Владимир Федотов: Кокорин будет бороться за игровое время наравне со всеми

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ»

- Дебют Кокорина в «Сочи» получился победным - динамовцы были обыграны со счетом 3:1. Какое значение придаете этому результату?

- Счет меня вообще не интересует, главное - как мы играем. В период сборов важно подвести всех ребят к общему знаменателю, чтобы никто не выпадал из командного механизма, понимал, как мы собираемся действовать весной в чемпионате. Пока этот процесс не завершен. До конца сборов нужно устранить кое-какие шероховатости. При этом могу отметить положительную динамику в обороне, переходах от защиты к нападению и наоборот. Матч с «Динамо» показал, что мы движемся в правильном направлении.

- Непонятная ситуация с арендой Кокорина не создавала в команде нервозную атмосферу?

- Нервозности точно не было. Наш тренерский штаб всегда исходит из того состава, который имеется в данный момент. Перспектива усилиться за счет Кокорина добавляла оптимизма, но мы были готовы к любому сценарию. Сохраняли спокойствие. И, конечно, очень обрадовались, когда Александр все-таки подписал контракт с «Сочи». В игре против «Динамо» он показал свой уровень, внес много креатива в атаку, да и в обороне помог.

- О чем вы с ним говорили сразу после его появления в команде?

- Сказали: «Добро пожаловать в нашу семью». Именно в семью - по-другому я жизнь команды не представляю. Если она, конечно, собирается решать серьезные задачи. А у «Сочи» на весну они очень серьезные.

«НЕ ВАЖНО, СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБЬЕТ САША»

- Когда именно Кокорин присоединился к вам в Турции?

- Дня четыре назад. Точное число не вспомню. Мы ведь на сборах на календарь не смотрим, живем одним днем. До матча с «Динамо» Саша успел провести несколько тренировок с командой. После «Зенита-2» у него случился небольшой перерыв - надо было вернуться в рабочее состояние. В итоге он смог отыграть против «Динамо» тайм. Столько, на сколько был готов.

- Ожидали от него такой прыти - двух голов и попадания в штангу?

- А что тут удивительного? Человек обладает высоким уровнем мастерства, многое умеет. Но я не мыслю категориями голов. На поле же выходит не один игрок - целая команда. Индивидуальные показатели Кокорина стали следствием усилий одноклубников. Он оказывался там, где должен. И, как настоящий форвард, решал эпизоды.

- Многие считают, что в «Зените» Кокорин весной смог бы чаще забивать - благодаря более сильным партнерам. Вы будете ставить задачу почаще играть на самого звездного новичка «Сочи»?

- Опять же, какая-то неправильная постановка вопроса. Футбол - коллективная игра, в которой проявляются индивидуальные качества. Любое командное взаимодействие диктует логика самого матча. Поэтому бессмысленно гадать, сколько Кокорин мог бы забить в «Зените», «Сочи» или где-то еще. И мы ждем от него, как и от любого другого игрока, не какого-то количества голов - это полная абстракция! - а содержательных действий, которые, в конечном счете, и приводят к положительному результату. Учитывая наше турнирное положение, в каждом матче мы обязаны играть только на победу. Кто и сколько при этом будет забивать, совершенно не важно.

«АЖИОТАЖ НЕ МЕШАЕТ НИ ИГРОКУ, НИ КЛУБУ»

- Обсуждали с Кокориным его игровое время? И будете ли учитывать, что весной ему нужно доказывать свою необходимость сборной России, а значит, чаще выходить на поле?

- Читал высказывания многих специалистов на этот счет. Но в «Сочи» никто не будет ставить человека в состав, если он не готов. Даже в интересах сборной. Поэтому за игровое время Кокорин будет бороться наравне со всеми.

Он сам это прекрасно понимает. Так что мы обсуждали не игровое время, а особенности футбола «Сочи», его функционал на поле. По первым тренировкам чувствуется, что для Саши не составит труда вписаться в нашу игру. Тем более, многих ребят он прекрасно знает по «Зениту».

- Ажиотаж вокруг ему не мешает?

- Нет. Ни ему, ни клубу. Вся команда полностью сконцентрирована на предстоящем возобновлении сезона. Психологическое состояние идеальное.

«ДО ЗАКРЫТИЯ ОКНА ПЛАНИРУЕМ УСИЛИТЬ ЕЩЕ ДВЕ ПОЗИЦИИ»

- Но вы понимаете, что весной к «Сочи» будет приковано гораздо больше внимания, чем осенью.

- А что в этом плохого? Мы же для людей играем. Чем больше аудитория, тем лучше. Одна из задач «Сочи» - повысить посещаемость «Фишта». Появление Кокорина этому, безусловно, способствует. Ведь у Саши полно персональных болельщиков.

- Кокорин – последнее усиление «Сочи» в зимнее трансферное окно?

- Надеюсь, на этой недели наши ряды еще пополнятся. Речь о двух позициях, где нужно усилить конкуренцию.

- Окно закрывается уже 21 февраля…

- В последние часы нередко заключаются важные сделки. Так что мы можем успеть.



