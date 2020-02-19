Холанд заткнул за пояс Неймара с Мбаппе

СПАСИБО УЕФА ЗА НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Вы хотели после зимней паузы лучшие образцы европейского футбола с доставкой на дом в ваши телевизоры и гаджеты? Так получите и распишитесь! Лига чемпионов вернулась в самом ярком и зрелищном обличье, подарив болельщикам два прекрасных футбольных спектакля на аренах Мадрида и Дортмунда.

В Германии зрителям без долгих предисловий предложили одно из главных противостояний первого раунда плей-офф: уже блистающие звезды Парижа против восходящих звезд «Боруссии». Неймар и Кильян Мбаппе против Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо. Француз, кстати, еще совсем недавно, на российском мундиале, был ровесником дортмундской парочки талантливых 19-летних тинейджеров, но именно на том чемпионате мира обрел статус уже готовой суперзвезды. А теперь юные норвежец и британец получили уникальный шанс самоутвердиться и протащить свою «Боруссию» в четвертьфинал Лиги чемпионов сквозь игольное ушко, затмив самих Неймара с Мбаппе.

Бразилец, к слову, впервые за пять лет подошел к весеннему рестарту главного еврокубка в полной боевой готовности. На сей раз (тьфу-тьфу, стучим по дереву) его не беспокоят, условно, говоря, ни понос, ни золотуха. Травмы, болезни и бурные празднования дней рождения пока вроде обошли Неймара стороной, так что у него появилась прекрасная возможность наконец-то помочь «ПСЖ» преодолеть первый раунд плей-офф.

А еще обязательно стоит сказать спасибо чиновникам из УЕФА, слегка подкорректировавшим регламент. Ведь раньше, как известно, футболисты, заигранные за один клуб на групповом этапе Лиги чемпионов, после зимнего трансфера уже не могли в том же сезоне выступать за другой. Холанд по осени зажигал в «РБ Зальцбурге», который не сумел выйти из группы, и скандинава в январе купила «Боруссия». И, по новым правилам, смогла заявить на плей-офф чемпионской Лиги.

ПОХОЖИЕ СХЕМЫ ТУХЕЛЯ И ФАВРА

На первый очный поединок на немецкой территории наставники команд выбрали схожие тактические схемы. Томас Тухель предложил хозяевам расстановку 3-4-2-1, усилив и без того убойный дуэт в передней линии Анхелем Ди Марией. Аргентинец вместе с Неймаром располагался чуть глубже выдвинутого вперед Мбаппе. У Люсьена Фавра за схемой 3-4-3 читалось желание перестраиваться при ведении оборонительных действий на вариант с пятью защитниками в линию за счет отхода назад обоих игроков бровки – Ашрама Хакими и Рафаэля Геррейро. При этом Санчо и Торган Азар тоже опускались глубже и образовывали вместе с Эмре Джаном и Акселем Витселем первый рубеж противодействия грозному сопернику, затрудняя ему уже в середине поля продвижение вперед.

Стартовая пятиминутка сложилась любопытно. Группа атаки «ПСЖ» мяча вообще не получала, а хозяева выходили из-под бодрого прессинга соперника за счет продольных передач Холанду и компании, которые не стеснялись отскакивать к центральной линии и принимать мяч, находясь спиной к своим воротам. После чего следовала скидка чуть назад, и атака «Боруссии» развивалась вторым темпом.

Однако минуте к десятой рисунок игры стал более ожидаемым. Парижане стали больше контролировать мяч и дольше задерживаться на чужой половине поля. Вот здесь явственно проступил тот самый план Б Фавра в виде перестроения на 5-4-1. Очевидно, что реактивному Мбаппе и изобретательному Неймару нельзя было давать лишнего пространства, а потому дортмундцы старательно блюли компактность на всех участках своей половины поля.

Тем не менее, именно Неймар открыл список опасных моментов в этой встрече, обводящим ударом со штрафного отправив мяч рядом со штангой. Правда, голкипер Роман Бюрки ситуацию контролировал и вряд ли позволил бы случиться голу.

Спустя несколько минут другой стандарт у ворот хозяев – угловой – едва не обернулся неприятностями для «ПСЖ». Санчо, выиграв подбор перед своей штрафной, разогнал острую контратаку, которую поддержали еще трое игроков «Боруссии». У англичанина были несколько вариантов для результативных передач, однако он решил довести свое соло до конца и пробил сам. И напрасно – мяч прокатился в метре от штанги.

МЯЧ – У «ПСЖ», МОМЕНТЫ – У ВОРОТ НАВАСА

Гости тем временем тоже пытались подловить соперника быстрыми контратаками, но желто-черные добавили к компактности в обороне еще и жесткость. Однажды Неймару в центральном круге нехило саданули по ногам, и в этом случае страдальческие конвульсии лежавшего на газоне бразильца вовсе не выглядели игрой на публику. Да и хромал он потом пару десятков секунд вовсе не театрально.

Время шло, а ход игры никоим образом не обозначал преимущества фаворита, которым, разумеется, изначально считался «ПСЖ». Напротив, за десяток минут, с 27-й по 36-ю, «Боруссия» провела несколько симпатичных скоростных атак, главным заводилой в которых был Санчо. Однажды Кейлор Навас с трудом потащил обводящий удар Джейдона из-под защитника, в другом эпизоде Холанд головой не дотянулся до мяча, который британец зрячим поперечным навесом направлял другому партнеру по атаке. А у самого норвежца был еще один неплохой шанс для удара в ближний угол, но мяч угодил в боковую сетку ворот с внешней стороны.

Не сильно изменилась картина на поле и в первые четверть часа после перерыва. Мяч был чаще в ногах у парижан, а горячее было у ворот Наваса. Однажды дортмундцы с участием Витселя на правом фланге расчертили классную комбинацию в несколько ходов, однако завершения не хватило – пас на 11-метровую отметку оказался подарком защитникам соперника.

Холанд в другом эпизоде включил опцию атлетизма, могучим скандинавским плечом оттерев от мяча Преснеля Кимпембе, В штрафную норвежцу позволили забежать, но затем все же втроем его нахальную вылазку нейтрализовали.

ДУБЛЬ ЗА ВОСЕМЬ МИНУТ

Ближе к середине второго тайма активизировался и звездный дуэт «ПСЖ». Неймару, правда, для «разгона» понадобилась желтая карточка, но после полученного предупреждения бразилец действительно активизировался и разыграл изящную стеночку с Мбаппе. Француз пробил мощно, но для Бюрки этот удар не стал неберущимся.

Качество футбола с обеих сторон было достаточно высоким, но игре не хватало главного – голов. Действительно, было бы абсурдом, завершись этот поединок с исполнителями такого уровня в группах атаки нулевой ничьей. И долготерпение публики, три четверти игрового времени проведшей на сухом пайке, было вознаграждено: в заключительные двадцать минут звездные форварды организовали сразу три мяча.

И что вы думаете – Холанд оказался круче Неймара и Мбаппе вместе взятых! Нападающие «ПСЖ» сумели забить лишь один гол, а норвежец оформил дубль за восемь минут, в очередной раз продемонстрировав свое невероятное голевое чутье (добивание на грани офсайда при первом взятии ворот) и разнообразие способов огорчить вратаря соперника (дальний выстрел с левой при втором).

Любопытно, что оба тренера практически не влияли на ход встречи заменами, лишь по разу по ходу второго тайма внеся коррективы в стартовый состав (выход Марселя Шмельцера вместо Санчо в компенсированное время – это из другой оперы: нужно было удержать победный счет), и тактический ход Фавра оказался более продуктивным. Джованни Рейна, заменивший выполнившего много оборонительной работы Азара-младшего, добавил остроты дортмундской атаке и стал автором результативной передачи на победный гол Холанда.

В концовке у «ПСЖ» был шанс отыграться во второй раз, однако Неймар не попал в створ ворот. Наверное, если бы бразилец тоже оформил дубль, это было бы несправедливо: «Боруссия» была лучше и заслуженно обыграла фаворита. А Париж в очередной раз оказался на краю пропасти в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала. Первый матч

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) – 2:1 (0:0)

Голы: Холанд, 69 – 1:0. Неймар (Мбаппе), 75 – 1:1. Холанд (Рейна), 77 – 2:1

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки – Пищек (к), Хуммельс, Загаду – Хакими, Эмре Джан, Витсель, Геррейро – Санчо (Шмельцер, 90+1), Холанд, Т.Азар (Рейна, 68)

«ПСЖ»: Навас – Менье, Тиагу Силва (к), Кимпембе, Кюрзава – Гейе, Маркиньос, Верратти – Ди Мария (П.Сарабиа, 76), Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Витсель, 44 – Гейе, 54. Неймар, 59. Менье, 87. Верратти, 89

Судья: Антонио Матеу Лаос (Испания)

18 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк»