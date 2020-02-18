Последние шансы Гвардиолы и Неймара - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 февраля 2020 11:00ФутболМощенко Захар

Последние шансы Гвардиолы и Неймара

В плей-офф главного еврокубка вышли исключительно представители пяти ведущих чемпионатов.

Мы сгруппировали их по географическому признаку и дали прогноз на исход 1/8 финала, матчи которого будут размазаны на четыре недели. Нас ждет великий марафон!

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ», «МАН СИТИ», «ЧЕЛСИ», «ТОТТЕНХЭМ»

Что было осенью

На волне прошлогоднего доминирования клубов АПЛ, взявших оба еврокубка, многие ждали их столь же уверенного выступления в ЛЧ-2019/20. Формально эти ожидания оправдались: все четыре британских клуба преодолели групповой турнир. Однако сделано это было без шика и блеска. Даже действующий обладатель «ушастого» трофея «Ливерпуль» и его главный конкурент на внутренней арене «Ман Сити» не обошлись без незапланированных очковых потерь. «Челси» в условиях санкций УЕФА с трудом протиснулся в плей-офф со второго места, лишь на очко опередив «Аякс». А «Тоттенхэм», хоть и не испытал в группе такого экстрима, успел потерять главного тренера: бразды правления «шпорами» из рук Маурисио Почеттино принял Жозе Моуриньо.

Что изменилось сейчас

TASS_38238473

Самая громкая «бомба» разорвалась в конце минувшей недели, когда выяснилось: бан для «Челси» на регистрацию новичков – детские шалости по сравнению с вердиктом в отношении «Ман Сити», который был отстранен от Лиги чемпионов на два года за систематические нарушения правил финансового фэйр-плей.

Да, Пепу Гвардиоле и его команде хозяева с Ближнего Востока уже обещали активное оспаривание убийственного решения в CAS, но пока гранд АПЛ находится на грани развала. Если санкции не будут отменены, придется распродавать основных игроков, и у Гвардиолы появится право покинуть «Сити» до завершения контракта. Пусть каталонец сейчас и божится, что не оставит Манчестер…

В общем, предстоящий плей-офф - возможно, последний шанс Пепа покорить европейскую вершину за пределами Барселоны. И с соперником по 1/8 финала «горожанам» откровенно не повезло. Набравший ход «Реал» - далеко не самый удобный вариант. Впрочем, «Ливерпулю» (сыграет с «Атлетико») и «Челси» (с «Баварией») тоже гарантированы трудности. Так что ряды АПЛ в Лиге чемпионов могут существенно поредеть уже к середине марта. Намечается футбольная версия «брексита»?

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА», «РЕАЛ», «АТЛЕТИКО», «ВАЛЕНСИЯ»

1201539909

Что было осенью

Предшественники англичан в роли еврокубковых гегемонов тоже не спешили выкладывать козыри на стол. Даже «Барселона» позволила себе пару раз сыграть вничью, не говоря уже о «Реале». Мадридцев по осени, говоря жаргонным языком, не на шутку колбасило, зато в испанской примере Зинедину Зидану удалось удержать команду на плаву. «Атлетико» в квартете с «Локомотивом» не стал упорствовать в споре с «Ювентусом» за первое место, а «Валенсия» в шальной схватке с «Челси» и «Аяксом» нежданно выскочила в победители группы. Что и позволило команде Дениса Черышева получить в лице «Аталанты» едва ли не самого удобного из всех возможных соперников по стартовому раунду плей-офф.

Что изменилось сейчас

Диспозиция внутри испанской бригады существенно поменялась. «Реал» постепенно набрал ход, чему способствовала непростая победа в Суперкубке, проведенном по новой формуле («Финал четырех») и за пределами страны (в Саудовской Аравии). И вот Мадрид уже на вершине примеры, выше «Барсы». Правда, Зидану необходимо что-то делать с Гаретом Бэйлом, пока регулярные отъезды валлийца со стадиона до окончания матчей не начали разлагать коллектив.

Ну а «Барсе» впору задуматься, что на данный момент важнее: синица (очередная победа в национальном чемпионате) в руке или лигочемпионский журавль в небе. Травма Луиса Суареса вроде бы ставит вопрос ребром – «или-или», но взрослеющий в футбольном плане не по дням, а по часам Ансу Фати намекает на все еще имеющуюся возможность погнаться за обоими зайцами сразу. Хватит ли на это духу у нового наставника сине-гранатовых Кике Сетьена?

У Диего Симеоне перестройка в «Атлетико» как-то затянулась. Жоау Фелиш пока выданные авансы не оправдывает, и «матрасники», как это наглядно продемонстрировал все тот же Суперкубок, играют с резкими перепадами не только в течение нескольких дней, но и по ходу матчей. Неслучайно «Атлетико» пропустил на третью строчку чемпионата скромный «Хетафе».

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС», «НАПОЛИ», «АТАЛАНТА»

647473548

Что было осенью

У стремительно возвращающих лидирующие позиции в Европе представителей Апеннин в первой половине сезона случились две неожиданности – со знаком минус и плюс. Негатив – это, безусловно, непопадание «Интера» (активно меняющего состав под игровую модель Антонио Конте) в плей-офф ЛЧ. Справедливости ради отметим, что группа с «Барсой» и дортмундской «Боруссией» была одной из сильнейших, и черно-синим не повезло оказаться третьими лишними. Зато теперь Лига Европы получила неоспоримого фаворита, а сами миланцы могут сконцентрироваться на борьбе с «Юве» за скудетто.

Позитив – продолжение борьбы в главном еврокубке «Аталанты», устоявшей в тяжелой борьбе с «Шахтером» и загребским «Динамо». Команда Джанпьеро Гасперини в нынешнем сезоне стала отличной иллюстрацией расхожей фразы про планку среднего уровня. В серии А эта планка, благодаря команде из Бергамо, поднята на весьма приличную высоту.

Что изменилось сейчас

Изменилось на самом деле немногое. «Аталанта» и «Наполи» по-прежнему выглядят крепкими боевыми единицами того засадного полка, который в любую минуту готов напасть на фаворита и изрядно его потрепать. Правда, в своеобразном противостоянии с Пиренеями в 1/8 финала соперник у команды Гасперини гораздо более проходимый («Валенсия»), чем у неаполитанцев («Барселона»).

К тому же Дженнаро Гаттузо из-за травм лишился сразу трех ключевых игроков – центрального защитника Калиду Кулибали, забивного форварда Аркадиуша Милика и одного из лучших левых вингеров Ирвинга Лосано. И хотя до 25 февраля, когда на «Сан Паоло» состоится первая серия противостояния с командой Лионеля Месси, остается целая неделя, столь серьезные кадровые потери не могут не влиять на игру «Наполи».

Что касается главного итальянского претендента на победу в ЛЧ – «Ювентуса», то Маурицио Сарри сильно слукавит, если заявит, что в его хозяйстве тишь, гладь да Божья благодать. В последних турах чемпионата, когда начал спотыкаться «Интер» и появилась возможность создать стратегический отрыв в борьбе за скудетто, туринцы вдруг дважды подряд уступили на выезде – в «кусачем» Неаполе и Вероне.

Но результаты – еще полбеды. Все прекрасно помнят, как в начале сезона из-за травм проблемной для «Юве» стала позиция правого защитника. Сарри вроде нашел решение, переместив туда Хуана Куадрадо. Но теперь команду накрыла новая волна повреждений, по большей части – в средней линии. Не раньше 5 марта после операции на колене вернется в строй Сами Хедира, до конца февраля выбыл Дуглас Коста, пока не может играть и Федерико Бернардески.

Это еще хорошо, что в соперники по стартовому раунду плей-офф ЛЧ бело-черным достался «Лион», а не более крупная и хищная рыба. Тогда и этот сезон точно прошел бы для Криштиану Роналду и компании без долгожданного трофея, которым не первый год бредит Турин.

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ», «РБ ЛЕЙПЦИГ», «БОРУССИЯ» Дортмунд

EPs9Lj2WoAA3ZXP

Что было осенью

Все было по-немецки четко и словно расписано заранее. Ваше имя «Бавария»? Милости просим в плей-офф Лиги чемпионов со стопроцентным результатом (шесть побед в шести матчах). Вас кличут «Байер Неверкузен»? Ну уж не обессудьте – из группы с «Юве» и «Атлетико» вам точно не выйти… Сочетание названия «Боруссия» и имени-фамилии Люсьер Фавр по традиции дает отличные результаты, причем не важно, идет речь о Менхенгладбахе или Дортмунде. И тем более, когда в распоряжении тренера суперталантливые вундеркинды (впрочем, об этом чуть ниже). А крепкому «Лейпцигу» грех было не выйти с первого места из квартета с тремя блеклыми соперниками, среди которых, увы, присутствовал и «Зенит».

Что изменилось сейчас

Одна из глобальных перемен – реальная интрига в бундеслиге. «Бавария», как и «Юве» в серии А, – больше не авторитет, перед которым все заранее поднимают лапки. С Нико Ковачем в Мюнхене, откровенно говоря, нужно было расставаться еще летом, но хорвату позволили заложить хороший фундамент для интриги в новом сезоне, и из этой сложной ситуации теперь пытается выпутаться Ханс-Дитер Флик. Вроде бы ему удалось стабилизировать игру и результаты, но конкуренты в лице Лейпцига и Дортмунда уже прочно сели на хвост и вряд ли до финишной прямой с него слезут.

Зато немецким болельщикам можно по-доброму позавидовать: все три клуба из их страны ждут очень горячие противостояния уже в 1/8 финала ЛЧ. Ремейк финала 2012 года «Бавария» – «Челси» будоражит! Как и битва молодого и дерзкого «Лейпцига» со старым футбольным «мафиози» Моуриньо и его «Тоттенхэмом».

Но главное блюдо – конечно же, «Боруссия» против «ПСЖ». О французском клубе скажем чуть ниже, а дортмундцы за зиму еще больше преобразились, заполучив в свои ряды суперталантливого норвежца Эрлинга Холанда, осенью штамповавшего голы на другой «Ред Булл» – из Зальцбурга. Связка Холанда с его 19-летним ровесником англичанином Джейдоном Санчо грозится стать подлинным открытием весенней стадии Лиги чемпионов. И кто сказал, что у «Боруссии» нет шансов против могущественного парижского денежного мешка?

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ», «ЛИОН»

EMWN_ykWoAwEtBD

Что было осенью

Наверное, если бы у французов была возможность внести одно изменение в итоги группового раунда, они сразу же забрали добытую путевку в плей-офф у «Лиона» и вручили ее «Лиллю». Поскольку первый весь сезон проводит ни шатко ни валко, опустившись на 11-е место в национальном чемпионате, тогда как второй, провалив осеннюю стадию ЛЧ (одно набранное очко в квартете с «Валенсией», «Челси» и «Аяксом»), вполне конкурентоспособен на внутренней арене.

Впрочем, что есть – то есть. А есть у французов «ПСЖ» и все остальные. Команда Томаса Тухеля без проблем выиграла свою группу, опередив «Реал» на пять очков, а в чемпионате Франции везет преследователям десяток очков (круче только «Ливерпуль» в АПЛ, но там - особый случай).

Что изменилось сейчас

Для «Лиона» – ровным счетом ничего: в паре с «Юве» этот клуб явный аутсайдер. А вот по поводу «ПСЖ» есть некоторые сомнения. Гегемония в лиге 1 не идет на пользу столичному колоссу. Стоило, например, в последнем туре скромному «Амьену» бросить фавориту перчатку, как дело едва не закончилось конфузом (4:4). Этот результат должен воодушевлять Холанда, Санчо и компанию: уж «Боруссии»-то точно по силам огорошить «ПСЖ» такой результативностью, раз подобное удалось 19-й команде Франции.

Правда, и у Парижа есть свой козырь. Зовут Неймар. В прежние годы «плачущий бразилец» то и дело выбывал в самый ответственный момент сезона: то накануне плей-офф Лиги чемпионов, то уже по ходу. Но теперь нападающий как раз излечился от очередной травмы и готов вернуться в строй аккурат к старту игр на выбывание. А если Неймар в порядке, все мы знаем, какую «футбольную ламбаду» он способен станцевать у чужих ворот на пару с Килианом Мбаппе.

Тогда это действительно будет самая крутая парная дуэль первого раунда плей-офф: Мбаппе и Неймар против Холанда и Санчо. И для бразильца (как в случае с Гвардиолой) явно наступает момент икс. Если эта Лига чемпионов не завершится триумфом, почти наверняка летом он покинет Париж.

Вы уже предвкушаете голевое пиршество на лучших аренах Старого Света?

Шансы в парах 1/8 финала (прогноз «Советского спорта»)

00

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф. 17.02.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Ти-Джей Оши: Невозможно сказать волшебное слово, чтобы все починить Кучеров обновил личный рекорд
Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова? После безумной шумихи заокеанской прессы, устроенной вокруг рядовой для такой глыбы, как Овечкин, отметки 700, наш славный снайпер притормозил под прессом ожиданий. 16.02.2020 14:30 Хоккей Славин Виталий
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:28 Олимпиада Станислав Поздняков: Оценивать перспективы апелляции в CAS от Устюгова и Слепцовой не возьмусь
11:26 Футбол Венгер не претендует на пост президента «Ренна»
11:25 Футбол Венгер не претендует на пост президента «Ренна»
11:20 Футбол Фрэнк Лэмпард: Магуайр должен был получить красную карточку, но вместо этого он остался и забил гол
11:04 Футбол «Атлетико» сыграет дома с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
10:59 Олимпиада Станислав Поздняков: Наши спортсмены будут принимать участие в ОИ вне зависимости от решения CAS
10:56 Хоккей Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
10:54 Футбол «Боруссия» примет «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
10:47 Олимпиада Станислав Поздняков: Убеждены, что наши спортсмены должны выступать на ОИ под национальным флагом
10:34 Футбол Бруну Фернандеш: Мечта играть за «МЮ» сбылась
10:16 Футбол Дмитрий Тарасов: Моя задача не подвести Слуцкого и «Рубин»
10:14 Футбол Дмитрий Тарасов: Спасибо «Рубину», что поверили и подарили мне этот шанс
10:11 Авто/Мото Пилот NASCAR находится в крайне тяжелом состоянии после аварии на трассе
09:56 Футбол «Рубин» подписал контракт с Тарасовым (фото)
09:33 ММА Боец Сехудо обозвал россиянина Яна коммунистической картошкой
09:31 ММА Ризван Магомедов: Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя с Фергюсоном
09:29 ММА Глава АСА: Никаких переговоров со Шлеменко нет
09:17 Хоккей Ти-Джей Оши: Невозможно сказать волшебное слово, чтобы все починить
09:10 Хоккей Кучеров обновил личный рекорд
08:53 Хоккей Джон Карлсон: Начинать играть вовремя - существенно облегчило бы «Вашингтону» жизнь
Москвичи - мэру Собянину: "Вашу лодку реновации, Сергей Семенович, штормит!"
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
МВД по Ставрополью проверяет информацию об избиении женщины следователем
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика