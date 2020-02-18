Месси и Роналду в пролете. Пришло время бомбардира с этой планеты

Во вторник стартует плей-офф главного клубного турнира Европы. Конечно, всем интересно, защитит ли «Ливерпуль» титул, сумеет ли с третьей попытки сыграть за «ПСЖ» весной Неймар и много чего еще. Но одна из самых неожиданных интриг - кто завоюет приз лучшему бомбардиру?

Дело в том, что после 2007 года этот титул неизменно доставался либо Роналду либо Месси (исключением стал сезон-2014/15, когда поровну с португальцем и аргентинцем - 10 мячей - забил тот же Неймар). Но сейчас Криштиану и Лео среди претендентов и близко нет, оба отстали слишком сильно. Отыграть такой гандикап практически нереально даже таким гениям.

В общем, на смену «инопланетянам» приходит бомбардир «с этой планеты». Ждать коронации осталось несколько месяцев. И вот кто имеет самые высокие шансы прийти на смену «сладкой парочке» (последним лучшим бомбардиром ЛЧ до наступления эры Месси-Роналду в 2007-м стал бразилец Кака).

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

У поляка лучшие стартовые позиции. На групповой стадии он наколотил за «Баварию» 10 голов, половина которых пришлась на долю бедной «Црвены Звезды». И в предстоящих матчах с «Челси» Левандовски вполне может развить успех. Лондонцы не отличаются надежной обороной, пропускали в каждом из последних четырех матчей АПЛ, а осенью в ЛЧ их огорчали «Лилль» и «Валенсия». Найти свободные коридоры между Антонио Рюдигером и Куртом Зумой - не самая сложная задача для польского бомбардира, средняя результативность которого в нынешнем сезоне составляет фантастические 1,16 (36 забитых мячей в 31 матче всех турниров).

Эрлинг ХОЛАНД

Главная сенсация сезона. 19-летний норвежец вихрем ворвался в Лигу чемпионов в составе «Зальцбурга», начав с хет-трика в дебютном матче и завершив групповой этап с 8 голами (два от него получил «Наполи», один - «Ливерпуль»). После перехода в «Боруссию» Холанд продолжил рвать снайперские шаблоны. Снова хет-трик в дебютной игре (за 20 минут!), а в сумме - уже 9 голов в 6 матчах за дортмундцев. Для этого парня авторитетов не существует. И скоро в этом наверняка убедится «ПСЖ», обороне которого надо быть начеку, если парижане не хотят снова провалиться в плей-офф главного еврокубка.

Килиан МБАППЕ и Мауро ИКАРДИ

Впрочем, и сами парижане располагают реальными претендентами на бомбардирскую корону: в их и без того мощнейшую атакующую линию органично вписался Икарди. Аргентинец, хотя и имеет смутную репутацию, часто конфликтует с руководством, болельщиками и партнерами, выбивая через жену-агента «жирные» контракты, исправно поражает ворота соперников. На его счету уже 11 голов в лиге 1 и еще 5 - в Лиге чемпионов. С учетом высокой результативности «ПСЖ» пуститься в гонку за Левандовски не поздно.

Ну а самый дорогой футболист мира (Transfermarkt оценивает Мбаппе в 200 миллионов евро) все последние сезоны отличается невероятным голевым чутьем и хладнокровием при реализации моментов. У Килиана тоже 5 забитых мячей в ЛЧ. И «15+5» во внутреннем чемпионате. Осталось узнать, как далеко «ПСЖ» заберется в плей-офф. В последние голы парижане сходили с дистанции досрочно. Но вдруг их время все-таки пришло?

Мохамед САЛАХ

Не стоит сбрасывать со счетов и команду Юргена Клоппа. «Ливерпуль» уже скоро досрочно оформит чемпионство в АПЛ, значит, сможет полностью сосредоточиться на защите континентального трофея. А атака «красных» настолько разнообразна, что выстрелить может каждый из великолепного трио - и Мохамед Салах, и Садио Мане, и Роберто Фирмино. Впрочем, осязаемые шансы поучаствовать в бомбардирской гонке сохраняет только египтянин, успевший в группе забить 4 гола. В два раза больше, чем Роналду и Месси…