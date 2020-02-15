Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 16:00ФутболАндронов Алексей

Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play.

Сразу скажу – я очень рад, что санкции УЕФА коснутся именно этого клуба. Не видящего соринку в своем глазу, но замечающего бревно у других.

УЕФА не в первый раз выносит санкции в отношении «Сити». Схема финансирования этого клуба, говоря привычным нам русским языком, довольно мутная. И не в первый раз в ней обнаруживаются «сомнительные моменты». В 2014-м «Манчестер Сити» уже подвергали штрафу. Урок, как видно, выучен не был клуб продолжил жить не по правилам финансового fair play, а по собственному пониманию того, как должны быть устроены дела.

Забавно, но против ФФП чаще всего выступают команды с разных финансовых полюсов европейского футбола. Недовольство российских клубов (и большинства восточноевропейских) легко объяснимо. Им трудно зарабатывать на билетах и телеправах во всяком случае столько, сколько получают гранды. А соперничать с ними хочется. Если не на равных, то хотя бы с надеждой на успех.

Сами «большие» ничего не высказывают просто если и не демонстративно на правила плюют, то не делают никаких над собой усилий, чтобы их соблюдать.

Но как и нашим клубам УЕФА не разрешит трактовать правила «по своему велению», так и тем самым грандам. Причем это касается не только странных финансовых вливаний, но и нарушения других регламентных норм. Санкции в виде запрета регистрации игроков в трансферные окна применяются регулярно – прямо сейчас под ними ходит «Челси». Но отстранение от еврокубков в адрес суперклуба все же применяется впервые.

На санкции против клубов восточной Европы (например, «Рубина» или московского «Динамо») в самой Европе всем наплевать. Это не те команды, которые представляют коммерческий интерес, большинство болельщиков, руководителей клубов и игроков расстраиваются, когда жребий отправляет их «восточнее Рейна».

Что же до группы грандов (можно выделять хоть 14 команд, хоть 16, хоть 20), то она совсем неоднородна. Например, «Бавария» откровенно потешается над английскими ценами на трансферы, и гордится тем, что сама соблюдает правила ФФП образцово. Думаю, не в ней одной сейчас злорадно потирают ладошки.

На сегодня УЕФА почти разгромил витавшую в воздухе 20 лет назад идею «G-14», с помощью которой самые богатые клубы континента собирались создать собственный турнир (некий аналог баскетбольной Евролиги). Но многим кажется, что вчерашнее решение возродит если не саму группу, то, по крайней мере, стремление клубов обособиться и самим решать, кто, как и с кем достоин играть.

Не могу согласиться с этим мнением.

В ХХI веке сама группа «топ-клубов Европы» претерпела серьезные изменения. В ней (благодаря новым и весьма богатым владельцам) появились совершенно новые действующие лица. «Манчестер Сити» как раз из таких. Как, кстати, и «Челси». Клубам «традиционным» («Бавария», «Реал», «Барселона», «Ювентус») вновь прибывшие явно не нравятся. Которые тут временные слазь, как говорится.

Да и сами прибывшие не особенно церемонятся за «футбольно-обеденным» столом. Уверен, следующим объектом для пристального изучения на предмет соответствия регламентным нормам окажется «Пари Сен-Жермен». С «Сити» французский клуб роднит наличие ближневосточных инвесторов, и демонстративное желание утверждаться в парадигме «деньги решают все».

Возможно, в ближайшее время «Сити» потеряет некоторых звезд. Возможно, команду покинет Хосеп Гвардиола. Что ж, значит так тому и быть. «Юнайтед» останется великим английским клубом, а «Сити» войдет в историю, как несколько раз сверкнувшая комета.

Кстати, они же так и не выиграли еще Лигу чемпионов? Вот вам «хорошо номер 0» посмотрим, как «Сити» будет играть в Лиге чемпионов, зная о том, что его скоро выставят из нее за дверь.

Вообще в последнее время все более популярным становится мнение, что после проведения ЧМ-2022 в Катаре ближневосточные инвесторы начнут остывать в своем интересе к европейскому футболу. И в этом случае тоже найдется кому похлопать в ладоши.

Искусственное всегда хуже естественного.

А радуют в этой истории две вещи. Во-первых (и это важно, что именно во-первых) УЕФА жестко стоит на своих правилах, даже после ухода в опалу их создателя Мишеля Платини. И союзу в этом смысле можно только пожелать твердости.

А во-вторых... Во-вторых, мы прекрасно помним, как «Манчестер Сити» прессовал ЦСКА за звуки с трибун, которые до невозможности расстроили их игрока Яя Туре. Что потом происходило, как с трибун стадиона в Манчестере выводили всех, кто говорил на русском языке. Тогда УЕФА жестко (и, должно быть, справедливо) наказал ЦСКА. Вчера он сделал это же с английским клубом.

Когда ты ябедничаешь и призываешь высшие силы восстановить справедливость не стоит самому нарушать какие-либо правила. Как гласит старая поговорка: чем выше залезает обезьяна (это не расизм!), тем лучше окружающим виден ее зад.

Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:00 Футбол
На первый, второй, третий рассчитайсь. В РФС приняли новые правила проведения Кубка России Теперь в турнире будет групповой этап. 15.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Новости
16:27 Теннис Рыбакина победила Саккари и вышла в финал в Санкт-Петербурге
16:23 Футбол Нобель Арустамян: Мамаев способен вернуться на былой уровень в «Ростове»
16:12 Футбол Александр Медведев: Решение о конкретных условиях аренды Кокорина в «Сочи» еще не принято
16:04 Футбол «Тамбов» сыграл вничью с «Томью» на Кубке ФНЛ
15:58 Футбол ЦСКА забил пять голов аутсайдеру второй лиги Швейцарии
15:52 Хоккей «Сибирь» дома одолела «Северсталь»
15:37 Биатлон Халили выиграл серебро в спринте на Кубке IBU
15:35 Биатлон Устюгов – о своей дисквалификации: Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы
15:15 Биатлон Евгений Устюгов: Уже не удивлен решениями IBU – беспредел есть беспредел
15:09 Футбол Неймар: Санчо – игрок высочайшего уровня
14:26 Биатлон Леонид Тягачев: Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду
14:15 Бокс Флойд Мейвезер: Готов провести два боя за день: с Хабибом – днем, с Конором – вечером
13:53 Фигурное катание Медведева снова предстала в образе героини популярного аниме
13:51 Бокс Боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России
13:41 Футбол Юрген Клопп: Не уверен, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов
13:40 Фристайл Алексей Курашов: Победа Демидовой в Кубке мира - это результат долгой и последовательной работы
13:20 Биатлон Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде
13:20 Футбол ЦСКА объявил состав на контрольный матч со швейцарским «Делемоном»
13:11 Баскетбол Паскуаль назначен новым главным тренером «Зенита»
13:02 Биатлон Владимир Драчев: Решение по допинговым делам Слепцовой и Устюгова заняло 80 страниц
В Институте физики атмосферы заявили об окончании зимы
Ремонт мостового перехода через Волжскую ГЭС возобновится 15 февраля
Подозрительные закупки министерств Татарстана: нарушения или специфика?
В тройном ДТП на трассе Оренбург-Казань пострадали три человека (18+)
Наталья Вахонина: «Что бы мне ни приписывали, с судимостью в совет при МВД не берут»
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика