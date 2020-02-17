Алексей Сафонов: По 2,5 млн евро за 2,5 года – адекватные условия для Кокорина - Советский спорт
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17 февраля 2020 10:00ФутболГригорьевская Юлия

Алексей Сафонов: По 2,5 млн евро за 2,5 года – адекватные условия для Кокорина

Известный футбольный агент высказался о долгожданном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БОНУСАХ В КОНТРАКТЕ»

– В понедельник в этой истории должна быть поставлена точка. Как вы относитесь к разговорам о том, что проволочка была связана с переговорами Кокорина и «Зенита» о новом контракте? Якобы игрок хотел подписать 4-летнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро, но получил отказ…
– Я всегда говорил, что игрок достоин той зарплаты, которую ему платят. И тут отвечу так же.

– И каков «справедливый» размер зарплаты Кокорина?
– Поймите одну вещь: при подписании контракт рискуют обе стороны. Так было, есть и будет. Клуб всегда боится переплатить, но при этом держит вариант ухода футболиста по окончании действующего соглашения на правах свободного агента. А Кокорин связан с «Зенитом» до лета. Вот и получается головоломка…

Предположим, его будут готовы забрать к себе «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Учитывая, что за трансфер платить не придется, те же динамовцы вполне могут предложить трехлетний контракт на 3,3 млн евро. В сумме расходы составят примерно 10 миллионов, в которые Кокорин оценивается на «Трансфермаркте».

С другой стороны, сам игрок может быть не уверен, что в ближайшие месяцы докажет свой высокий уровень. Тогда летом ему уже не поступит выгодное предложение. Значит, возникает мысль перезаключить с «Зенитом» новое соглашение прямо сейчас, пусть и не на таких условиях, которые хотелось бы…

Да и потом, в контракты можно включать разные пункты. Допустим, прописать базовую сумму в 2,5 миллиона и добавить миллион за определенное число забитых мячей. Все это предмет торга. Хотя, далеко не факт, что этот фактор привел к осложнениям с арендой в «Сочи». Чтобы так утверждать, нужно знать ситуацию изнутри.

«ЕСЛИ БЫ МНЕ СКИНУЛИ СКАН…»

– По данным СМИ, «Зенит» как раз и предлагает Кокорину зарплату 2,5 млн на 2,5 года. Это адекватные условия?
– В принципе да. Но мне не совсем корректно говорить за людей, которые ведут дела Саши. Если бы это был мой клиент, то я бы в любом случае заранее нашел бы компромисс. Как раз за счет включения в контракт различных пунктов о бонусах. У каждого агента свои прибамбасы.

– А как относитесь к сочинской зарплате Кокорина – 2 миллионам рублей в месяц?
– Ну, это же опять неофициальные данные. Если бы вы мне скинули скан контракта, я бы поверил. А так – гадание на кофейной гуще. Да и потом, что значит зарплата в «Сочи»? Ведь Кокорин может получать 2 миллиона от своей новой команды и еще что-то от «Зенита». Мы же не знаем условий аренды.

«У САШИ ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕРХМОТИВАЦИЯ»

– Как воспринимаете вмешательство в переговоры владельца «Сочи» Бориса Ротенберга? Если бы не он, Кокорин вряд ли согласился на переход.
– Пожалуй, так и есть. Но я понимаю клуб. «Сочи» не хочет вылетать, а турнирное положение сложное. Другое дело, почему надо решать проблемы исключительно за счет бывших зенитовцев? Сколько их там уже набралось? Двенадцать? Тринадцать? Это, конечно, ненормально. Нигде в Европе подобного нет.

– Кокорин спасет «Сочи» от вылета в ФНЛ?
– По разговорам, Саша находится в очень приличной форме. Однако ему же еще надо сыграться с партнерами. В «Зените» он спокойно забил бы мячей десять. В «Сочи», где уровень исполнителей пониже, будет намного сложнее.

– А мотивации Кокорину хватит?
– Да у него сейчас должна быть сверхмотивация! Вернуться в большой футбол, вернуться в сборную. Весной для него наступит момент икс. В свое время Саша загнал себя в неприятную ситуацию, из которой надо побыстрее выбираться.

И я с оптимизмом смотрю в его будущее. Недавно Павел Мамаев очень прилично смотрелся в «Ростове» на турнире в Катаре. Было видно, как сильно человек хочет вернуться. От игры Мамаева все получали удовольствие. А Кокорин по классу еще выше.

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