Последние шансы Гвардиолы и Неймара

Мы сгруппировали их по географическому признаку и дали прогноз на исход 1/8 финала, матчи которого будут размазаны на четыре недели. Нас ждет великий марафон!

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ», «МАН СИТИ», «ЧЕЛСИ», «ТОТТЕНХЭМ»

Что было осенью

На волне прошлогоднего доминирования клубов АПЛ, взявших оба еврокубка, многие ждали их столь же уверенного выступления в ЛЧ-2019/20. Формально эти ожидания оправдались: все четыре британских клуба преодолели групповой турнир. Однако сделано это было без шика и блеска. Даже действующий обладатель «ушастого» трофея «Ливерпуль» и его главный конкурент на внутренней арене «Ман Сити» не обошлись без незапланированных очковых потерь. «Челси» в условиях санкций УЕФА с трудом протиснулся в плей-офф со второго места, лишь на очко опередив «Аякс». А «Тоттенхэм», хоть и не испытал в группе такого экстрима, успел потерять главного тренера: бразды правления «шпорами» из рук Маурисио Почеттино принял Жозе Моуриньо.

Что изменилось сейчас

Самая громкая «бомба» разорвалась в конце минувшей недели, когда выяснилось: бан для «Челси» на регистрацию новичков – детские шалости по сравнению с вердиктом в отношении «Ман Сити», который был отстранен от Лиги чемпионов на два года за систематические нарушения правил финансового фэйр-плей.

Да, Пепу Гвардиоле и его команде хозяева с Ближнего Востока уже обещали активное оспаривание убийственного решения в CAS, но пока гранд АПЛ находится на грани развала. Если санкции не будут отменены, придется распродавать основных игроков, и у Гвардиолы появится право покинуть «Сити» до завершения контракта. Пусть каталонец сейчас и божится, что не оставит Манчестер…

В общем, предстоящий плей-офф - возможно, последний шанс Пепа покорить европейскую вершину за пределами Барселоны. И с соперником по 1/8 финала «горожанам» откровенно не повезло. Набравший ход «Реал» - далеко не самый удобный вариант. Впрочем, «Ливерпулю» (сыграет с «Атлетико») и «Челси» (с «Баварией») тоже гарантированы трудности. Так что ряды АПЛ в Лиге чемпионов могут существенно поредеть уже к середине марта. Намечается футбольная версия «брексита»?

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА», «РЕАЛ», «АТЛЕТИКО», «ВАЛЕНСИЯ»

Что было осенью

Предшественники англичан в роли еврокубковых гегемонов тоже не спешили выкладывать козыри на стол. Даже «Барселона» позволила себе пару раз сыграть вничью, не говоря уже о «Реале». Мадридцев по осени, говоря жаргонным языком, не на шутку колбасило, зато в испанской примере Зинедину Зидану удалось удержать команду на плаву. «Атлетико» в квартете с «Локомотивом» не стал упорствовать в споре с «Ювентусом» за первое место, а «Валенсия» в шальной схватке с «Челси» и «Аяксом» нежданно выскочила в победители группы. Что и позволило команде Дениса Черышева получить в лице «Аталанты» едва ли не самого удобного из всех возможных соперников по стартовому раунду плей-офф.

Что изменилось сейчас

Диспозиция внутри испанской бригады существенно поменялась. «Реал» постепенно набрал ход, чему способствовала непростая победа в Суперкубке, проведенном по новой формуле («Финал четырех») и за пределами страны (в Саудовской Аравии). И вот Мадрид уже на вершине примеры, выше «Барсы». Правда, Зидану необходимо что-то делать с Гаретом Бэйлом, пока регулярные отъезды валлийца со стадиона до окончания матчей не начали разлагать коллектив.

Ну а «Барсе» впору задуматься, что на данный момент важнее: синица (очередная победа в национальном чемпионате) в руке или лигочемпионский журавль в небе. Травма Луиса Суареса вроде бы ставит вопрос ребром – «или-или», но взрослеющий в футбольном плане не по дням, а по часам Ансу Фати намекает на все еще имеющуюся возможность погнаться за обоими зайцами сразу. Хватит ли на это духу у нового наставника сине-гранатовых Кике Сетьена?

У Диего Симеоне перестройка в «Атлетико» как-то затянулась. Жоау Фелиш пока выданные авансы не оправдывает, и «матрасники», как это наглядно продемонстрировал все тот же Суперкубок, играют с резкими перепадами не только в течение нескольких дней, но и по ходу матчей. Неслучайно «Атлетико» пропустил на третью строчку чемпионата скромный «Хетафе».

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС», «НАПОЛИ», «АТАЛАНТА»

Что было осенью

У стремительно возвращающих лидирующие позиции в Европе представителей Апеннин в первой половине сезона случились две неожиданности – со знаком минус и плюс. Негатив – это, безусловно, непопадание «Интера» (активно меняющего состав под игровую модель Антонио Конте) в плей-офф ЛЧ. Справедливости ради отметим, что группа с «Барсой» и дортмундской «Боруссией» была одной из сильнейших, и черно-синим не повезло оказаться третьими лишними. Зато теперь Лига Европы получила неоспоримого фаворита, а сами миланцы могут сконцентрироваться на борьбе с «Юве» за скудетто.

Позитив – продолжение борьбы в главном еврокубке «Аталанты», устоявшей в тяжелой борьбе с «Шахтером» и загребским «Динамо». Команда Джанпьеро Гасперини в нынешнем сезоне стала отличной иллюстрацией расхожей фразы про планку среднего уровня. В серии А эта планка, благодаря команде из Бергамо, поднята на весьма приличную высоту.

Что изменилось сейчас

Изменилось на самом деле немногое. «Аталанта» и «Наполи» по-прежнему выглядят крепкими боевыми единицами того засадного полка, который в любую минуту готов напасть на фаворита и изрядно его потрепать. Правда, в своеобразном противостоянии с Пиренеями в 1/8 финала соперник у команды Гасперини гораздо более проходимый («Валенсия»), чем у неаполитанцев («Барселона»).

К тому же Дженнаро Гаттузо из-за травм лишился сразу трех ключевых игроков – центрального защитника Калиду Кулибали, забивного форварда Аркадиуша Милика и одного из лучших левых вингеров Ирвинга Лосано. И хотя до 25 февраля, когда на «Сан Паоло» состоится первая серия противостояния с командой Лионеля Месси, остается целая неделя, столь серьезные кадровые потери не могут не влиять на игру «Наполи».

Что касается главного итальянского претендента на победу в ЛЧ – «Ювентуса», то Маурицио Сарри сильно слукавит, если заявит, что в его хозяйстве тишь, гладь да Божья благодать. В последних турах чемпионата, когда начал спотыкаться «Интер» и появилась возможность создать стратегический отрыв в борьбе за скудетто, туринцы вдруг дважды подряд уступили на выезде – в «кусачем» Неаполе и Вероне.

Но результаты – еще полбеды. Все прекрасно помнят, как в начале сезона из-за травм проблемной для «Юве» стала позиция правого защитника. Сарри вроде нашел решение, переместив туда Хуана Куадрадо. Но теперь команду накрыла новая волна повреждений, по большей части – в средней линии. Не раньше 5 марта после операции на колене вернется в строй Сами Хедира, до конца февраля выбыл Дуглас Коста, пока не может играть и Федерико Бернардески.

Это еще хорошо, что в соперники по стартовому раунду плей-офф ЛЧ бело-черным достался «Лион», а не более крупная и хищная рыба. Тогда и этот сезон точно прошел бы для Криштиану Роналду и компании без долгожданного трофея, которым не первый год бредит Турин.

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ», «РБ ЛЕЙПЦИГ», «БОРУССИЯ» Дортмунд

Что было осенью

Все было по-немецки четко и словно расписано заранее. Ваше имя «Бавария»? Милости просим в плей-офф Лиги чемпионов со стопроцентным результатом (шесть побед в шести матчах). Вас кличут «Байер Неверкузен»? Ну уж не обессудьте – из группы с «Юве» и «Атлетико» вам точно не выйти… Сочетание названия «Боруссия» и имени-фамилии Люсьер Фавр по традиции дает отличные результаты, причем не важно, идет речь о Менхенгладбахе или Дортмунде. И тем более, когда в распоряжении тренера суперталантливые вундеркинды (впрочем, об этом чуть ниже). А крепкому «Лейпцигу» грех было не выйти с первого места из квартета с тремя блеклыми соперниками, среди которых, увы, присутствовал и «Зенит».

Что изменилось сейчас

Одна из глобальных перемен – реальная интрига в бундеслиге. «Бавария», как и «Юве» в серии А, – больше не авторитет, перед которым все заранее поднимают лапки. С Нико Ковачем в Мюнхене, откровенно говоря, нужно было расставаться еще летом, но хорвату позволили заложить хороший фундамент для интриги в новом сезоне, и из этой сложной ситуации теперь пытается выпутаться Ханс-Дитер Флик. Вроде бы ему удалось стабилизировать игру и результаты, но конкуренты в лице Лейпцига и Дортмунда уже прочно сели на хвост и вряд ли до финишной прямой с него слезут.

Зато немецким болельщикам можно по-доброму позавидовать: все три клуба из их страны ждут очень горячие противостояния уже в 1/8 финала ЛЧ. Ремейк финала 2012 года «Бавария» – «Челси» будоражит! Как и битва молодого и дерзкого «Лейпцига» со старым футбольным «мафиози» Моуриньо и его «Тоттенхэмом».

Но главное блюдо – конечно же, «Боруссия» против «ПСЖ». О французском клубе скажем чуть ниже, а дортмундцы за зиму еще больше преобразились, заполучив в свои ряды суперталантливого норвежца Эрлинга Холанда, осенью штамповавшего голы на другой «Ред Булл» – из Зальцбурга. Связка Холанда с его 19-летним ровесником англичанином Джейдоном Санчо грозится стать подлинным открытием весенней стадии Лиги чемпионов. И кто сказал, что у «Боруссии» нет шансов против могущественного парижского денежного мешка?

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ», «ЛИОН»

Что было осенью

Наверное, если бы у французов была возможность внести одно изменение в итоги группового раунда, они сразу же забрали добытую путевку в плей-офф у «Лиона» и вручили ее «Лиллю». Поскольку первый весь сезон проводит ни шатко ни валко, опустившись на 11-е место в национальном чемпионате, тогда как второй, провалив осеннюю стадию ЛЧ (одно набранное очко в квартете с «Валенсией», «Челси» и «Аяксом»), вполне конкурентоспособен на внутренней арене.

Впрочем, что есть – то есть. А есть у французов «ПСЖ» и все остальные. Команда Томаса Тухеля без проблем выиграла свою группу, опередив «Реал» на пять очков, а в чемпионате Франции везет преследователям десяток очков (круче только «Ливерпуль» в АПЛ, но там - особый случай).

Что изменилось сейчас

Для «Лиона» – ровным счетом ничего: в паре с «Юве» этот клуб явный аутсайдер. А вот по поводу «ПСЖ» есть некоторые сомнения. Гегемония в лиге 1 не идет на пользу столичному колоссу. Стоило, например, в последнем туре скромному «Амьену» бросить фавориту перчатку, как дело едва не закончилось конфузом (4:4). Этот результат должен воодушевлять Холанда, Санчо и компанию: уж «Боруссии»-то точно по силам огорошить «ПСЖ» такой результативностью, раз подобное удалось 19-й команде Франции.

Правда, и у Парижа есть свой козырь. Зовут Неймар. В прежние годы «плачущий бразилец» то и дело выбывал в самый ответственный момент сезона: то накануне плей-офф Лиги чемпионов, то уже по ходу. Но теперь нападающий как раз излечился от очередной травмы и готов вернуться в строй аккурат к старту игр на выбывание. А если Неймар в порядке, все мы знаем, какую «футбольную ламбаду» он способен станцевать у чужих ворот на пару с Килианом Мбаппе.

Тогда это действительно будет самая крутая парная дуэль первого раунда плей-офф: Мбаппе и Неймар против Холанда и Санчо. И для бразильца (как в случае с Гвардиолой) явно наступает момент икс. Если эта Лига чемпионов не завершится триумфом, почти наверняка летом он покинет Париж.

Вы уже предвкушаете голевое пиршество на лучших аренах Старого Света?

Шансы в парах 1/8 финала (прогноз «Советского спорта»)