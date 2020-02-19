Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук

«ЕВРОКУБКИ ИНТРИГУЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РПЛ»

– Чем сейчас занимаетесь, Дмитрий Анатольевич?

– Нахожусь в творческом отпуске, занимаюсь спортом: горными лыжами, теннисом. Стараюсь поддерживать себя в форме. Тренируюсь два раза в неделю.

– Предложения возобновить тренерскую деятельность получали?

– Были варианты два месяца назад. Но сейчас это уже не актуально.

– Чего ждете от весеннего отрезка сезона в РПЛ?

– Мне кажется, чемпионская интрига исчерпала себя еще в декабре. «Зенит» не упустит такое преимущество. Предстоит борьба за второе место и за выживание. Но если честно, сейчас больше интересует не премьер-лига, а плей-офф еврокубков. Скажем, очень интересно будет понаблюдать, что получится у Жозе Моуринью с «Тоттенхэмом».

«ГДЕ МЫ ПРОГРЕССИРУЕМ? ВСЕ НАОБОРОТ»

– Отсутствие российских клубов в весенней стадии еврокубков говорит о падении уровня РПЛ?

– Безусловно. Не понимаю разговоров о том, что наш футбол прогрессирует. Все наоборот – я вижу регресс. Впрочем, все логично. Раньше в России играли Халк, Аксель Витсель, Данни. Сейчас таких звезд и близко нет.

– А почему к нам не едут такие футболисты? Причина в финансах?

– На самом деле я полагал, что после чемпионата мира интерес к российскому чемпионату вырастет. Но ошибся. Не уверен, что дело только в деньгах. Просто люди предпочитают играть в Голландии, Португалии, а не в России. Я уже не говорю о пяти ведущих лигах. Это звоночек для РПЛ, значит, такая у турнира репутация.

«КОКОРИН МОГ КОНКУРИРОВАТЬ С ДЗЮБОЙ И АЗМУНОМ»

– Недавний скандал вокруг перехода Кокорина в «Сочи» репутации тоже не способствует…

– Все это выглядело очень странно. Саша – мастер. И я не думал, что «Зенит» поставит его в такое положение с этой арендой… Думаю, он вполне мог составить конкуренцию Артему Дзюбе и Сердару Азмуну. Что ж, остается пожелать ему пробиться в сборную России через «Сочи».

– А у Смолова на это шансы есть? Федор уже и «Реалу» успел забить…

– Смотрел матч. Рад за Федора. Хороший гол – в два касания: первым принял мяч, вторым отправил в сетку. То, что и нужно от нападающего. И я считаю, Смолов подал отличный пример другим россиянин, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет. До человека дошло, что футбол важнее денег. Можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате. Знаю по своему опыту: время летит очень быстро. Поэтому нельзя упускать такие шансы. Я и Егора Титова всегда спрашиваю: почему он так и не ушел из «Спартака»? Ведь был вариант с «Баварией»…

– Титов жалеет о несостоявшемся трансфере в Мюнхен?

– Осадочек остался…. Поэтому советую нашей молодежи ничего не бояться и пробовать. Италия, Испания, Германия, даже Голландия. Все подойдет.

«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ УЕЗЖАТЬ В ЕВРОПУ»

– Кто же тогда в РПЛ останется, если все разъедутся?

– А сейчас на кого в премьер-лиге смотреть?

– Например, на братьев Миранчуков.

– И им надо уезжать. Здесь они топчутся на месте. Ну, нельзя прибавлять в РПЛ, если мы говорим о по-настоящему высоком европейском уровне. И я боюсь, что, задержавшись в «Локомотиве» еще на пару сезонов, а Юрий Семин не хочет отпускать Алексея и Антона, братья рискуют так и остаться в России. Проса на них уже не будет.

– Алексей потянет уровень «Ювентуса», куда его сватали?

– Считаю, что нет.

– Почему?

– Туда, конечно, можно уехать, но точно – не играть. Сразу пойдешь по арендам. Лусше сделать, как Смолов. Начать со скромной команды, тренер которой в тебе заинтересован. И для Миранчуков такие в Европе наверняка найдутся. Но при чем здесь «Юве»? Сейчас в РПЛ нет футболистов, готовых там заиграть.

«КАКОЙ СПАРТАКОВСКИЙ ФУТБОЛ? ТЕДЕСКО ИГРАЕТ В ПРЕССИНГ»

– Что думаете о «Спартаке», который второй год подряд выиграл крупный зимний турнир?

– В Катаре? Такие победы вообще ничего не значат. Все покажет весна. И «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку. Остается побороться за Кубок России – это единственный способ попасть в еврокубки.

– Вы видите прогресс в игре красно-белых при Тедеско?

– Сложно оценивать тренера, который принял команду в ходе сезона. Повторюсь: все покажут официальные матчи. Выводы по товарищеским турнирам делать не собираюсь.

– Но команда в Катаре показывала спартаковский футбол?

– О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса. Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат.

«СОБОЛЕВА РАНОВАТО ЗАБРАЛИ ИЗ САМАРЫ»

– Вас не удивляет, когда «Спартак» выкладывает астрономическую сумму за Гуса Тила, а тот играет не сильнее Наиля Умярова?

– Я убежден: футболист за 18 миллионов евро может провалить одну игру, но он обязан показывать свой потенциал. А у Тила не видно тех качеств, которые необходимы центральному полузащитнику. Так что трансфер действительно может оказаться провальным.

– А какой из последних трансферов «Спартака» – не провальный?

– Отмечу возвращение Зелимхана Бакаева. У него были видны задатки еще совсем в юном возрасте, когда я тренировал «Спартак». В «Арсенале» в прошлом сезоне Зелимхан окреп, а осенью принес красно-белым массу пользы. Осталось только прибавить в стабильности. Из других летних приобретений сложно кого-то отметить. Взять того же Алекса Крала. Неплохой футболист, но и близко не Фернандо.

Что касается зимнего трансферного окна, то меня удивила аренда Александра Соболева. В такую команду ему еще рано переходить. Надо было подождать до лета… Саша – сибирский парень, очень откровенный, и если сейчас сядет на скамейку, это может ударить по его психологии. А в «Крыльях» он продолжал бы много играть, забивать. Тогда бы переходил в «Спартаком» готовым к давлению, которое на него теперь будет оказываться.

«ПРИЕХАЛ БЫ В КРАСНОЯРСК. НА ЭКСКУРСИЮ»

– Зимой клубы поддержали расширение РПЛ до 18 участников. Приветствуете такую инициативу?

– При таких размерах страны, конечно, хотелось бы видеть в премьер-лиге больше команд. Но с другой стороны, мы же видим, как клубы банкротятся. Это происходит каждый год. И пока не будет финансовой стабильности, говорить о расширении преждевременно. Ну не должно возникать риска, что кто-то в РПЛ не доиграет сезон. А вспомните, что было в «Анжи» в прошлом году? Это же позор для высшего дивизиона.

– Наверняка у вас болит душа за «Енисей», барахтающийся внизу таблицы ФНЛ. Что там творится?

– Руководство поменялось.

– Как можно было так быстро развалить клуб, еще недавно выступавший в премьер-лиге?

– Не у меня надо спрашивать, а у людей, которые принимают организационные решения. Да, за результаты и игроки с тренером отвечают, но нельзя все на них перекладывать.

– В душе не радуетесь, что люди, выдавившие вас из клуба, остались у разбитого корыта?

– Я не злопамятный. Когда в «Енисее» возникла та неприятная ситуация, держал себя в руках. А сейчас вижу, что был прав. Впрочем, желаю команде успехов. С удовольствием приехал в Красноярск. На экскурсию.