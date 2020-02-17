Именинник-рецидивист. Почему Неймар не «доживает» до весенней части ЛЧ - Советский спорт
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17 февраля 2020 21:39ФутболИванова Дарья

Именинник-рецидивист. Почему Неймар не «доживает» до весенней части ЛЧ

Самый дорогой футболист планеты пять лет подряд пропускает важные матчи из-за своего дня рождения и вечеринок сестры.

Конец зимы для Неймара уже несколько лет подряд складывается не самым лучшим образом. Звезда «ПСЖ» в это время года любит получать то травму, то дисквалификацию. Либо становится героем очередного скандала. Февраль 2020-ого исключением не стал - эпатажный бразилец снова подходит к весенней части Лиги чемпионов не в оптимальной форме.

Каждый день рождения сестры Ней, как штык, в Бразилии

Про звездного форварда ходит слух: каждый год он делает все, чтобы «взять отгул» в свой день рождения 5 февраля. А также не выходить на поле 11 марта - в день именин сестры Рафаэллы. Напрямую обвинять нападающего в преднамеренном получении травм или дисквалификаций никто не берется. Но совпадений слишком уж много.

В 2015 году Неймар схлопотал пятую карточку в Ла Лиге против «Гранады» и получил бан на игру с «Райо Вальекано», которая выпадала на 8 марта - за четыре дня до дня рождения сестры. Тогда «Барселона» разрешила игроку на несколько дней слетать в Бразилию.

Аналогичная история произошла год спустя. Бразильцу показали пятую желтую в матче с «Райо». В следующей игре с «Хетафе» 12 марта Неймар участие не принял. Он отдыхал на вечеринке у Рафаэллы.

В 2017-м Неймар получил мышечное повреждение в суперигре 1/8 финала ЛЧ против своего будущего клуба – «ПСЖ» (каталонцы сделали камбэк - 6:1 после первой встречи, которую проиграли 0:4). Травма Нея была незначительной, он выбыл всего на неделю – с 9 по 16 марта. Однако и в этот раз решил поехать домой к любимой сестре.

Подобное поведение футболиста не могло не стать поводом для шуток.

– Мне нравится играть с лучшими. Неймар – один из них. Единственное, нам нужно обсудить день рождения его сестры, – сыронизировал как-то Серхио Рамос.

В Париже Ней решил «прогуливать» и в свой день рождения

За парижан Неймар выступает уже третий год подряд. И каждый февраль игрок пропускает матчи, которые выпадают на день его рождения или ближайшие к торжеству даты. При этом самый дорогой футболист мира с размахом отмечает праздник. Ежегодные февральские вечеринки в Париже в честь Неймара привлекают гораздо больше внимания, чем игры «ПСЖ» без бразильца в составе. И после шумных гуляний Нею, конечно, нужно было приходить в себя.

В свой 26-й день рождения 5 февраля 2018 года Неймар организовал вечеринку в одном из лучших ресторанов Парижа. На торжество именник позвал порядка 150 гостей, включая партнеров, тренеров и технический штаб «ПСЖ». Также в списке приглашенных были Роналдо и чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

На следующий день тогдашний тренер парижан Унаи Эмери дал Неймару выходной. Он не включил форварда в заявку на кубковый матч с «Сошо».

Я доверяю своим игрокам, 70% времени они думают о футболе, 30% — об остальном. Президент, спортивный директор, команда и все сотрудники были с Неймаром, для которого это важное время, - комментировал Эмери свое решение.

Бразилец вернулся на поле 10 февраля и забил победный гол «Тулузе» в Лиге 1. Ездил он и в Мадрид на матч с «Реалом» 14 февраля, но в той встрече не отличился. 25 февраля 2018 года Неймар получил перелом плюсневой кости в матче с «Марселем». Он выбыл из строя до самого чемпионата мира. Травма была очень серьезной, пришлось делать операцию. Однако 11 марта он по традиции прибыл в Бразилию - на день рождения сестры.

Пустил слезу и вновь пропустил лигочемпионскую весну в 2019-м

В конце января 2019 Неймар снова получил перелом пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции со «Страсбуром». Костыли стали его аксессуаром в образе «Total red» во время 27-го дня рождения. Прошлогоднее торжество нападающий отметил с небывалым размахом. Мероприятие прошло в фешенебельном павильоне «Габриэль» на Елисейских полях. Бразилец отпраздновал день рождения в кругу семьи, партнеров по команде и небольшой группы знаменитостей. На вечеринку он пригласил 500 человек. В числе гостей были Киллиан Мбаппе, Дани Алвес, Томас Тухель, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадан, чемпион мира по серфингу Габриэль Медина и другие. Приехала даже Виктория Боня. Все приглашенные по просьбе виновника торжества пришли в красном.

Во время торжества бразилец произнес трогательную речь и не сдержал слез.

Я хотел бы получить новую плюсневую кость, это был бы лучший подарок на день рождения. Из-за травмы я даже подумывал об отмене вечеринки. Я молился богу и просил дать мне достаточно сил и поддержки, чтобы я мог пройти все то, с чем столкнулся сейчас, - расплакался перед гостями Неймар.

Однако в прошлом году произошло необъяснимое: звезда пропустил именины сестры. Он проходил реабилитационные процедуры в Катаре. Рафаэллу брат поздравил красивым постом в инстаграме.

Восстанавливался бразилец 2,5 месяца. Из-за злосчастной плюсневой кости, которую Ней хотел был заменить, он пропустил матчи в 1/8 финала ЛЧ с «МЮ». Вернулся на поле он только 21 апреля 2019 года.

Февраль 2020 - Неймар снова с травмой

В этом году бразилец не стал изменять себе и опять выбыл из строя. За 4 дня до своего 28-го дня рождения Ней 1 февраля получил травму ребра в матче против «Монпелье» (5:0). А еще накричал на судей в подтрибунке. На следующий матч с «Нантом» Тухель не включил игрока в заявку. Комментируя решение он отметил, что у Неймара воспаление реберных хрящей.

Вечеринка в честь день рождения бразильца в 2020 году была куда скромнее, чем в прошлом. Футболист арендовал небольшой клуб Yoyo Palais de Tokyo, который находится в 5 минутах от Эйфелевой башни. Приехали не только звезды «ПСЖ», но и Мемфис Депай из «Лиона». Также вечеринку посетил большой друг Неймара модный дизайнер Оливье Рустен.

А вот спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи и главный тренер Томас Тухель не приехали.

– Не могу сказать, приду ли я. День рождения Неймара – способ отвлечься. Но это, как и скандал с заменой Мбаппе, выставляет нас непрофессионалами. Кажется, что мы не подходим к делу серьезно. Нельзя сразу все красить в черное или белое – между ними есть еще множество оттенков. Грустно, что многие знают только черный и белый. Из-за таких людей и кажется, что мы не сфокусированы на футболе на 100%, – говорил немецкий специалист.

14 февраля травмированный Неймар рванул на модную тусовку Дюссельдорф, чем возмутил боссов «ПСЖ». Они оказались недовольны тем, что бразилец предпочел увеселительную поездку восстановлению после травмы.

Но руководство парижан оказалось довольно отходчивым. 17 февраля тренерский штаб определился со списком игроков, которые будут готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Неймара, пропустившего четыре игры, включили в заявку.

«ПСЖ» встретится с «Боруссией» завтра, 18 февраля. Большой интерес вызывает не только участие бразильской звезды парижан в этом матче, но и в ответном. Ведь состоится он 11 марта в день рождения любимой сестры Нея Рафаэллы.

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