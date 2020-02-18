Зачем Слуцкий подписал Тарасова

ПОЛГОДА ВНЕ ИГРЫ

Бывший супруг Ольги Бузовой оставался без клуба с лета прошлого года, когда покинул «Локомотив», цвета которого защищал с 2009-го… Расставание получилось весьма некрасивым. Красно-зеленые отказались оплатить Тарасову операцию в Риме после травмы, полученной Дмитрием в матче с «Уфой». Пришлось обращаться за помощью в РФС, где приняли сторону игрока.

Не найдя новое место работы в межсезонье, Тарасов поддерживал форму с московским «Динамо». А СМИ продолжали вспоминать его исключительно по нефутбольным поводам. Благо Дмитрий всегда умел взбудоражить общественность. То ошибочно поздравит хоккейную молодежку с золотом ЧМ, перепутав ТВ-трансляции, то заявит о том, что женщине можно «дать леща», то толкнет речь в Госдуме. И это на считая старых историй, когда он показывал турецким болельщикам майку с портретом президента РФ, не думая о санкциях УЕФА.

Казалось, в большом футболе мы Тарасова уже не увидим. Тем удивительнее, что в начале января он отправился на сборы с «Рубином». И Слуцкий, только приступивший к работе в Казани, сразу оговорился, что речь идет не о «поддержании формы», а о «просмотре перед возможным подписанием контракта».

Просмотр длился более месяца. За это время Тарасов умудрился вляпаться еще в одну историю, подписав в инстаграме фото со своим китайским парикмахером «коронавирус». Многие призывали наказать Дмитрия за шовинизм. Однако после его публичных извинений РФС полузащитника «амнистировал». А вскоре он заключил соглашение с «Рубином», успев до этого принять участие в пяти спаррингах и даже забить «Словану».

ДЕСЯТЬ КАНДИДАТОВ НА ТРИ ПОЗИЦИИ

Поздравим Тарасова с этим событием. И все же рискнем предположить, что ветерану будет сложно рассчитывать на серьезное игровое время в официальных матчах. На сборах Слуцкий отрабатывал схему 4-2-3-1, в которой опорным полузащитникам отводились две позиции. И первый выбор здесь очевиден: это давно застолбившие место в стартовом составе капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин и 23-летний Игорь Коновалов. А ведь есть еще арендованный зимой у «Ольборга» датчанин Оливер Абильдгор (с его появлением Подберезкин может подняться выше). Неслучайно в последних трех контрольных встречах Тарасов выходил на замену.

Идем дальше. Роль плеймейкера в «Рубине» обычно отводится Павлу Могилевцу. Но если раньше того могли подменить (или составить ему компанию) Подберезкин и Давид Давиташвили, то теперь у Слуцкого также имеются Дарко Йевтич (пришел из «Леха») и Денис Макаров (из «Нефтехимика»). Вряд ли их брали протирать скамейку запасных.

И это мы еще не упомянули Евгения Башкирова и Камиля Закирова. В общем, на три позиции в центре поля набирается десять (!) кандидатов. При равномерном распределении времени на каждого до конца сезона в среднем придется по 297 минут (чуть больше трех матчей за три месяца). И чтобы получить хотя бы этот минимум, Тарасову придется выиграть бешеную конкуренцию. А экспериментировать Слуцкий точно не будет. Турнирное положение не позволяет.

Впрочем, считать Тарасова безнадежным аутсайдером в этой борьбе тоже неправильно. Достоинств у него хватает. Это более качественный на фоне конкурентов отбор и хорошая игра на втором этаже. Другое дело, что стилистические особенности нового «Рубина» требуют немного других плюсов. Для комбинационного футбола «по Слуцкому» Дмитрию не хватает видения поля и ассистентских навыков.

«ДЖОКЕР» НА УДЕРЖАНИЕ

Шанс Тарасова - матчи, в которых казанцы будут заранее готовы отдать инициативу сопернику. К примеру, против «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА, возможно, «Ростова» и «Спартака». Но четыре из этих игр состоятся в заключительные четыре тура. И тут возникают два «но». Во-первых, если у «Рубина» пойдет игра, вряд ли Слуцкий станет что-то кардинально менять на финише. Во-вторых, неизвестно в какой форме к тому времени подойдет сам Тарасов, лишенный практики.

Зимой, кстати, он порой закрывал позицию центрального защитника. Однако это была вынужденная мера - в связи с травмами. Весну Слуцкий наверняка начнет связкой Карл Старфельт – Пабло Сантос. Кроме того, есть Филип Уремович, Константин Плиев, выздоравливающий Владимир Гранат, все еще травмированный Сильвие Бегич. Так что ловить Тарасову здесь, по большому счету, нечего.

Добавим, что Дмитрий стал самым возрастным игроком «Рубина»-2019/20 и третьим старше 30 лет (двое других - вечно хворающий Гранат и вратарь Юрий Дюпин). С одной стороны, его опыт, профессионализм и бойцовские качества могут пригодиться казанцам на определенных отрезках сезона, с другой - эти отрезки наверняка будут не так часты. Скорее услуги Тарасова понадобятся для удержания устраивающего счета в концовках матчей.

Хотя, за 11 туров может произойти что угодно (травмы, дисквалификации и т. д.). Поэтому все же не будем ставить крест на перспективах Тарасова в «Рубине». А пожелать можно только одного - не попадать в новые глупые истории. При всем чувстве юмора Слуцкого.