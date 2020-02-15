На первый, второй, третий рассчитайсь. В РФС приняли новые правила проведения Кубка России

13 февраля в Доме Футбола прошло заседание исполкома РФС, на котором был утвержден новый формат проведения Кубка России по футболу. В соревновании появится групповой этап, а команды-участницы еврокубков будут вступать в борьбу за хрустальную чашу весом в 17 килограммов со стадии 1/8 финала. В каждой из десяти групп будет по три клуба – по одному представителю от каждого дивизиона чемпионата. Изменения вступят в силу со следующего сезона. «Советский спорт» обратил свой взгляд на Европу и решил узнать – как там проводятся национальные кубковые соревнования.

Англия. Самый старый турнир Европы и шанс для маленьких клубов сыграть на «Уэмбли»

На Альбионе существует два кубковых соревнования – Кубок Англии и Кубок Английской футбольной лиги. Решающие матчи обоих соревнований проходят на лондонском «Уэмбли». Кубок Англии – самый старый футбольный турнир на планете, первый розыгрыш был проведен, когда в России еще только задумывались о строительстве Транссибирской магистрали – в 1871 году. Тогда победу одержал клуб «Уондерерс» (не путать с «Вулверхэмптон Уондерерс», играющим в АПЛ). Это еще и одно из самых больших по количеству участников соревнование в мире, за трофей могут побороться все клубы, вплоть до любительских, поэтому в сезоне-2008/2009 в сетке присутствовало целых 762 команды. Полуфиналы и финал почти 100 лет неизменно проводятся на главном стадионе страны. До 1923 года английские функционеры постоянно меняли место проведения решающего матча – например, в течение 18 лет финал принимал крикетный стадион «Кеннингтон-Овал» в столице. В начальных сезонах в турнире участвовали представители от Ирландии, Шотландии и Уэльса, но после появления ассоциаций местных клубов были вынуждены переехать во внутренние кубки. Впрочем, у нескольких клубов с родины Гарета Бэйла и Райана Гиггза до сих пор такая возможность осталась, так как они выступают в английских футбольных лигах. Победитель Кубка Англии получает возможность попробовать свои силы в Лиге Европы.

Кубок Английской футбольной лиги, в отличие от своего старшего собрата, не имеет ни такой богатой истории, ни огромного представительства. В турнире принимает участие 92 команды – представители премьер-лиги, а также участники трех следующих по счету дивизионов. Клубы, не имеющие профессионального статуса, к возможности собрать все население своего города на «Уэмбли» не допускаются. Самым титулованным в последнее время и действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

Несмотря на приличный призовой фонд (в Кубке Англии он составляет около 30 миллионов фунтов), клубы АПЛ, избалованные миллиардными телеконтрактами, свысока относятся к этим турнирам, зачастую выставляя запасные составы и фактически давая дорогу в следующий раунд менее финансово стабильным командам из низших лиг, что часто приводит в решающие стадии темные лошадки. Из значимых моментов турнира стоит отметить сезон-2010/11, когда скромный «Бирмингем Сити» обыграл в финале Кубка лиги «Арсенал» и завоевал путевку в Лигу Европы, а через три месяца вылетел из высшего дивизиона, поэтому на следующий год во втором еврокубке играла единственная команда из чемпионшипа.

Италия. Десять раз победи – один раз нашей

На Апеннинах кубок играется среди всех четырех лиг с названием «Seria», вплоть до полупрофессиональной «D». Несмотря на свою почти столетнюю историю, этот турнир несколько раз отменялся, не доигрывался или переносился на неопределенный срок. В середине прошлого века это произошло по объективным причинам – из-за Второй мировой войны. Беспрерывно он идет лишь с 1958 года. Кубок хоть и ценится не так сильно, как скудетто, но откровенно забыть о нем большие клубы себе тоже не позволяют, поэтому до финала редко добираются неожиданные гости. Стоит сказать, что за последние 20 лет до решающего матча клубы не из высшего дивизиона не доходили вовсе, а сложное финансовое положение среди финалистов имела только «Фиорентина» в сезоне-1998/1999 года, когда «фиалки» с одной стороны, боролись за «золотой дубль», с другой – продавали банки с воздухом со стадиона, чтобы закрыть долги. Обычно за трофей борются либо признанные гранды, либо те, у кого все хорошо с результатами и бюджетом. Сенсации тут происходят редко. Действующим победителем турнира является римский «Лацио», что позволяет команде играть в Лиге Европы в этом сезоне. На форме «орлов» этот успех отразился самым прямым образом – теперь на год там красуется специальная кокарда. Такая же раньше использовалась на форме итальянской армии.

Самого титулованного кубкового бойца вы тоже без труда назовете – в Италии с этим все спокойно. Да, это «Ювентус» – «бьянконери» 13 раз становились триумфаторами соревнования, что позволяет им при желании нашить на свою форму серебренную звезду за десять побед. Однако, там уже есть три золотых, а превращать экипировку в армейские погоны гегемон не хочет.

Испания. Самый свободный кубок

Кубок Испании или Кубок короля, как он официально называется, ведет свою историю с 1902 года. В спокойном режиме турнир проводился до начала в стране гражданской войны в 1930-е, после чего, по известной испанской традиции, республиканские провинции захотели отделиться, поэтому провели независимый Кубок Свободной Испании, который выиграл «Леванте». Государственная футбольная федерация отказывается признавать этот турнир, вследствие чего самый старый валенсийский клуб де-факто лишен своего единственного трофея в истории. Если говорить о рекордах, то это единственное соревнование в стране, где больше всего титулов не у «Реала». 30 раз Кубок короля доставался их заклятым врагам из Каталонии, что конвертировалось в шесть оригинальных трофеев, переданных в клубный музей на «Камп Ноу» на вечное хранение – по одному за каждые пять побед.

Самый же обидно упущенный трофей для мадридцев – кубок 2011 года, который Серхио Рамос попросту выронил из рук во время празднования триумфа на открытой платформе клубного автобуса, в результате чего 15 килограммов серебра разлетелись на мадридском асфальте. «Реал» вскоре получил копию, которая сейчас занимает свое место в клубной коллекции.

В Испании также необычный формат суперкубка страны. Руководство футбольной федерации, желая увеличить интерес к матчу между чемпионом и триумфатором кубка, а заодно и неплохо заработать, решило организовать мини-турнир с участием четырех команд – финалистов кубка и двух лучших команд, которые не отобрались в финал «Копа дель Рей». Также было объявлено, что на следующие несколько лет испанские суперкубковые баталии переезжают в район персидского залива. Первым обладателем трофея в его новом формате снова стал «Реал». Мадридцы в матче, проходившем в аравийской Джедде, оказались сильнее соседей из «Атлетико».

Франция. Клубное разнообразие сменилось гегемонией

Здесь, по аналогии с Англией, два соревнования – Кубок Франции и Кубок французской лиги. Из интересного, неожиданно большое количество обладателей трофея. За 103 года существования Кубка Франции победителями становились 33 разные команды. В последнее время с приходом арабских денег многое изменилось, четыре года подряд трофеем владел «ПСЖ», в прошлом году гегемоны обыденно добрались до финала, вели с преимуществом в два мяча, но неожиданно упустили игру и по пенальти сильнее оказался скромный «Ренн», который, вследствие этой победы, смог в этом году вернуться в Лигу Европы .

Кубок французской лиги – самый молодой из кубковых соревнований топ-5 чемпионатов, первый розыгрыш прошел только в 1994 году. Еще одно отличие от всех упомянутых турниров в том, что его организует ни местная федерация футбола, а профессиональная футбольная лига (аналог РПЛ). Что объединяет его со старшим родственником – так это рекордсмен. В этом турнире парижане успели отличиться целых пять раз подряд, пока в прошедшем сезоне снова не проиграли по пенальти – на этот раз в полуфинале еще более скромному «Генгаму».

Германия. Играют 64 команды, а побеждает «Бавария»

Самый скучный с точки зрения интриги турнир был таким не всегда. Кубок Германии впервые провели в 1935 году, победителем стал «Нюрнберг», а до преобразования турнира в Кубок ФРГ после Второй мировой войны «Бавария» не завоевала ни одного трофея. Ситуация изменилась после 1960-х годов, когда Мюнхен стал главным спортивным городом в стране, а в местную команду пришел Герд Мюллер. С тех пор ничего не меняется, красная машина сметает всех на своем пути, а, если не получается, то от греха подальше просто покупает лучших игроков соперника, ослабляя их. Конкуренция в немецком футболе бывает только, когда с чемпионом что-то не так, а кубок выигрывает либо «Бавария», либо те, кому удается ее обыграть. В прошлом сезоне удалось «Айнтрахту». На берлинском «Олимпиштадионе» фаворит был бит со счетом 3:1, что позволяет скромной команде из Франкфурта выступать во втором по значимости еврокубке.