Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены - Советский спорт
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17 февраля 2020 00:56ФутболЗибрак Артем

Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены

Уже на седьмой минуте россиянин поразил ворота Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», а в концовке заменивший Смолова Денис Суарес помог отличиться Санти Мине.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ГОЛ СМОЛОВА В ПРИМЕРЕ

Федор Смолов продолжает обживаться с «Сельте». Матч на «Сантьяго Бернабеу» стал для него вторым в основе «кельтов». В предыдущем туре он отыграл 88 минут против «Севильи», и хотя результативных действий не сделал, его команде удалось выиграть в ла лиге впервые с конца ноября. Три очка позволили галисийцам вырваться из зоны вылета, однако в отчетном туре «Мальорке» удалось победить «Алавес» (1:0) и вернуть клуб из Виго в тройку худших.

В Мадрид Оскар Гарсия, как и ожидалось, приехал играть от обороны – по схеме 3-5-2 со Смоловым и Яго Аспасом в передней линии. Наличие сразу двоих форвардов как будто оказалось неожиданным для хозяев. Уже на седьмой минуте россиянин открылся на одной линии между Рафаэлем Вараном и Даниэлем Карвахалем, получил из глубины передачу на ход от Аспаса, выскочил один на один с Тибо Куртуа и зряче пробил в угол.

Есть первый гол Смолова в ла лиге. Серхио Рамос наверняка вспомнил, как в ноябре 2017 года Федор загонял всю оборону сборной Испании в товарищеском матче (3:3), оформив в той встрече дубль. На «Бернабеу» он тоже много двигался. Показательно, что в первые полчаса он пробежал на четверть больше Карима Бензема (4,4 км против 3,4). Был у него еще один неплохой момент, но, в одиночестве получив передачу на краю штрафной, он решил сделать проникающую передачу в центр, но не исполнил.

САБОТАЖ БЭЙЛА

Что до «Реала», то он, конечно, много владел мячом (в первом тайме – 70% на 30%), но команде в атаке не хватало взаимопонимания. Слишком уж много элементов пазла отвыкли от командной игры. Эден Азар впервые вышел на поле после травмы, полученной еще в ноябре, Марсело в примере в 2020 году проводил только второй матч, а Гарет Бэйл это Гарет Бэйл. Валлиец мучается в Мадриде сам и мучает партнеров, но уходить категорически отказывается. Честно говоря, стартовый выбор Зинедина Зидана изрядно удивил.

Все трое в игру не попали. Но если не имевшие игровую практику Марсело и Азар очень старались, но в решающий момент совершали технические ошибки, то Бэйл просто валял дурака – просто лез вперед, не замечая никого вокруг, действовал бездумно и механически. Из 16 передач в первые 37 минут до партнеров дошли только восемь. Представляете, каждый второй пас пришелся в соперника.

За пять минут до свистка на перерыв Азар и Бензема здорово разыграли мяч, и бельгиец от лицевой нашел на линии вратарской Бэйла, но тот и в этой ситуации умудрился напороть, пробив выше перекладины. Сейчас валлиец больше похож на саботажника, чем на помощника для «сливочных». Как следствие, к перерыву статистика по ударам в створ оказалась невероятной: 0-2. Счет тоже мог быть аналогичным, но Тибо Куртуа в прыжке вытащил мяч из угла после удара головой Джозефа Айду.

БЕНЗЕМА ЕДВА НЕ ВЫТАЩИЛ «РЕАЛ»

Из раздевалки хозяева вышли куда более заряженными. Они все так же много владели мячом и дважды быстро поразили ворота Рубена, причем не без участия всех неудачников первых 45 минут. В первой атаке поучаствовали и Азар, и Бэйл. Бельгиец на лету пяткой отбросил мяч партнеру, а второй забросил на дальнюю штангу Серхио Рамосу, оказавшемуся напротив пустого угла, но гол был отменен из-за офсайда. А второй гол для Крооса сделали Бензема и Марсело, простреливший от лицевой линии. Увы, результативная атака началась с потери Смолова.

Не сказать, что «Реал» во втором тайме как-то принципиально изменил игру. Разве что Бензема стал еще чаще смещаться на левый фланг в развитии атаки, да был активнее задействован правый край. Хозяева окончательно сместили игру на фланги и оттуда пытались доставлять мяч в штрафную. Это и принесло успех. Оба гола пришли слева, и в обеих атаках ключевую роль сыграл Бензема.

Несколько раз Азар получал мяч в опасной близости от ворот, но каждый раз вместо удара пытался еще улучшить положение и окончательно терял возможность для взятия ворот. Пока еще не чувствует уверенности в своих силах бельгиец. Зато в середине тайма это принесло успех. Оказавшись под острым углом с глазу на глаз с Рубеном, он пробросил мяч за лицевую, но чуть раньше успел зацепиться за руки вратаря и заработал пенальти, реализованный Серхио Рамосом.

Что до Смолова, то ему очень сложно было проявить себя. Большую часть матча «Сельта» провела без мяча, и Федору пришлось проделать много работы вхолостую. На 71-й минуте Оскар Гарсия заменил россиянина на Дениса Суареса. Эта замена стала ключевой наравне с выходом на поле Санти Мины. За четыре минуты до окончания основного времени нападающий оторвался от Карвахаля, получил проникающую передачу от Суареса и с близкого расстояния расстрелял Куртуа.

Второй тур подряд «Сельта» набирает очки, забивая в концовке уже после того, как Смолов покинул поле. А Зидан слишком рано уверовал в победу, сняв с игры Бэйла, Азара и Крооса. В результате «Сельта» сравнялась по очкам с «Мальоркой», а «Реал» потерял два очка преимущества над «Барселоной» из трех.

Чемпионат Испании
24-й тур

«Реал» – «Сельта» – 2:2 (0:1)

Голы: Смолов, 7 – 0:1. Кроос, 52 – 1:1. Рамос, 65 – 2:1. Мина, 86 – 2:2.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос (Модрич, 81), Вальверде, Бэйл (Менди, 84), Азар (Винисиус, 73), Бензема.

«Сельта»: Рубен, Айду, Мурильо, Араухо, К. Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа, Аспас, Смолов (Денис Суарес, 70).

Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Йокушлу, 76.

Судья: Рохас.

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