания и завывания о том, какая она, дескать, невысокая. Как можно, мол, отдать за такие крохи? Так и хочется сказать: ребятушки, вы там не перегрелись во время сборов со своими подопечными в теплых странах? Да у нас года полтора не было вообще никакого титульного спонсора. То есть сумма была «ноль». Теперь стало выше нуля. Вы весной сетуете на погоду, когда ручьи бегут? Мол, плюс десять градусов – это мало. Нам скорее плюс тридцать бы!

Не было ничего – Вам сверху Дюков подогнал приятеля. Да, приятеля эпатажного, в чем-то циничного, но зачем сейчас кричать: «Да мы бы больше дали!» Вы что, заносили, а у вас не брали принципиально? Очень сомневаюсь.

Какой у вас рынок – такие и цены!