Головин в сборной тура, Митрюшкин снова пропускает (видео) - Советский спорт
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17 февраля 2020 15:30ФутболФедоровский Александр

Головин в сборной тура, Митрюшкин снова пропускает (видео)

Обзор событий европейских чемпионатов.

Федор Смолов забил «Реалу», но это не значит, что остальной жизни не существует. «Советский спорт» отмечает наиболее интересные моменты в европейских чемпионатах.

Безумие в Пикардии

Великий и ужасный Эдинсон Кавани вышел в стартовом составе «ПСЖ» впервые с 9 ноября прошлого года. Вышел для того, чтобы вонзить свой 200-й мяч за команду. Шансов на это у Эдинсона было примерно с пяток, но всякий раз злой уругваец прощал противника.

А забивал за «ПСЖ» центральный защитник Ньянзу Куасси – для молодого человека 17 лет от роду два точных удара стали первыми голами за профессиональный клуб.

«ПСЖ» находится в столь заоблачном статусе, что может «гореть» «Амьену» в гостях 0:3, но затем накидать четыре мяча подряд и позволить себе шалость в виде упущенной победы против глухого аутсайдера, для которого угловые в этот вечер стали настоящим адом.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу в матче против «Монпелье» и попал в символическую сборную тура по версии издания LEquipe.

Гонка в Италии: Турин, Рим, Милан

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«Ювентус» ожидаемо разобрался дома с «Брешией», а вот в Риме было по-настоящему интересно. Несмотря на пропущенный мяч от Эшли Янга «Лацио» сумел не только переломить игру против «Интера», но и потеснить команду Антонио Конте со второй строчки в таблице Серии А.

«Интер» был, несомненно, крут во втором тайме против «Милана» неделю тому назад, но на этот раз против римлян команда выглядела не слишком внятно, хотя и могла в концовке встречи избежать поражения – гол Лаутаро Мартинеса в ворота «Лацио» был отменен из-за положения вне игры.

В Англии сейчас не до футбола

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В «Манчестер Сити» особенно. Тем не менее, тур продолжается, а сегодня вечером состоится один из финальных гвоздей этого уик-энда. «Челси» сыграет дома против «Манчестер Юнайтед».

Для гостей это очередная возможность подтянуться к еврокубковой зоне, а «Челси» стоит помнить, что у МЮ они не выигрывали без малого два года – последняя победа датирована маем 2018 года, правда это было очень круто, ибо случилось это в финале Кубке Англии.

И все же не сказать о «Ливерпуле» нельзя. Команда выиграла очередной матч и сделала еще один шаг к рекорду лондонского «Арсенала», который в сезоне 2003/04 провел чемпионат без единого поражения. Но только тогда «канониры» из 38 матчей 12 свели вничью, а остальные 26 выиграли, а у «Ливерпуля» на данный момент в чемпионате всего одна ничья. Мрак и ужас.

Как там наши?

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Голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин продолжает пропускать. На этот раз поражение было особенно чувствительным – проиграть дома «Ксамаксу», который плотно сидит в зоне вылета – это не очень хорошо. Всего три удара в створ потребовалось гостям, чтобы огорчить Митрюшкина дважды. В этом сезоне российский голкипер семь раз проводил полный матч и стабильно пропускал в каждом из них.

Напомнил о себе наш старый знакомый Сейду Думбия, в пятый раз отличившийся в сезоне. Дедушка Сейду с годами выглядит все моложе, и моменты реализует гроссмейстерски. Увы, это не спасло «Сьон» от домашнего поражения. Справедливости ради стоит сказать, что «Сьон» с 55 минуты играл в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник Ксавье Куасси.

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