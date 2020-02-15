Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо

Сразу скажу – я очень рад, что санкции УЕФА коснутся именно этого клуба. Не видящего соринку в своем глазу, но замечающего бревно у других.

УЕФА не в первый раз выносит санкции в отношении «Сити». Схема финансирования этого клуба, говоря привычным нам русским языком, довольно мутная. И не в первый раз в ней обнаруживаются «сомнительные моменты». В 2014-м «Манчестер Сити» уже подвергали штрафу. Урок, как видно, выучен не был – клуб продолжил жить не по правилам финансового fair play, а по собственному пониманию того, как должны быть устроены дела.

Забавно, но против ФФП чаще всего выступают команды с разных финансовых полюсов европейского футбола. Недовольство российских клубов (и большинства восточноевропейских) легко объяснимо. Им трудно зарабатывать на билетах и телеправах – во всяком случае столько, сколько получают гранды. А соперничать с ними хочется. Если не на равных, то хотя бы с надеждой на успех.

Сами «большие» ничего не высказывают – просто если и не демонстративно на правила плюют, то не делают никаких над собой усилий, чтобы их соблюдать.

Но как и нашим клубам УЕФА не разрешит трактовать правила «по своему велению», так и тем самым грандам. Причем это касается не только странных финансовых вливаний, но и нарушения других регламентных норм. Санкции в виде запрета регистрации игроков в трансферные окна применяются регулярно – прямо сейчас под ними ходит «Челси». Но отстранение от еврокубков в адрес суперклуба все же применяется впервые.

На санкции против клубов восточной Европы (например, «Рубина» или московского «Динамо») в самой Европе всем наплевать. Это не те команды, которые представляют коммерческий интерес, большинство болельщиков, руководителей клубов и игроков расстраиваются, когда жребий отправляет их «восточнее Рейна».

Что же до группы грандов (можно выделять хоть 14 команд, хоть 16, хоть 20), то она совсем неоднородна. Например, «Бавария» откровенно потешается над английскими ценами на трансферы, и гордится тем, что сама соблюдает правила ФФП образцово. Думаю, не в ней одной сейчас злорадно потирают ладошки.

На сегодня УЕФА почти разгромил витавшую в воздухе 20 лет назад идею «G-14», с помощью которой самые богатые клубы континента собирались создать собственный турнир (некий аналог баскетбольной Евролиги). Но многим кажется, что вчерашнее решение возродит если не саму группу, то, по крайней мере, стремление клубов обособиться и самим решать, кто, как и с кем достоин играть.

Не могу согласиться с этим мнением.

В ХХI веке сама группа «топ-клубов Европы» претерпела серьезные изменения. В ней (благодаря новым и весьма богатым владельцам) появились совершенно новые действующие лица. «Манчестер Сити» – как раз из таких. Как, кстати, и «Челси». Клубам «традиционным» («Бавария», «Реал», «Барселона», «Ювентус») вновь прибывшие явно не нравятся. Которые тут временные – слазь, как говорится.

Да и сами прибывшие не особенно церемонятся за «футбольно-обеденным» столом. Уверен, следующим объектом для пристального изучения на предмет соответствия регламентным нормам окажется «Пари Сен-Жермен». С «Сити» французский клуб роднит наличие ближневосточных инвесторов, и демонстративное желание утверждаться в парадигме «деньги решают все».

Возможно, в ближайшее время «Сити» потеряет некоторых звезд. Возможно, команду покинет Хосеп Гвардиола. Что ж, значит так тому и быть. «Юнайтед» останется великим английским клубом, а «Сити» войдет в историю, как несколько раз сверкнувшая комета.

Кстати, они же так и не выиграли еще Лигу чемпионов? Вот вам «хорошо номер 0» – посмотрим, как «Сити» будет играть в Лиге чемпионов, зная о том, что его скоро выставят из нее за дверь.

Вообще в последнее время все более популярным становится мнение, что после проведения ЧМ-2022 в Катаре ближневосточные инвесторы начнут остывать в своем интересе к европейскому футболу. И в этом случае тоже найдется кому похлопать в ладоши.

Искусственное всегда хуже естественного.

А радуют в этой истории две вещи. Во-первых (и это важно, что именно во-первых) УЕФА жестко стоит на своих правилах, даже после ухода в опалу их создателя Мишеля Платини. И союзу в этом смысле можно только пожелать твердости.

А во-вторых... Во-вторых, мы прекрасно помним, как «Манчестер Сити» прессовал ЦСКА за звуки с трибун, которые до невозможности расстроили их игрока Яя Туре. Что потом происходило, как с трибун стадиона в Манчестере выводили всех, кто говорил на русском языке. Тогда УЕФА жестко (и, должно быть, справедливо) наказал ЦСКА. Вчера он сделал это же с английским клубом.

Когда ты ябедничаешь и призываешь высшие силы восстановить справедливость не стоит самому нарушать какие-либо правила. Как гласит старая поговорка: чем выше залезает обезьяна (это не расизм!), тем лучше окружающим виден ее зад.